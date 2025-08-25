નવી દિલ્હી: ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારો માટે નામાંકન પાછું ખેંચવાની અંતિમ તારીખ સોમવારે પૂરી થઈ ગઈ છે. બંને ઉમેદવારોમાંથી કોઈએ પણ પોતાના નામાંકન પાછા ખેંચ્યા નથી. હવે 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ શાસક NDA ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન અને India બ્લોકના ઉમેદવાર બી સુદર્શન રેડ્ડી વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા થશે.
આ વખતે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની રેસમાં રહેલા બંને ઉમેદવારો દક્ષિણ ભારતના છે - રાધાકૃષ્ણન તમિલનાડુથી અને સુદર્શન રેડ્ડી તેલંગાણાથી. વિપક્ષે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીને એક વૈચારિક લડાઈ ગણાવી છે. જોકે, આંકડા શાસક NDA ગઠબંધનના પક્ષમાં છે.
સોમવારે નામાંકન પાછું ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ પૂરી થયા પછી, સુદર્શન રેડ્ડી અને સીપી રાધાકૃષ્ણન હવે મેદાનમાં છે.
રાજ્યસભાના મહાસચિવ પીસી મોદી ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી માટે રિટર્નિંગ ઓફિસર છે. તેમણે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી 2025 માટે મતદાન મંગળવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ રૂમ નંબર F-101, વસુધા, સંસદ ભવન, નવી દિલ્હીમાં યોજાશે. મતદાન સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે ચૂંટણી મંડળમાં સંસદના બંને ગૃહોના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્યસભાના નામાંકિત સભ્યો પણ ચૂંટણી મંડળમાં સામેલ થવા માટે લાયક છે અને ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા માટે હકદાર છે."
રાજ્યસભા સચિવાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, મતદાન પછી, મત ગણતરી તે જ દિવસે સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે અને ત્યારબાદ તરત જ પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે.
રાધાકૃષ્ણન તમિલનાડુના ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા છે અને હાલમાં મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ છે. રાધાકૃષ્ણન (67) વડા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈમ્બતુરથી બે વાર લોકસભા સભ્ય રહ્યા હતા અને બાદમાં તમિલનાડુમાં ભાજપના રાજ્ય એકમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
સુદર્શન રેડ્ડી (79) સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ છે જે જુલાઈ 2011 માં નિવૃત્ત થયા હતા. તેઓ બ્લેક મની કેસોની તપાસમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ તત્કાલીન કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરતા અનેક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદાઓ માટે જાણીતા છે. તેમણે છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા નિયુક્ત સલવા જુડુમને પણ ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યું.
