ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ધામીએ હોસ્પિટલમાં આપત્તિ પીડિતોની લીધી મુલાકાત, ગુજરાતના 131 લોકો સુરક્ષિત

ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ ગુરુવારે ઉત્તરકાશીની એક હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને તાજેતરની કુદરતી આપત્તિથી પ્રભાવિત લોકોને મળ્યા હતા.

ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ધામીએ હોસ્પિટલમાં આપત્તિ પીડિતોની લીધી મુલાકાત, ગુજરાતના 131 લોકો સુરક્ષિત
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ધામીએ હોસ્પિટલમાં આપત્તિ પીડિતોની લીધી મુલાકાત, ગુજરાતના 131 લોકો સુરક્ષિત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 2:51 PM IST

ઉત્તરાખંડ: ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ ગુરુવારે ઉત્તરકાશીની એક હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને તાજેતરની કુદરતી આપત્તિથી પ્રભાવિત લોકોને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન, તેમણે તેમની તબિયત પૂછી અને ડોક્ટરોને તમામ પીડિતોની યોગ્ય સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો.

વધુમાં, ઉત્તરાખંડ સરકારે જણાવ્યું કે ગંગોત્રી અને અન્ય વિસ્તારોમાં ફસાયેલા 274 લોકોને સુરક્ષિત રીતે હર્ષિલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ જૂથમાં ગુજરાતના 131, મહારાષ્ટ્રના 123, મધ્યપ્રદેશના 21, ઉત્તરપ્રદેશના 12, રાજસ્થાનના 6, દિલ્હીના 7, આસામના 5, કર્ણાટકના 5, તેલંગાણાના 3 અને પંજાબનો એકનો સમાવેશ થાય છે. બધા સુરક્ષિત હોવાનું કહેવાય છે અને તેમને ઉત્તરકાશી અથવા દેહરાદૂન લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.

ઉત્તરાખંડ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તરકાશી આપત્તિ રાહત કામગીરી હેઠળ બચાવેલા લોકોને ગુરુવારે ચિનૂક હેલિકોપ્ટર દ્વારા હર્ષિલથી દહેરાદૂનના જોલીગ્રાન્ટ એરપોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યા હતા. એરપોર્ટ પર તમામ સ્થળાંતર કરનારાઓનું તબીબી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ઉત્તરાખંડ પોલીસ, SDRF, સેના, ITBP અને અન્ય રાહત એજન્સીઓના સંયુક્ત પ્રયાસોથી રાહત અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ છે.

અગાઉ, મુખ્યમંત્રી ધામીએ ઉત્તરકાશી જિલ્લાના માટલી હેલિપેડની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેઓ પૂરગ્રસ્ત ધારાલી ગામમાંથી એરલિફ્ટ કરાયેલા લોકોને મળ્યા હતા.

ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP), રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF), રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF) અને સ્થાનિક અધિકારીઓના સહયોગથી સંકલિત બહુ-એજન્સી કામગીરી હેઠળ સ્થળાંતર કરનારાઓને બચાવવામાં આવ્યા હતા.

મુખ્યમંત્રીએ સ્થળાંતર કરનારાઓ સાથે વાતચીત કરી અને તેમને રાજ્ય સરકાર તરફથી શક્ય તમામ સહાયની ખાતરી આપી. તેમણે વહીવટીતંત્ર, NDRF અને SDRF ટીમોના કર્મચારીઓ સાથે પણ વાત કરી, જેઓ આ વિસ્તારમાં વધુ બચાવ કામગીરી માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે.

ઉત્તરાખંડ સરકારે જણાવ્યું કે સ્થળાંતર કામગીરી ગુરુવારે વહેલી સવારે શરૂ થઈ હતી. સવારે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં, ધારાલી અને હરસિલથી કુલ 44 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ITBP હેલિકોપ્ટર દ્વારા માટલી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. બચાવેલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે જ્યાં તેમને તબીબી સુવિધાઓ અને આશ્રય મળશે.

બચાવેલા લોકોમાં એક ઘાયલ વ્યક્તિનો પણ સમાવેશ થાય છે જેને તાત્કાલિક તબીબી સહાય માટે માટલી પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.

રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લામાં અવિરત વરસાદને કારણે મંગળવારે કેદારનાથ યાત્રા સ્થગિત કરવી પડી હતી. રુદ્રપ્રયાગ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કેદારનાથ ધામથી પરત ફરી રહેલા યાત્રાળુઓને પોલીસ અને SDRF ટીમો દ્વારા સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ ગૌરીકુંડ અને સોનપ્રયાગ વચ્ચેનો અવરોધિત માર્ગ સાફ કર્યો હતો, જેનાથી યાત્રાળુઓ સુરક્ષિત સ્થળોએ પહોંચી શક્યા હતા.

