ETV Bharat / bharat

સુરતમાં બે નકલી પોલીસ ઓફિસર ઝડપાયા, પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાની ધમકી આપીને પડાવતા પૈસા - TWO FAKE POLICE OFFICERS ARRESTED

ભોગ બનનાર યુવકની સતર્કતાને કારણે આ બંને આરોપીઓનો પર્દાફાશ થયો છે અને પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે.

સુરતમાં બે નકલી પોલીસ ઓફિસર ઝડપાયા
સુરતમાં બે નકલી પોલીસ ઓફિસર ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read

સુરત: શહેરમાં ક્રાઈમનો ગ્રાફ સતત વધી રહ્યો છે અને ગુનેગારો પણ દિવસેને દિવસે નવા કિમીયા અપનાવી રહ્યા છે, ત્યારે આવો જ એક કિસ્સો સુરત શહેરમાંથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં બે નકલી પોલીસ અધિકારીએ શહેરમાં આતંક મચાવ્યો હતો. આ ઘટના શહેરના પાલ વિસ્તારમાં બની છે, જ્યાં એક યુવક અને એક યુવતીએ પોતાને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી ગણાવીને સામાન્ય રાહદારીઓ પાસેથી તોડ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ બંને આરોપીઓ રાત્રિના સમયે રોડ પર પસાર થતા લોકોને રોકીને તેમની પાસેથી લાઈસન્સ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટની માગ કરતા હતા. જો કોઈ વ્યક્તિ ડોક્યુમેન્ટ ન બતાવે તો તેને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાની ધમકી આપીને પૈસા પડાવતા હતા. જોકે, એક ભોગ બનનાર યુવકની સતર્કતાને કારણે આ બંને આરોપીઓનો પર્દાફાશ થયો છે અને પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?

પાલ વિસ્તારમાં રહેતો એક યુવક પોતાની બાઈક પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે ફેનીલ પટેલ અને ફૂલસુમ બાનુ સોયબ ઈટવાલા નામના આરોપીઓએ તેને રોક્યો હતો. બંનેએ પોતે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી હોવાનું કહીને યુવક પાસેથી લાઈસન્સ અને બાઈકના ડોક્યુમેન્ટ માંગ્યા હતા. યુવકે ડોક્યુમેન્ટ બતાવ્યા બાદ આરોપીઓએ તેને પૂછ્યું કે, "તું આટલી રાત્રે શા માટે અહીંથી પસાર થઈ રહ્યો છે?"

સુરતમાં બે નકલી પોલીસ ઓફિસર ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

યુવકને બંનેની વાતચીતથી શંકા જતા તેણે પૂછ્યું કે, "તમે કયા પોલીસ સ્ટેશનથી છો અને તમારું આઈ કાર્ડ ક્યાં છે?" આ સાંભળતા બંને ગુસ્સે થઈ ગયા હતા અને યુવકને સીધા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાને બદલે નજીકની એક ગલીમાં લઈ ગયા હતા. યુવકે પૂછ્યું કે, "આ પોલીસ સ્ટેશન નથી, તમે મને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છો?" આ સાંભળીને આરોપી ફેનીલ પટેલે યુવકને એક તમાચો માર્યો હતો અને ફૂલસુમ બાનુએ પણ યુવકને તમાચો માર્યો હતો.

આ ઘટનાથી યુવકને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે આ બંને પોલીસ અધિકારી નથી. તેથી તેણે તકનો લાભ લઈને ત્યાંથી ભાગી જઈને પાલ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ફેનીલ પટેલ અને ફૂલસુમ બાનુ સોયબ ઈટવાલાની ધરપકડ કરી છે.

પાલ પોલીસ મથકના ઇન્સ્પેક્ટર શીતલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "આ બંને આરોપીઓ કોઈ યુનિફોર્મ કે આઈ કાર્ડ વગર જ પોતાને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી તરીકે ઓળખાવતા હતા. હાલમાં એક ફરિયાદના આધારે અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અન્ય બે લોકો પણ આ આરોપીઓનો ભોગ બન્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે."

