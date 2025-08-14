મુંબઈ : મુંબઈ સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતની આર્થિક રાજધાની તરીકે જાણીતું છે. આ શહેર અનેક રીતે સમગ્ર વિશ્વ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. દર વર્ષે અહીં અનેક ઉત્સવો અને પ્રદર્શનોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દેશનું સૌથી મોટું ત્રણ દિવસીય પ્રવાસન પ્રદર્શન આજે મુંબઈમાં પૂર્ણ થયું. મુંબઈના જિયો વર્લ્ડ સેન્ટર ખાતે ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ ફેર (TTF) 2025નું સમાપન થયું.
પ્રદર્શન શા માટે યોજવામાં આવ્યું હતું? : આ પ્રદર્શનમાં દેશભરમાંથી પર્યટન ક્ષેત્રે કાર્યરત જૂથોએ ભાગ લીધો હતો. આ પ્રદર્શનમાં 'રામોજી' જૂથના સ્ટોલનું પ્રભુત્વ હતું. આ પ્રદર્શનમાં રામોજી જૂથના સ્ટોલને 'બૂથ ડેકોરેશન' એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ ફેર એટલે કે TTF એ સ્થાનિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શરૂ કરાયેલ એક પ્રદર્શન છે, જેમાં દેશભરમાંથી હજારો ટ્રાવેલ કંપનીઓ અને હોટેલ જૂથો ભાગ લે છે.
રામોજી ગ્રુપને એવોર્ડ મળ્યો : આ પ્રદર્શનમાં રામોજી ગ્રુપે આકર્ષક સ્ટોલ ઉભા કર્યા હતા. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં પર્યટન વિશે માહિતી આપતા પેમ્ફલેટ, LED સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવતી ફિલ્મો અને આકર્ષક સજાવટથી શણગારેલો રામોજી ગ્રુપનો સ્ટોલ TTFમાં આવેલા મુલાકાતીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. 11 ઓગસ્ટથી 13 ઓગસ્ટ સુધી યોજાયેલા ત્રણ દિવસીય પ્રદર્શન દરમિયાન હજારો લોકોએ રામોજી ગ્રુપના સ્ટોલની મુલાકાત લીધી હતી.
રામોજી ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ શું કહે છે : આ સંદર્ભમાં માહિતી આપતાં, રામોજી ગ્રુપના મુંબઈ વેસ્ટર્ન સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ઇન્ચાર્જ મોબીન મેઘરાજે જણાવ્યું હતું કે, "આ ત્રણ દિવસીય પ્રદર્શન દરમિયાન ઘણા લોકોએ રામોજી ગ્રુપના સ્ટોલની મુલાકાત લીધી હતી. ઘણી ટ્રાવેલ એજન્સીઓને રામોજી ગ્રુપ વિશે માહિતી મળી. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં જોવા લાયક શું છે? તેમાં કયા સાહસિક રમતોનો સમાવેશ થાય છે, બાહુબલીના સેટ, આ બધી માહિતી ટ્રાવેલ એજન્ટોને આપવામાં આવી હતી."
રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં રહેઠાણ : મેઘરાજે જણાવ્યું હતું કે ઘણા લોકોને ખબર નહોતી કે રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં રહેવાની સારી વ્યવસ્થા છે. ટ્રાવેલ કંપનીઓને સ્ટોલ પર આ વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફિલ્મ સિટીમાં રહેવાની ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે. ફાઇવ સ્ટાર હોટલો છે. અહીં સ્વચ્છતા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. વિવિધ ટ્રાવેલ કંપનીઓ તરફથી સારો પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો હતો.
આ પણ વાંચો :