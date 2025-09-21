જૂના H-1B વિઝા ધારકોને તાત્કાલિક અમેરિકા પાછા ફરવાની જરૂર નથી, નવા અરજદારો માટે $100,000 ફી
ઘણી કંપનીઓએ તેમના કર્મચારીઓને અમેરિકા પાછા ફરવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ હવે અમેરિકન અધિકારીની સ્પષ્ટતાથી ભારતીય વ્યાવસાયિકો અને તેમના પરિવારોને મોટી રાહત મળી છે.
Published : September 21, 2025 at 6:21 PM IST
નવી દિલ્હી : યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા H-1B વિઝા માટે વાર્ષિક ફી વધારીને $100,000 કરવાની જાહેરાતથી ભારતીય IT વ્યાવસાયિકો અને કંપનીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. પરિણામે, ઘણી મોટી ટેક કંપનીઓએ તેમના કર્મચારીઓને તાત્કાલિક યુએસ પાછા ફરવા કહ્યું. જોકે, એક યુએસ અધિકારીએ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારતીયોએ ગભરાવાની જરૂર નથી.
અમેરિકન અધિકારીએ શનિવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, 'H-1B વિઝા પર રહેતા ભારતીયોને રવિવાર સુધીમાં અમેરિકા પાછા ફરવાની જરૂર નથી, અને ન તો તેમને ફરીથી આવવા માટે એક લાખ ડોલર ચૂકવવા પડશે.'
અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો નવો નિયમ ફક્ત નવી વિઝા અરજીઓ પર જ લાગુ પડે છે. જે લોકો પહેલાથી જ H-1B વિઝા ધરાવે છે, અથવા તેમના વિઝા રિન્યુ કરી રહ્યા છે તેમના પર નવી ફી લાગુ પડશે નહીં.
અમેરિકાના આ નિર્ણયની ભારતીય વ્યાવસાયિકો પર સૌથી વધુ અસર
કારણ કે H-1B વિઝા ધારકોમાંથી 71-72% ભારતીય છે. આ જ કારણ છે કે ટેક કંપનીઓએ તાત્કાલિક તેમના કર્મચારીઓને ચેતવણી આપી હતી.
કેન્દ્ર સરકારે તેના તમામ મિશન/પોસ્ટને આગામી 24 કલાકમાં અમેરિકા પરત ફરતા ભારતીય નાગરિકોને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવાની સલાહ આપી છે. સરકારે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે H-1B વિઝા અરજીઓ પર વાર્ષિક US$100,000 ફી લાદવાના અમેરિકાના નિર્ણયના સંપૂર્ણ પરિણામોનો ભારતીય ઉદ્યોગ સહિત તમામ હિસ્સેદારો દ્વારા અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને આ પગલાથી પરિવારો પર વિક્ષેપોના સ્વરૂપમાં માનવતાવાદી પરિણામો આવવાની શક્યતા છે.
યુએસ H-1B વિઝા કાર્યક્રમ પરના પ્રતિબંધો અંગેના એક નિવેદનમાં, વિદેશ મંત્રાલયના સત્તાવાર પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારત અને અમેરિકા બંને ઉદ્યોગની નવીનતા અને સર્જનાત્મકતામાં રસ ધરાવે છે અને આગળ વધવાના શ્રેષ્ઠ માર્ગ પર સલાહ લેવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે."
સરકારે યુએસ H-1B વિઝા પ્રોગ્રામ પર પ્રસ્તાવિત પ્રતિબંધો અંગેના અહેવાલો જોયા છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ પગલાના સંપૂર્ણ પરિણામોનો અભ્યાસ ભારતીય ઉદ્યોગ સહિત તમામ સંબંધિત પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમણે H-1B પ્રોગ્રામ સંબંધિત કેટલીક ધારણાઓને સ્પષ્ટ કરતી પ્રારંભિક વિશ્લેષણ પહેલાથી જ સબમિટ કરી દીધી છે."
નવો નિયમ ક્યારે અમલમાં આવશે?
વ્હાઇટ હાઉસની વેબસાઇટ પરની એક પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, નવો H-1B વિઝા નિયમ 21 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. H-1B વિઝા યુએસ કંપનીઓને વિદેશી વ્યાવસાયિકો (જેમ કે વૈજ્ઞાનિકો, એન્જિનિયરો, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામરો)ને નોકરી પર રાખવાની મંજૂરી આપે છે. તેમની મુદત 3 વર્ષ છે, જે 6 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે.
આ પણ વાંચો...