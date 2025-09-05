'અમે ભારત-રશિયા ગુમાવી દીધા છે, ભગવાનની ઇચ્છા…’,  ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન

ETV Bharat / bharat

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે તેમણે ભારત અને રશિયાને સૌથી ઊંડા અને અંધકારમય ચીન સામે ગુમાવી દીધા છે.

Published : September 5, 2025 at 4:55 PM IST

નવી દિલ્હી/વોશિંગ્ટન: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે એક પોસ્ટ લખી છે જેમાં ભારત સાથે વેપાર કરારની ઓછી થતી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ' પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે આપણે ભારત અને રશિયાને ચીન સામે ગુમાવી દીધા છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની તસવીર પોસ્ટ કરતા તેમણે કહ્યું, "એવું લાગે છે કે અમેરિકાએ ભારત અને રશિયાને સૌથી ઊંડા અને અંધકારમય ચીન સામે ગુમાવી દીધા છે. તેમનું ભવિષ્ય લાંબુ અને સમૃદ્ધ રહે!"

આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ટ્રમ્પે રશિયન તેલની સતત ખરીદી પર ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. હાલમાં, ભારતે આ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. આ સંદર્ભમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું, "આ સમયે આ પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરી શકાતી નથી."

મોદી અને પુતિને SCO સમિટમાં હાજરી આપી હતી

તમને જણાવી દઈએ કે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, મોદી અને પુતિન સહિત ઘણા વિશ્વ નેતાઓ ચીનના તિયાનજિનમાં SCO સમિટ માટે ભેગા થયા હતા. આ સમિટને ટ્રમ્પના કઠોર ટેરિફ, ખાસ કરીને ભારત વિરુદ્ધ, વિરોધના સ્પષ્ટ સંદેશ તરીકે જોવામાં આવી હતી. સમિટ દરમિયાન, વડા પ્રધાન મોદી, શી જિનપિંગ અને રશિયન નેતા પુતિન વચ્ચેની જબરદસ્ત ઉષ્માભરી વાતચીતે સમગ્ર વિશ્વનું, ખાસ કરીને પશ્ચિમી દેશોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

