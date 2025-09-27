ETV Bharat / bharat

અમેરિકા પાસે ભારતીય જેનેરિક દવાઓનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી: નેટકો ફાર્માના સીઈઓ રાજીવ નન્નાપાનેની

તેમણે કહ્યું કે અમેરિકામાં તેનું ઉત્પાદન શક્ય નથી કારણ કે જેનેરિક દવાઓ માટેનો કાચો માલ ભારત અને ચીનમાં ઉપલબ્ધ છે.

પ્રતિકાત્મ તસ્વીર (IANS)
Published : September 27, 2025 at 1:53 PM IST

હૈદરાબાદ: નેટકો ફાર્માના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને સીઈઓ રાજીવ નન્નાપાનેની માનવું છે કે, તાજેતરમાં અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટ્રેડ ટેરિફથી ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર માટે કોઈ જોખમ નથી, કારણ કે ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર 92% ભારતીય જેનેરિક દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

તેમણે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "વિશ્વભરમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાનો અને અન્ય દેશો પર નિર્ભર ન રહેવાનો ટ્રેન્ડ છે. અમેરિકા હવે આ કરી રહ્યું છે. પરંતુ ઘણા દેશો લાંબા સમયથી આ દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે."

તેમણે આગળ કહ્યું કે છૂટછાટોને કારણે, ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં અન્ય ક્ષેત્રોની સરખામણીમાં વેપાર ટેરિફથી ઓછી અસર પડે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "આપણો દેશ વૈશ્વિક બજારમાં મોટી સંખ્યામાં જેનેરિક દવાઓનો સપ્લાય કરે છે. અમેરિકામાં પણ, જેનેરિક દવાની નિકાસ ઘણી વધારે છે. અમેરિકા એવી સ્થિતિમાં છે કે,તે ભારતીય દવાઓને છોડી શકતું નથી. ઝીંગા અને કાપડ અન્ય દેશોમાંથી ખરીદી શકાય છે. જોકે, દવાઓના કિસ્સામાં, બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. હાલમાં, અમેરિકામાં તેમનું ઉત્પાદન શક્ય નથી. જેનેરિક દવાઓના ઉત્પાદન માટે જરૂરી કાચો માલ પણ ભારત અને ચીનમાં ઉપલબ્ધ છે."

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા 200% ટેરિફ લાદવાની ધમકી અંગે, નન્નાપાનેનીએ કહ્યું કે ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ દવાઓની દ્રષ્ટિએ ભારતની તરફેણ કરે છે, કારણ કે તેનું ત્યાં મોટું બજાર છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભારત પાસેથી ગોળીઓ અને કેપ્સ્યુલ્સ ખરીદવા પડે છે. તેથી, દવાની આયાત પર ભારે ટેરિફ લાદવાનું થોડું જટિલ છે. ભવિષ્યમાં શું થશે તે જોવાનું બાકી છે. અમેરિકામાં હાલના અનિશ્ચિત વાતાવરણમાં, કંઈપણ આગાહી કરી શકાતી નથી. તેથી, કોઈપણ વ્યવસાયિક સંસ્થા માટે હાલમાં યુએસમાં રોકાણ કરવું અને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવી સરળ નથી."

નવા જારી કરાયેલા H-1B વિઝા પર $100,000 ની ફી લાદવામાં આવી છે, જે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ, કર્મચારીઓ અને કંપનીઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. નન્નાપાનેનીએ કહ્યું કે આને અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવાની જરૂર છે, કારણ કે વૈશ્વિકરણથી વિશ્વના કામદાર વર્ગને બહુ ફાયદો થયો નથી. પશ્ચિમમાં, સુશિક્ષિત લોકો પાસે વ્હાઈટ કોલર નોકરીઓ છે, અને કામદાર વર્ગ પાસે આવી રોજગારની તકો નથી. તેમણે કહ્યું, "હકીકતમાં, વૈશ્વિકરણ સાથે તેમની આવકનું સ્તર વધુ ઘટ્યું છે. કોઈપણ સિસ્ટમ તેની જરૂરિયાતોને સમજ્યા વિના પ્રગતિ કરી શકી નથી. ટ્રમ્પના નિર્ણયોને પણ આ દ્રષ્ટિકોણથી જોવા જોઈએ."

