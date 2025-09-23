"દેશમાં બેરોજગારી સીધી રીતે મત ચોરી સાથે જોડાયેલી છે": રાહુલ ગાંધીનો કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર
રાહુલ ગાંધીએ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા બેરોજગારીના મુદ્દાને "મત ચોરી" સાથે જોડ્યો છે.
નવી દિલ્હી: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, કથિત "મત ચોરી" ના મુદ્દા પર સતત કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધી રહ્યા છે. મંગળવારે, તેમણે વધતી બેરોજગારીના મુદ્દા પર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. કોંગ્રેસના નેતાએ યુવાનોમાં વધતી બેરોજગારીની સમસ્યાને ઉકેલવામાં નિષ્ફળ જવા બદલ મોદી સરકારની ટીકા કરી, તેને મતદાન છેતરપિંડી અને મત ચોરી સાથે જોડી.
તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "ભારતમાં યુવાનો સામે બેરોજગારી સૌથી મોટી સમસ્યા છે, અને તે સીધી રીતે મત ચોરી સાથે જોડાયેલી છે. જ્યારે સરકાર જનતાનો વિશ્વાસ જીતીને સત્તામાં આવે છે, ત્યારે તેનું પ્રથમ કર્તવ્ય યુવાનોને રોજગાર અને તકો પૂરી પાડવાનું હોય છે. પરંતુ ભાજપ પ્રામાણિકપણે ચૂંટણી જીતી શકતી નથી - તેઓ મત ચોરી કરીને અને સંસ્થાઓ સાથે છેડછાડ કરીને સત્તામાં રહે છે. તેથી જ બેરોજગારી 45 વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે."
રાહુલ ગાંધીએ પોતાની પોસ્ટમાં બે વીડિયો પણ શેર કર્યા. એક વીડિયોમાં વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસનો લાઠીચાર્જ જોવા મળે છે. બીજા વીડિયોમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છોડ વાવતા અને પાણી આપતા દેખાય છે.
રાહુલ ગાંધીએ પોસ્ટમાં લખ્યું, "દેશના યુવાનો સખત મહેનત કરે છે, સપના જુએ છે અને પોતાના ભવિષ્ય માટે લડે છે. પરંતુ મોદી ફક્ત પોતાના પીઆર, સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટ અને અબજોપતિઓના નફામાં વ્યસ્ત છે. યુવાનોની આશાઓ તોડી પાડવી અને તેમને નિરાશ કરવા એ આ સરકારની ઓળખ બની ગઈ છે."
રાહુલ ગાંધીએ પોતાની પોસ્ટમાં પેપર લીકનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભરતી પ્રક્રિયાઓ પડી ભાંગી રહી છે. તેમણે લખ્યું કે દરેક પરીક્ષા પેપર લીકની વાર્તાઓ સાથે જોડાયેલી છે અને દરેક ભરતી ભ્રષ્ટાચારની વાર્તાઓ સાથે જોડાયેલી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે નોકરીઓ ઘટી રહી છે, ભરતી પ્રક્રિયાઓ પડી ભાંગી છે અને યુવાનોનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઈ રહ્યું છે.
રાહુલ ગાંધીએ પોતાની પોસ્ટના અંતે આશા વ્યક્ત કરતા લખ્યું, "હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. ભારતના યુવાનો સમજી ગયા છે કે વાસ્તવિક લડાઈ ફક્ત નોકરીઓ માટે નથી, પરંતુ મત ચોરી સામે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી ચૂંટણીઓ ચોરી થશે ત્યાં સુધી બેરોજગારી અને ભ્રષ્ટાચાર વધતો રહેશે. હવે, યુવાનો નોકરી ચોરી કે મત ચોરી સહન કરશે નહીં. ભારતને બેરોજગારી અને મત ચોરીથી મુક્ત કરવું એ હવે સૌથી મોટી દેશભક્તિ છે."
