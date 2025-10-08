કાનપુરમાં પાર્ક કરેલા બે સ્કૂટરોમાં વિસ્ફોટ; છ લોકો ઘાયલ, હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ
આ ઘટના મૂળગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મિશ્રી બજાર વિસ્તારમાં બની હતી.
Published : October 8, 2025 at 9:58 PM IST
કાનપુર: મોડી સાંજે એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટથી શહેર હચમચી ગયું. મૂળગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મિશ્રી બજાર વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલા બે સ્કૂટરથી વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો હતો. શક્તિશાળી વિસ્ફોટોથી નજીકના અનેક ઘરોની દિવાલો તૂટી ગઈ. ડીસીપી પૂર્વ સત્યજીત ગુપ્તા, અનેક પોલીસ સ્ટેશનના દળો અને બોમ્બ સ્ક્વોડ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટમાં છ લોકો ઘાયલ થયા છે.
મૂળગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા મિશ્રી બજારમાં સાંજે લગભગ 7:30 વાગ્યે અચાનક વિસ્ફોટથી વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો હતો. સાંજના ભીડભાડ દરમિયાન આ ગીચ વસ્તી ધરાવતો વિસ્તાર હંમેશની જેમ ભીડભાડવાળો હતો. અચાનક થયેલા વિસ્ફોટમાં આશરે છ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી. માહિતી મળતાં, ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (કાયદો અને વ્યવસ્થા) આશુતોષ કુમાર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને લોકો સાથે વાત કરી. ડીસીપી પૂર્વે તાત્કાલિક બોમ્બ સ્ક્વોડને બોલાવી તપાસ શરૂ કરી.
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (કાયદો અને વ્યવસ્થા) આશુતોષ કુમારે જણાવ્યું કે આ વિસ્તાર મૂળગંજ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે, જે મિશ્રી બજાર નામના વિસ્તારમાં આવે છે. અહીં એક નાની રમકડાની દુકાન છે. ત્યાં બે સ્કૂટર પાર્ક કરેલા હતા, જેના નંબર પણ દેખાતા હતા. તેમના પર વિસ્ફોટ થયો. આ ઘટના સવારે 7:15 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. અમે બધા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છીએ. ફોરેન્સિક ટીમ પણ પહોંચી ગઈ છે અને જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે. લગભગ છ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં એક મહિલા પણ સામેલ છે જેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. હાલમાં, બધા ખતરાથી બહાર છે અને તેમની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.
