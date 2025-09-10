ETV Bharat / bharat

કેન્દ્રીય કેબિનેટે બિહારના બક્સર-ભાગલપુર હાઇ-સ્પીડ કોરિડોરના મોકામા-મુંગેર વિભાગને મંજૂરી આપી

કેન્દ્રીય કેબિનેટે બિહારમાં બક્સર-ભાગલપુર હાઇ-સ્પીડ કોરિડોરના 4-લેન ગ્રીનફિલ્ડ એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ મોકામા-મુંગેર વિભાગના બાંધકામને હાઇબ્રિડ એન્યુઇટી મોડ (HAM) પર મંજૂરી આપી.

કેન્દ્રીય કેબિનેટે બિહારના બક્સર-ભાગલપુર હાઇ-સ્પીડ કોરિડોરના મોકામા-મુંગેર વિભાગને મંજૂરી આપી
કેન્દ્રીય કેબિનેટે બિહારના બક્સર-ભાગલપુર હાઇ-સ્પીડ કોરિડોરના મોકામા-મુંગેર વિભાગને મંજૂરી આપી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દિલ્હી: કેન્દ્રીય કેબિનેટે બિહારમાં બક્સર-ભાગલપુર હાઇ-સ્પીડ કોરિડોરના 4-લેન ગ્રીનફિલ્ડ એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ મોકામા-મુંગેર વિભાગના બાંધકામને હાઇબ્રિડ એન્યુઇટી મોડ (HAM) પર મંજૂરી આપી, જેની કુલ પ્રોજેક્ટ લંબાઈ 82.4 કિમી અને રૂ. 4447.38 કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આજે આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ બક્સર-ભાગલપુર હાઇ-સ્પીડ કોરિડોર બિહારના 4-લેન ગ્રીનફિલ્ડ એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ મોકામા-મુંગેર વિભાગના બાંધકામને હાઇબ્રિડ એન્યુઇટી મોડ (HAM) પર મંજૂરી આપી છે, જેની કુલ પ્રોજેક્ટ લંબાઈ 82.400 કિમી છે અને કુલ મૂડી ખર્ચ રૂ. 4447.38 કરોડ છે.

આ સેક્શન મોકામા, બરહિયા, લખીસરાય, જમાલપુર, મુંગેર જેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રાદેશિક શહેરોમાંથી પસાર થાય છે અથવા તેમને કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડે છે, જેમ કે પરિશિષ્ટ-1 માં નકશામાં દર્શાવેલ છે.

પૂર્વી બિહારમાં મુંગેર-જમાલપુર-ભાગલપુર પટ્ટો એક મુખ્ય ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી રહ્યો છે જે લશ્કરી ઔદ્યોગિક સંકુલ (સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી કોરિડોરના ભાગ રૂપે હાલની ગન ફેક્ટરી અને અન્ય એક ફેક્ટરીનો પ્રસ્તાવ), લોકોમોટિવ વર્કશોપ (જમાલપુરમાં), ફૂડ પ્રોસેસિંગ (દા.ત., મુંગેરમાં ITC) અને સંબંધિત લોજિસ્ટિક્સ અને વેરહાઉસિંગ હબ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ભાગલપુર કાપડ અને લોજિસ્ટિક્સ હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેનું નેતૃત્વ ભાગલપુરી સિલ્ક (ભાગલપુરમાં પ્રસ્તાવિત કાપડ ઇકોસિસ્ટમની વિગતો) દ્વારા કરવામાં આવે છે. બરહિયા ફૂડ પેકેજિંગ, પ્રોસેસિંગ અને કૃષિ-વેરહાઉસિંગ માટે એક પ્રદેશ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. આ પ્રદેશમાં વધતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ ભવિષ્યમાં મોકામા-મુંગેર વિભાગ પર માલની અવરજવર અને ટ્રાફિકને વેગ આપવાની અપેક્ષા છે.

4-લેન એક્સેસ-નિયંત્રિત કોરિડોર, નજીકના ટોલિંગ સાથે, 80 કિમી/કલાકની સરેરાશ વાહનોની ગતિને ટેકો આપે છે અને 100 કિમી/કલાકની ડિઝાઇન ગતિ એકંદર મુસાફરી સમયને આશરે 1.5 કલાક ઘટાડશે, જ્યારે મુસાફરો અને માલવાહક વાહનો બંને માટે સુરક્ષિત, ઝડપી અને અવિરત કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.

82.40 કિ.મી. લાંબા પ્રસ્તાવિત પ્રોજેક્ટથી લગભગ 14.83 લાખ માનવદિવસ પ્રત્યક્ષ રોજગાર અને 18.46 લાખ માનવદિવસ પરોક્ષ રોજગારનું સર્જન થશે. પ્રસ્તાવિત કોરિડોરની આસપાસ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં વધારો થવાને કારણે આ પ્રોજેક્ટ રોજગારની વધારાની તકો પણ ઉભી કરશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH SPEED CORRIDOR IN BIHARMOKAMA MUNGER SECTIONBUXAR BHAGALPURBIHARHIGH SPEED CORRIDOR IN BIHAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.