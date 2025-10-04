UIDAI એ ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ માટેની ફી માફ કરી, 6 કરોડ બાળકોને ફાયદો
UIDAI એ 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી બાળકો માટે ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ માટેની બધી ફી માફ કરી દીધી છે.
Published : October 4, 2025 at 10:33 PM IST
નવી દિલ્હી: બાળકો માટે આધાર અપડેટ્સને સરળ બનાવવાના પ્રયાસમાં, યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) એ હવે બાળકો માટે ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ (MBU-1) માટેની બધી ફી માફ કરી દીધી છે. 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી અમલમાં આવનારા આ નિર્ણયથી દેશભરના અંદાજે 6 કરોડ બાળકોને ફાયદો થશે અને તે એક વર્ષ માટે માન્ય રહેશે.
જ્યારે બાળકો પાંચ વર્ષની ઉંમર પહેલાં આધાર નંબર માટે નોંધણી કરાવે છે, ત્યારે તેમને ફક્ત નામ, જન્મ તારીખ, લિંગ, સરનામું અને ફોટોગ્રાફ જેવી વસ્તી વિષયક માહિતીના આધારે આધાર નંબર સોંપવામાં આવે છે, કારણ કે તે ઉંમરે બાળકોના ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અથવા આઇરિસ પેટર્ન હજુ સુધી વિકસિત થયા નથી. પાંચ વર્ષની ઉંમર પછી, બાળકને અપડેટેડ ફોટોગ્રાફ, ફિંગરપ્રિન્ટ અને આઇરિસ મેળવવા માટે પ્રથમ ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ (MBU-1) કરાવવાની જરૂર પડશે. પંદર વર્ષની ઉંમર પછી, બાળકના બાયોમેટ્રિક્સને ફરીથી ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ (MBU-2) કરાવવાની જરૂર પડશે જેથી બાળકનો બાયોમેટ્રિક ડેટા આધાર સિસ્ટમમાં કાર્યરત રહે.
હાલના માર્ગદર્શિકા અનુસાર, 5-7 અને 15-17 વર્ષની ઉંમરે કરવામાં આવે તો બંને MBU પહેલાથી જ મફત છે. જો કે, આ વય જૂથો પછી, બાળકના ફિંગરપ્રિન્ટ અને આઇરિસના દરેક અપડેટ માટે ₹125 ની ફી લેવામાં આવે છે. ફી માફીનો અર્થ એ છે કે UIDAI એ હવે 5-17 વર્ષની વયના બાળકો માટે બધી ફરજિયાત ફી માફ કરી દીધી છે, આમ બાળકના અપડેટ સમયગાળા દરમિયાન પરિવારો માટે નાણાકીય પરવડે તેવા અવરોધને દૂર કરે છે અથવા ઘટાડે છે.
UIDAI એ જણાવ્યું હતું કે આ પહેલનો હેતુ સમયસર બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને ખાતરી કરવાનો છે કે દરેક બાળકનો આધાર માન્ય રહે અને વિવિધ સેવાઓ માટે ઉપયોગી રહે. "અપડેટેડ બાયોમેટ્રિક્સ સાથેનો આધાર જીવનને સરળ બનાવે છે અને શાળા પ્રવેશ, પ્રવેશ પરીક્ષાઓ, શિષ્યવૃત્તિ અને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) યોજનાઓ જેવી સેવાઓની સીમલેસ ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરે છે," ઓથોરિટીએ જણાવ્યું હતું.
માતાપિતા અને વાલીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે નજીકના આધાર સેવા કેન્દ્ર અથવા નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને તેમના બાળકોના બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ પૂર્ણ કરે.
અધિકારીઓ માને છે કે આ પગલું આધાર અપડેટ આવશ્યકતાઓનું વધુ સારી રીતે પાલન કરશે અને રાષ્ટ્રીય ઓળખ ડેટાબેઝની ચોકસાઈ અને વિશ્વસનીયતા વધારશે. તેનાથી બાળકોને શિક્ષણ અને કલ્યાણ લાભો મેળવવામાં થતા વિલંબ અને પડકારોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની પણ અપેક્ષા છે.