દરમિયાન, ઉત્તરાખંડના મુખ્ય સચિવ આનંદ વર્ધન રાજ્ય ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા પરિસ્થિતિ અને ચાલુ બચાવ કામગીરી પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.

રાજ્યમાં ચોમાસાને કારણે ભારે અવરોધો જોવા મળી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં, જેના કારણે અનેક એજન્સીઓના નેતૃત્વમાં મોટા પાયે સ્થળાંતર અને રાહત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

અગાઉ, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) ના DIG ગંભીર સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે હેલિકોપ્ટર સેવાઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય સેના, NDRF, ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP) અને સ્થાનિક વહીવટ સહિત અનેક એજન્સીઓ જમીન અને હવા બંને જગ્યાએ પ્રયાસોનું સંકલન કરી રહી છે.

"અમારી પાસે ચાર ટીમો છે, પરંતુ બધા રસ્તાઓ અવરોધિત અને ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાથી, તેઓ ધારાલી પહોંચી શક્યા નથી. ગઈકાલે, 35 કર્મચારીઓ હેલિકોપ્ટર દ્વારા પહોંચી શક્યા હતા. હેલિકોપ્ટર સેવાઓ ફરી શરૂ થતાં, કર્મચારીઓ અને સ્થળાંતર કરનારાઓની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ છે. સંદેશાવ્યવહારની પણ સમસ્યા હતી, પરંતુ આજે સવારથી અમારા સેટેલાઇટ ફોન કામ કરી રહ્યા છે. રાજ્ય વહીવટ, સેના, ITBP, NDRF, SDRF અને સ્થાનિક લોકો પણ શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં એકબીજાને મદદ કરી રહ્યા છે," ચૌહાણે જણાવ્યું.

ધારાલી જતા માર્ગ પર ભટવારીથી ડ્રોન છબીઓએ વાદળ ફાટવા અને ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓને થયેલા વ્યાપક નુકસાનને કેદ કર્યું, જેના કારણે પ્રારંભિક બચાવ કામગીરીમાં ભારે અવરોધ આવ્યો. બચી ગયેલા લોકો, જેમાંથી ઘણા ગંગોત્રી જવાના યાત્રાળુઓ હતા, તેમણે તેમના અનુભવો વર્ણવ્યા અને સમયસર બચાવ પ્રયાસો માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી.

મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના પ્રવાસી આરોહી મહેરાએ કહ્યું, "જ્યારે આ બધું બન્યું ત્યારે હું ખૂબ જ ડરી ગઈ હતી. ગામલોકોએ અમને ખૂબ મદદ કરી. ભારતીય સેનાના જવાનોને જોઈને અમને ઘણી હિંમત મળી." જલગાંવના અન્ય એક પ્રવાસી રૂપેશ મહેરાએ બચાવ ટીમને પડતી હેરફેરની મુશ્કેલીઓ વિશે વાત કરી. "ત્યાં રસ્તાઓ બંધ હતા. અમને હેલિકોપ્ટર દ્વારા બચાવવામાં આવ્યા. ત્યાં તૈનાત બધી એજન્સીઓ તરફથી અમને ઘણી મદદ મળી અને અમને ત્યાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા," તેમણે કહ્યું.

આ જ જૂથમાંથી અનામિકા મહેરાએ દુર્ઘટના પછીની ક્ષણોને યાદ કરતા કહ્યું, "જ્યારે આ ઘટના બની, ત્યારે અમે ધારાલી નજીક હતા. અમે દર્શન માટે ગંગોત્રી જઈ રહ્યા હતા... બીજા દિવસે, આખો દેશ અમને ટેકો આપવા માટે ત્યાં હતો. બધી ટીમો અમને બચાવવા માટે ત્યાં પહોંચી ગઈ. હું ભારતીય સેના અને ઉત્તરાખંડ પોલીસનો આભાર માનવા માંગુ છું. હું ઉત્તરાખંડ સરકારને તાત્કાલિક હેલિકોપ્ટર સેવા પૂરી પાડવા અને અમને બચાવવા બદલ સલામ કરું છું," મહેરાએ કહ્યું.

બુધવારે, ધારાલીમાં થયેલા વિનાશક વાદળ ફાટવાના કારણે ભારે પૂર અને ભૂસ્ખલન થયા બાદ લગભગ 190 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય સેના, ભારતીય વાયુસેના (IAF), ITBP, NDRF, SDRF, BRO અને સ્થાનિક સ્વયંસેવકોએ ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે સંયુક્ત બચાવ અને રાહત કામગીરી હાથ ધરી હતી.

અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બચાવ અને રાહત કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.

