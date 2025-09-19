મણિપુરના વિષ્ણુપુર જિલ્લામાં થયેલા હુમલામાં આસામ રાઇફલ્સના બે સૈનિકો શહીદ, પાંચ ઘાયલ થયા
આ ઘટના જિલ્લાના નમ્બોલ સબલ લીકાઈ વિસ્તારમાં સાંજે 5:50 વાગ્યે બની.
By PTI
Published : September 19, 2025 at 10:22 PM IST
ઇમ્ફાલ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે સાંજે મણિપુરના વિષ્ણુપુર જિલ્લામાં સશસ્ત્ર માણસોના એક જૂથે અર્ધલશ્કરી દળના વાહન પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં આસામ રાઇફલ્સના બે સૈનિકો શહીદ થયા છે અને પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. જિલ્લાના નમ્બોલ સબલ લીકાઈ વિસ્તારમાં સાંજે 5:50 વાગ્યે આ ઘટના બની હતી.
આ અહેવાલ લખાય ત્યાં સુધી કોઈ જૂથે હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "બંદૂકધારીઓના એક જૂથે ઇમ્ફાલથી વિષ્ણુપુર જિલ્લામાં આસામ રાઇફલ્સના સૈનિકોને લઈ જતા વાહન પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં બે સૈનિકો માર્યા ગયા હતા અને પાંચ ઘાયલ થયા હતા."
RIMSના એક અધિકારીએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે પાંચ ઘાયલોને પ્રાદેશિક તબીબી વિજ્ઞાન સંસ્થામાં લાવવામાં આવ્યા હતા.
સંરક્ષણ મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મણિપુરના એક બિન-સૂચિત વિસ્તારમાં હાઇવે પર અજાણ્યા આતંકવાદીઓએ સેનાના કાફલા પર હુમલો કર્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં આસામ રાઇફલ્સના બે સૈનિકો શહીદ થયા હતા અને પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. તેમને RIMS માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને હાલમાં તેમની હાલત સ્થિર છે. આ ઘટનામાં સામેલ આતંકવાદીઓને પકડવા માટે શોધખોળ ચાલુ છે."
મૃતકોની ઓળખ નાઈક સુબેદાર શ્યામ ગુરુંગ અને રાઇફલમેન કેશપ તરીકે થઈ છે.
રાજ્યની રાજધાની ઇમ્ફાલથી લગભગ 16 કિલોમીટર દૂર આવેલા ઓચિંતા હુમલાના સ્થળેથી પોલીસ અને ફોરેન્સિક કર્મચારીઓએ ઘણા કારતૂસ જપ્ત કર્યા છે.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સ્થળ પર મજબૂતીકરણ મોકલવામાં આવ્યું છે અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે જ્યાંથી હુમલાખોરો ભાગી ગયા હોઈ શકે છે.
ઘાયલ સૈનિક એન નોંગથોને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે: "લગભગ ચારથી પાંચ હુમલાખોરોએ અચાનક અમારા પર ગોળીબાર કર્યો. અમે તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો નહીં કારણ કે તેનાથી નાગરિકોને ઇજા થઈ શકે છે, કારણ કે તે નિર્જન વિસ્તાર નહોતો."
રાજભવનના એક નિવેદન અનુસાર, રાજ્યપાલ અજય કુમાર ભલ્લાએ સુરક્ષા દળો પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી છે જેમાં આસામ રાઇફલ્સના બે સૈનિકોએ ફરજ બજાવતા સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ છે.
રાજ્યપાલે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો અને શહીદ સૈનિકોના શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી, અને રાષ્ટ્રની રક્ષા કરવામાં તેમની અતૂટ હિંમત અને સમર્પણને સ્વીકાર્યું.
ભલ્લાએ હુમલો કરવામાં ઘાયલ સૈનિકોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "રાજ્યપાલે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે હિંસાના આવા જઘન્ય કૃત્યો કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં અને ચેતવણી આપી છે કે પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવા માટે તેમને કડક જવાબ આપવામાં આવશે."
પાંચ ખીણ જિલ્લાઓના 13 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારો સિવાય, સમગ્ર મણિપુરમાં સશસ્ત્ર દળો (વિશેષ સત્તા) અધિનિયમ, અથવા AFSPA લાગુ છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નામ્બોલ, જ્યાં હુમલો થયો હતો, તે બિષ્ણુપુર જિલ્લામાં આવે છે, જ્યાં AFSPA લાગુ નથી.
અગાઉ, પોલીસે આ જ જિલ્લામાં એક 45 વર્ષીય વ્યક્તિની ધરપકડ કર્યા પછી, વિરોધીઓએ હુમલો સ્થળથી લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર મુખ્ય માર્ગ અવરોધિત કર્યો હતો.
મે 2023 થી મેઇતેઇ અને કુકી સમુદાયો વચ્ચે વંશીય અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 260 લોકો માર્યા ગયા છે અને હજારો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે.
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે RIMS ખાતે ઘાયલ સુરક્ષા કર્મચારીઓની મુલાકાત લીધી હતી.
તેમણે કહ્યું, "નામ્બોલ સબલ લેઇકાઈમાં આપણા બહાદુર 33 આસામ રાઇફલ્સના સૈનિકો પર થયેલા હુમલાના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે. હું શહીદોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. તેમની હિંમત અને બલિદાન હંમેશા આપણા હૃદયમાં રહેશે. આ જઘન્ય ગુનાના ગુનેગારોને કડક સજા થવી જોઈએ."
સિંહના રાજીનામા બાદ ફેબ્રુઆરીમાં પૂર્વોત્તર રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવ્યું હતું.
ઈજાગ્રસ્તોની ઓળખ ઈમ્ફાલ પૂર્વ જિલ્લાના નિંગથોઉખોંગજામ નોંગથોન, આસામના લખીમપુરના ડીજે દત્તા, સિક્કિમના હવાલદાર બીકે રાય, મેઘાલયના તુરાના એલપી સંગમા અને ઉત્તરાખંડના સુભાષ ચંદ્ર તરીકે થઈ છે.
