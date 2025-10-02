ETV Bharat / bharat

મહાત્મા ગાંધીની 156 મી જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીને પણ યાદ કર્યા

અનેક મહાનુભાવોએ રાજઘાટની મુલાકાત લીધી અને ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી.

PM મોદીએ મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી
PM મોદીએ મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી (ANI)
નવી દિલ્હી : રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી. પી. રાધાકૃષ્ણન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત અન્ય નેતાઓએ આજે મહાત્મા ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી. સૌ વહેલી સવારે રાજઘાટ પહોંચ્યા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ પ્રસંગે PM મોદીએ કહ્યું કે, રાષ્ટ્રપિતાના આદર્શોએ માનવ ઇતિહાસનો માર્ગ બદલી નાખ્યો અને ભારતને પ્રગતિના માર્ગ પર દોરતા રહેશે.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં વડાપ્રધાન મોદીએ લખ્યું કે, ગાંધીજીએ દર્શાવ્યું કે હિંમત અને સરળતા કેવી રીતે મહાન પરિવર્તનના સાધન બની શકે છે. તેમણે લોકોને સશક્ત બનાવવા માટે સેવા અને કરુણાની શક્તિમાં વિશ્વાસ જગાડ્યો. ગાંધી જયંતિ એ પ્રિય બાપુના અસાધારણ જીવનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો દિવસ છે, જેમના આદર્શોએ માનવ ઇતિહાસનો માર્ગ બદલી નાખ્યો.

તેમણે દર્શાવ્યું કે હિંમત અને સરળતા કેવી રીતે મહાન પરિવર્તનના સાધન બની શકે છે. તેમણે સેવા અને કરુણાની શક્તિને લોકોને સશક્ત બનાવવા માટે આવશ્યક સાધન માનતા હતા. આપણે વિકસિત ભારત બનાવવાના પ્રયાસમાં તેમના માર્ગ પર ચાલતા રહીશું.

મહાત્મા ગાંધીની 156 મી જન્મજયંતિ

આજે 2 ઓક્ટોબરના રોજ સમગ્ર રાષ્ટ્ર મહાત્મા ગાંધીની જન્મ જયંતિ ઉજવે છે. આ દેશ માટે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. 2 ઓક્ટોબર, 1869 ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરમાં જન્મેલા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, જેમને મહાત્મા ગાંધી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેઓ અહિંસક પ્રતિકારના પ્રણેતા હતા. અહિંસા અને સત્યાગ્રહના તેમના દર્શન દ્વારા તેમણે લાખો ભારતીયોને બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી શાસન સામે સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લેવા પ્રેરણા આપી.

ભારતની સ્વતંત્રતાના થોડા મહિના પછી 30 જાન્યુઆરી, 1948 ના રોજ નાથુરામ ગોડસેએ નવી દિલ્હીમાં ગાંધી સ્મૃતિમાં મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરી હતી. તેમના જીવન અને બલિદાનને વિશ્વભરમાં શાંતિ અને માનવીય ગૌરવના પ્રતીક તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે.

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જન્મજયંતિ

વડાપ્રધાન મોદીએ ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી, તેમને "અસાધારણ રાજનેતા" ગણાવ્યા. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી એક અસાધારણ રાજનેતા હતા જેમની પ્રામાણિકતા, નમ્રતા અને નિશ્ચયએ પડકારજનક સમયમાં ભારતને મજબૂત બનાવ્યું.

સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા PM મોદીએ લખ્યું કે, શાસ્ત્રીજી અનુકરણીય નેતૃત્વ અને નિર્ણાયક કાર્યવાહીનું પ્રતીક હતા, અને "જય જવાન જય કિસાન" ના તેમના આહ્વાનથી લોકોમાં દેશભક્તિ જાગૃત થઈ. 1965માં રચાયેલ આ સૂત્ર, ભારતના સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવા અને ખેડૂતોના યોગદાનનું સન્માન કરવાના સામૂહિક સંકલ્પની સૌથી કાયમી અભિવ્યક્તિઓમાંની એક છે.

