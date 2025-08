ETV Bharat / bharat

ધરાલીમાં કુદરતી આફત પાછળનું સાચું કારણ બહાર આવ્યું, આ કારણે સર્જાયો વિનાશ, જુઓ સેટેલાઇટ તસ્વીરો - UTTARAKHAND CLOUDBURST

ધરાલી દૂર્ઘટના પાછળનું સાચું કારણ બહાર આવ્યું ( ફોટો સૌજન્ય: ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાન )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : August 6, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 9:08 AM IST 2 Min Read

દેહરાદૂન, ધીરજ સજવાણ: ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીના ધરલીમાં સર્જાયેલી ભીષણ કુદરતી આફત પાછળના કારણોની એક્સક્લૂસિવ તસવીરો સામે આવી છે. ભૂટાનમાં PHP-1ના વરિષ્ઠ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાને તે ગ્લેશિયર ડિપોઝિટ સ્લાઈડના ફોટા શેર કર્યા છે અને આ કુદરતી હોનારતના કારણો દર્શાવ્યા છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાને જણાવ્યું હતું કે, સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 6,700 મીટરની ઊંચાઈ પર સ્થિત ધરાલી ગામથી લગભગ 7 કિમી ઉપર, ગ્લેશિયર ડિપોઝિટ કાટમાળનો મોટો ભાગ તૂટી ગયો અને કાટમાળ ઝડપથી ખીણ તરફ નીચે આવ્યો. સેટેલાઇટ છબીઓ અનુસાર, ગ્લેશિયર કાટમાળની જાડાઈ 300 મીટર હોવાનું કહેવાય છે, અને વિસ્તાર લગભગ 1.12 ચોરસ કિલોમીટર છે. જેના કારણે નીચલા વિસ્તારોમાં ભારે વિનાશ સર્જાયોે. ધરાલી દૂર્ઘટના પાછળનું સાચું કારણ બહાર આવ્યું (ફોટો સૌજન્ય: ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાન) ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં 5 ઓગસ્ટના રોજ સર્જાયેલા કુદરતી વિનાશ પાછળના વાસ્તવિક કારણો વરિષ્ઠ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાન દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી તસવીરો દ્વારા બહાર આવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે વરિષ્ઠ ભારતીય ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાન ભૂટાનમાં ચાલી રહેલા PHPA-1 માં સેવા આપી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી માહિતી ઉત્તરકાશી ધરાલીમાં બનેલી ઘટના વિશે વિગતવાર માહિતી આપે છે. જેમાં ઘણા ટેકનિકલ પાસાઓ પણ શામેલ છે. વરિષ્ઠ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ઇમરાન ખાનના જણાવ્યા મુજબ, ધરાલી કાટમાળના પ્રવાહના પ્રથમ પ્રાથમિક મૂલ્યાંકનમાં કુલ અંદાજીત જથ્થો 360 મિલિયન ક્યુબિક મીટર છે.

Last Updated : August 6, 2025 at 9:08 AM IST