ટૂંક સમયમાં UIDAI લોન્ચ કરશે e-Aadhaar મોબાઇલ એપ; આધારમાં જન્મ તારીખ, સરનામું અપડેટ કરવું બનશે સરળ, જાણો અન્ય સુવિધાઓ - AADHAR APP

UIDAI આ વર્ષે e-Aadhaar મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી શકે છે. તે માહિતી લીક થવાના જોખમોને ઘટાડી શકે છે.

UIDAI ટૂંક સમયમાં એક નવી એપ લોન્ચ કરશે
UIDAI ટૂંક સમયમાં એક નવી એપ લોન્ચ કરશે (સાંકેતિક ફોટો - Getty images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 7:53 PM IST

નવી દિલ્હી: યુનિક આઇડેન્ટિટી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) e-Aadhaar મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ એપ દ્વારા, વપરાશકર્તાઓ તેમના નામ, સરનામું અને જન્મ તારીખ જેવી વ્યક્તિગત વિગતો અપડેટ કરી શકશે. UIDAI આ વર્ષે એપ લોન્ચ કરી શકે છે.

તમને જણાવી દઈએ કે આધાર કાર્ડ ભારતીય નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોમાંનું એક છે. બેંકિંગથી લઈને સિમ ખરીદવા જેવી બાબતો માટે તે જરૂરી છે. એટલું જ નહીં, આધાર વિના સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવો પણ મુશ્કેલ છે.

ફેસ આઈડી જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજી

ફાઇનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ અનુસાર, આ એપમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને ફેસ આઈડી જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજી પણ હશે, જે આધાર સંબંધિત ડિજિટલ સેવાઓનો ઉપયોગ પહેલા કરતા વધુ સરળ, સુરક્ષિત અને ઝડપી બનાવશે. ઈ-આધાર એપ દ્વારા, લોકો ઘરેથી થોડા પગલાં અનુસરીને તેમના આધાર કાર્ડને અપડેટ કરી શકશે. આધાર મોબાઇલ એપ સિંગલ ડિજિટલ ઇન્ટરફેસ ટેકનોલોજીના આધારે બનાવવામાં આવી છે.

આ એપ ક્યારે લોન્ચ થશે?

સરકારી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઈ-આધાર એપ 2025 ના અંત સુધીમાં લોન્ચ કરી શકાય છે. તેનો હેતુ કાર્ડ ધારકોને વારંવાર નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાત લેવાની જરૂરિયાત ઘટાડવાનો અને અપડેટ પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ, સરળ અને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે. આ ઉપરાંત, તે આધાર કાર્ડની માહિતી લીક થવાના જોખમોને પણ ઘટાડવાની અપેક્ષા રાખે છે.

માહિતી અનુસાર, નવેમ્બર 2025 થી, આધાર કાર્ડ વપરાશકર્તાઓએ ફક્ત બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન, ફિંગરપ્રિન્ટ અને આઇરિસ સ્કેનિંગ માટે સંપર્ક કેન્દ્રની મુલાકાત લેવી પડશે, બાકીના અપડેટ્સ માટે તેઓએ મોબાઇલ એપનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

ઈ-આધાર શું છે?

ઈ-આધાર એ આધાર કાર્ડનું ડિજિટલ અથવા ઓનલાઈન વર્ઝન છે, જેને તમે UIDAI વેબસાઇટ પરથી PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તેને તમારા ફોનમાં સેવ કરી શકો છો. પાસવર્ડ સુરક્ષિત હોવાને કારણે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈ-આધાર ઍક્સેસ કરી શકશે નહીં અને તેનો દુરુપયોગ થવાનું જોખમ રહેશે નહીં.

