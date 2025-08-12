ETV Bharat / bharat

ધરાલી રેસ્ક્યૂનો 8મો દિવસ: બચાવ કામગીરી યથાવત, જાણો પળેપળની અપડેટ - UTTARAKHAND DISASTER RESCUE

ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના બાદ રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. ગુમ થયેલા લોકોની શોધખોળ હાથ ધરાઈ રહી છે.

ધરાલી રેસ્ક્યૂનો 8મો દિવસ
ધરાલી રેસ્ક્યૂનો 8મો દિવસ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read

ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરાખંડમાં ધરાલી દુર્ઘટનાને આજે આઠ દિવસ થઈ ગયા છે. હર્ષિલ-ધરાલી દુર્ઘટના સ્થળે સેના, પોલીસ, ફાયર અને SDRFના જવાનો શોધખોળમાં જોડાયેલા છે. ગઈકાલે ગંગોત્રી ધામમાંથી ફસાયેલા 1200થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ઉત્તરકાશી અને દેહરાદૂન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ બધા લોકોમાં શ્રદ્ધાળુઓ, ધરાલી દુર્ઘટના પ્રભાવિત લોકો તેમજ સ્થાનિક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરે 68 લોકોની યાદી બહાર પાડી છે, જેમાં બે મૃતકોના નામ પણ સામેલ છે. નેપાળના 24 ગુમ થયેલા લોકો ઉપરાંત, ધરાલી દુર્ઘટનામાં ઉત્તરાખંડ સહિત અન્ય પ્રાંતોના 42 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. નેપાળી નાગરિકો સહિત કુલ 66 ગુમ થયેલા લોકોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે.

ધરાલીમાં ફરી એકવાર ખીર ગંગા નદીનું પાણીનું સ્તર વધ્યું છે. ધરાલીમાં ખીર ગંગાને પાર કરવા માટે બનાવેલો નાનો લાકડાનો પુલ ધોવાઈ ગયો છે. સેના ખીર ગંગાના કાટમાળ વચ્ચે વિકલ્પ તરીકે ગંગોત્રી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ખોલવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન, લાકડાનો નાનો પુલ બનાવીને પાણીના પ્રવાહને પાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો, પરંતુ ખીર ગંગામાં પાણીનું સ્તર વધવાને કારણે, આ પુલ ધોવાઈ ગયો છે.

ગઢવાલ ડિવિઝનના કમિશનર વિનય શંકર પાંડેએ આપત્તિ વિસ્તારમાં રાહત અને બચાવ કામગીરીનો તાગ મેળવ્યો. આ ઉપરાંત આપત્તિમાં ગુમ થયેલા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો અંગે માહિતી આપી. આ દરમિયાન વિનય શંકર પાંડેએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીના નિર્દેશ પર ધારાલી ગામના આપત્તિગ્રસ્તોને ₹ 5 લાખની સહાય રકમનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત પર રાહત અને પુનર્વસન પેકેજ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેના માટે સચિવ મહેસૂલની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને 1,278 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે SDRFના IG પણ સ્થળ પર કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે. દેહરાદૂનથી 10 નિષ્ણાત ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓની એક ખાસ ટીમ પણ મોકલવામાં આવી છે.

ગઢવાલ ડિવિઝનના કમિશનર વિનય શંકર પાંડેએ આપત્તિ વિસ્તારમાં રાહત અને બચાવ કામગીરીનો તાગ મેળવ્યો. આ ઉપરાંત આપત્તિમાં ગુમ થયેલા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો અંગે માહિતી આપી. આ દરમિયાન વિનય શંકર પાંડેએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીના નિર્દેશ પર ધરાલી ગામના આપત્તિગ્રસ્તોને ₹ 5 લાખની સહાય રકમનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત પર રાહત અને પુનર્વસન પેકેજ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેના માટે સચિવ મહેસૂલની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને 1,278 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે SDRFના IG પણ સ્થળ પર કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે. દેહરાદૂનથી 10 નિષ્ણાત ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓની એક ખાસ ટીમ પણ મોકલવામાં આવી છે.

ધરાલીના હર્ષિલ વિસ્તારમાં નદીનું પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે. પાણીનું સ્તર વધતાં SDRF ટીમ સતત લોકોને ચેતવણી આપી રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા વરસાદના એલર્ટ બાદ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. તેમજ લોકોને નદીઓ અને નાળાઓ પાસે જવાનું ટાળવા માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સહાય માટે, મદદ માટે ટોલ ફ્રી નંબર 112 પર માહિતી આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

ધરાલીના હર્ષિલ આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારમાં શોધ અને બચાવ કાર્યની સાથે, પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપત્તિગ્રસ્તોને ખાદ્ય પદાર્થોનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે CM ધામીએ ઉત્તરકાશી આપત્તિ પીડિતો માટે એક મહિનાનો પગાર આપવાની જાહેરાત કરી છે. IAS એસોસિએશને પણ નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી છે. PNB પ્રતિનિધિમંડળે ધરાલી આપત્તિના પીડિતો માટે 1 કરોડ અને બેંક ઓફ બરોડાના પ્રતિનિધિમંડળે 1 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે.