પોલીસ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સાથે જ દર્શકોને અપીલ કરીએ છીએ કે જો તમને પણ આવો કોઈ અનુભવ થાય તો તરત જ પોલીસને જાણ કરો.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં માતાએ બે માસુમ બાળકો સાથે ટ્રેન આગળ પડતું મુક્યું, માતા અને 3 વર્ષના પુત્રનું મોત, દીકરીની હાલત ગંભીર
  2. સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન

સુરત: શહેરમાં ક્રાઈમનો ગ્રાફ સતત વધી રહ્યો છે અને ગુનેગારો પણ દિવસેને દિવસે નવા કિમીયા અપનાવી રહ્યા છે, ત્યારે આવો જ એક કિસ્સો સુરત શહેરમાંથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં બે નકલી પોલીસ અધિકારીએ શહેરમાં આતંક મચાવ્યો હતો. આ ઘટના શહેરના પાલ વિસ્તારમાં બની છે, જ્યાં એક યુવક અને એક યુવતીએ પોતાને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી ગણાવીને સામાન્ય રાહદારીઓ પાસેથી તોડ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ બંને આરોપીઓ રાત્રિના સમયે રોડ પર પસાર થતા લોકોને રોકીને તેમની પાસેથી લાઈસન્સ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટની માગ કરતા હતા. જો કોઈ વ્યક્તિ ડોક્યુમેન્ટ ન બતાવે તો તેને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાની ધમકી આપીને પૈસા પડાવતા હતા. જોકે, એક ભોગ બનનાર યુવકની સતર્કતાને કારણે આ બંને આરોપીઓનો પર્દાફાશ થયો છે અને પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?

પાલ વિસ્તારમાં રહેતો એક યુવક પોતાની બાઈક પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે ફેનીલ પટેલ અને ફૂલસુમ બાનુ સોયબ ઈટવાલા નામના આરોપીઓએ તેને રોક્યો હતો. બંનેએ પોતે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી હોવાનું કહીને યુવક પાસેથી લાઈસન્સ અને બાઈકના ડોક્યુમેન્ટ માંગ્યા હતા. યુવકે ડોક્યુમેન્ટ બતાવ્યા બાદ આરોપીઓએ તેને પૂછ્યું કે, "તું આટલી રાત્રે શા માટે અહીંથી પસાર થઈ રહ્યો છે?"

સુરતમાં બે નકલી પોલીસ ઓફિસર ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

યુવકને બંનેની વાતચીતથી શંકા જતા તેણે પૂછ્યું કે, "તમે કયા પોલીસ સ્ટેશનથી છો અને તમારું આઈ કાર્ડ ક્યાં છે?" આ સાંભળતા બંને ગુસ્સે થઈ ગયા હતા અને યુવકને સીધા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાને બદલે નજીકની એક ગલીમાં લઈ ગયા હતા. યુવકે પૂછ્યું કે, "આ પોલીસ સ્ટેશન નથી, તમે મને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છો?" આ સાંભળીને આરોપી ફેનીલ પટેલે યુવકને એક તમાચો માર્યો હતો અને ફૂલસુમ બાનુએ પણ યુવકને તમાચો માર્યો હતો.

આ ઘટનાથી યુવકને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે આ બંને પોલીસ અધિકારી નથી. તેથી તેણે તકનો લાભ લઈને ત્યાંથી ભાગી જઈને પાલ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ફેનીલ પટેલ અને ફૂલસુમ બાનુ સોયબ ઈટવાલાની ધરપકડ કરી છે.

પાલ પોલીસ મથકના ઇન્સ્પેક્ટર શીતલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "આ બંને આરોપીઓ કોઈ યુનિફોર્મ કે આઈ કાર્ડ વગર જ પોતાને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી તરીકે ઓળખાવતા હતા. હાલમાં એક ફરિયાદના આધારે અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અન્ય બે લોકો પણ આ આરોપીઓનો ભોગ બન્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે."

પોલીસ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સાથે જ દર્શકોને અપીલ કરીએ છીએ કે જો તમને પણ આવો કોઈ અનુભવ થાય તો તરત જ પોલીસને જાણ કરો.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં માતાએ બે માસુમ બાળકો સાથે ટ્રેન આગળ પડતું મુક્યું, માતા અને 3 વર્ષના પુત્રનું મોત, દીકરીની હાલત ગંભીર
  2. સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન

For All Latest Updates

TAGGED:

SURATSURAT NEWSFAKE POLICE OFFICERSTWO FAKE POLICE OFFICERS ARRESTED

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.