નેટકો ફાર્માના સીઈઓ રાજીવ નન્નાપાનેની
નેટકો ફાર્માના સીઈઓ રાજીવ નન્નાપાનેની (Etv Bharat)

સીઈઓએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય કંપનીઓના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં અમેરિકાનો હિસ્સો 50% છે. તેથી, ભારત અમેરિકાના બજારમાંથી બહાર નીકળી શકે તેમ નથી. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "અમે અન્ય દેશો સાથે પણ વેપાર કરીએ છીએ અને તેનો વિસ્તાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. જોકે, અમે અમેરિકાને અવગણી શકીએ નહીં, કારણ કે તે સૌથી મોટો ગ્રાહક દેશ છે. તાજેતરમાં, ભારતીય કંપનીઓ તેમના વિસ્તરણને કારણે અમેરિકાના બજારમાં ઘણો વ્યવસાય કરી રહી છે. જ્યારે રશિયા અને ચીનમાં અમારા માટે કેટલીક તકો છે, પરંતુ તેઓ અમેરિકા જેટલું મોટું બજાર નથી."

હાલની પરિસ્થિતિમાં અમેરિકા સાથે નોંધપાત્ર વ્યાપાર કરતી ભારતીય કંપનીઓએ કઈ વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ તે અંગે તેમણે કહ્યું કે આગળનો રસ્તો નવા બજારોમાં વિસ્તરણ કરવાનો અને બિન-અમેરિકન દેશોમાં હાલના વ્યાપારને વધુ વધારવાનો છે.

તેમણે કહ્યું, "વિશ્વભરના લગભગ તમામ દેશો અન્ય દેશો પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે તેમના મોટાભાગના માલનું ઉત્પાદન જાતે કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ અમેરિકામાં પણ જોવા મળી રહ્યું છે, જે ટ્રમ્પના નિર્ણયોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. અમેરિકા સહિત ઘણા દેશો આ દિશામાં વિચારી રહ્યા છે. તેથી, આપણા દેશ અને આપણા વ્યવસાયો બંનેએ આ પરિવર્તન માટે તેમની વ્યૂહરચનાઓ અપનાવવાની જરૂર છે."

ભારતીય દવા કંપનીઓનો ઉલ્લેખ કરતા, નન્નાપાનેનીએ કહ્યું કે, તેમનું મોડેલ ઓછી કિંમતે દવાઓનું ઉત્પાદન કરવાનું અને વિશ્વભરમાં નિકાસ કરવાનું છે. તેમણે ઉમેર્યું, "જો તેઓ ભવિષ્યમાં પણ આ કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તે શક્ય બનશે નહીં. આપણે એવું ન વિચારવું જોઈએ કે આ એકમાત્ર મોડેલ છે જે કામ કરશે. પરિવર્તનની જરૂર છે. આપણે અન્ય દેશોમાં રોકાણ કરવું પડશે, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર કરવી પડશે, ફેક્ટરીઓ સ્થાપવી પડશે અને ત્યાં ઉત્પાદન અને વેચાણ કરવું પડશે."

નેટકો ફાર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં એડકોક નામની કંપનીમાં રૂ. 2,000 કરોડમાં હિસ્સો ખરીદ્યો છે, અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં પ્રવેશવાની પ્રક્રિયામાં છે. "અમે બ્રાઝિલ અને કેનેડામાં વિસ્તરણ કરી રહ્યા છીએ. જો આપણે નવી વ્યૂહરચના સાથે આગળ વધતા નહીં રહીએ તો લાંબા ગાળે ટકી રહેવું શક્ય નહીં બને"

તેમણે આગળ ઉમેર્યું કે, એવી આશા છે કે ચાલુ વેપાર ટેરિફ માટે ટૂંકા સમયમાં ઉકેલ મળી જશે, અને તે દિશામાં કેટલાક સંકેતો પણ છે. બંને પક્ષો વાટાઘાટો માટે તૈયારી કરી રહ્યા હોવાથી, માર્ગ શોધવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ છે.