  1. ધરાલી હોનારત, આજે રાહત-બચાવ કામગીરીનો સાતમો દિવસ, ખરાબ હવામાનમાં કાર્યમાં મુશ્કેલી
  2. ધરાલી હોનારત: છઠ્ઠા દિવસે પણ બચાવ કામગીરી યથાવત, ફસાયેલા લોકોને સલામત સ્થળોએ પહોંચાડાયા

ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરાખંડમાં ધરાલી દુર્ઘટનાને આજે આઠ દિવસ થઈ ગયા છે. હર્ષિલ-ધરાલી દુર્ઘટના સ્થળે સેના, પોલીસ, ફાયર અને SDRFના જવાનો શોધખોળમાં જોડાયેલા છે. ગઈકાલે ગંગોત્રી ધામમાંથી ફસાયેલા 1200થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ઉત્તરકાશી અને દેહરાદૂન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ બધા લોકોમાં શ્રદ્ધાળુઓ, ધરાલી દુર્ઘટના પ્રભાવિત લોકો તેમજ સ્થાનિક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરે 68 લોકોની યાદી બહાર પાડી છે, જેમાં બે મૃતકોના નામ પણ સામેલ છે. નેપાળના 24 ગુમ થયેલા લોકો ઉપરાંત, ધરાલી દુર્ઘટનામાં ઉત્તરાખંડ સહિત અન્ય પ્રાંતોના 42 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. નેપાળી નાગરિકો સહિત કુલ 66 ગુમ થયેલા લોકોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે.

ધરાલીમાં ફરી એકવાર ખીર ગંગા નદીનું પાણીનું સ્તર વધ્યું છે. ધરાલીમાં ખીર ગંગાને પાર કરવા માટે બનાવેલો નાનો લાકડાનો પુલ ધોવાઈ ગયો છે. સેના ખીર ગંગાના કાટમાળ વચ્ચે વિકલ્પ તરીકે ગંગોત્રી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ખોલવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન, લાકડાનો નાનો પુલ બનાવીને પાણીના પ્રવાહને પાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો, પરંતુ ખીર ગંગામાં પાણીનું સ્તર વધવાને કારણે, આ પુલ ધોવાઈ ગયો છે.

ગઢવાલ ડિવિઝનના કમિશનર વિનય શંકર પાંડેએ આપત્તિ વિસ્તારમાં રાહત અને બચાવ કામગીરીનો તાગ મેળવ્યો. આ ઉપરાંત આપત્તિમાં ગુમ થયેલા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો અંગે માહિતી આપી. આ દરમિયાન વિનય શંકર પાંડેએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીના નિર્દેશ પર ધારાલી ગામના આપત્તિગ્રસ્તોને ₹ 5 લાખની સહાય રકમનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત પર રાહત અને પુનર્વસન પેકેજ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેના માટે સચિવ મહેસૂલની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને 1,278 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે SDRFના IG પણ સ્થળ પર કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે. દેહરાદૂનથી 10 નિષ્ણાત ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓની એક ખાસ ટીમ પણ મોકલવામાં આવી છે.

ગઢવાલ ડિવિઝનના કમિશનર વિનય શંકર પાંડેએ આપત્તિ વિસ્તારમાં રાહત અને બચાવ કામગીરીનો તાગ મેળવ્યો. આ ઉપરાંત આપત્તિમાં ગુમ થયેલા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો અંગે માહિતી આપી. આ દરમિયાન વિનય શંકર પાંડેએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીના નિર્દેશ પર ધરાલી ગામના આપત્તિગ્રસ્તોને ₹ 5 લાખની સહાય રકમનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત પર રાહત અને પુનર્વસન પેકેજ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેના માટે સચિવ મહેસૂલની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને 1,278 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે SDRFના IG પણ સ્થળ પર કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે. દેહરાદૂનથી 10 નિષ્ણાત ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓની એક ખાસ ટીમ પણ મોકલવામાં આવી છે.

ધરાલીના હર્ષિલ વિસ્તારમાં નદીનું પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે. પાણીનું સ્તર વધતાં SDRF ટીમ સતત લોકોને ચેતવણી આપી રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા વરસાદના એલર્ટ બાદ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. તેમજ લોકોને નદીઓ અને નાળાઓ પાસે જવાનું ટાળવા માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સહાય માટે, મદદ માટે ટોલ ફ્રી નંબર 112 પર માહિતી આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

ધરાલીના હર્ષિલ આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારમાં શોધ અને બચાવ કાર્યની સાથે, પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપત્તિગ્રસ્તોને ખાદ્ય પદાર્થોનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે CM ધામીએ ઉત્તરકાશી આપત્તિ પીડિતો માટે એક મહિનાનો પગાર આપવાની જાહેરાત કરી છે. IAS એસોસિએશને પણ નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી છે. PNB પ્રતિનિધિમંડળે ધરાલી આપત્તિના પીડિતો માટે 1 કરોડ અને બેંક ઓફ બરોડાના પ્રતિનિધિમંડળે 1 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે.

  1. ધરાલી હોનારત, આજે રાહત-બચાવ કામગીરીનો સાતમો દિવસ, ખરાબ હવામાનમાં કાર્યમાં મુશ્કેલી
  2. ધરાલી હોનારત: છઠ્ઠા દિવસે પણ બચાવ કામગીરી યથાવત, ફસાયેલા લોકોને સલામત સ્થળોએ પહોંચાડાયા

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND DHARALI DISASTERUTTARAKHAND NEWSUTTARKASHI DISASTERDHARALI DISASTERUTTARAKHAND DISASTER RESCUE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.