ETV Bharat / bharat

PM મોદીના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'નો આજે 125મો એપિસોડ - MANN KI BAAT

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 125મી વખત પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' થકી દેશની જનતા સમક્ષ પોતાના વિચારો અને અનુભવો વર્ણવશે.

PM મોદી આજે રેડિયો પર કરશે 'મન કી બાત'
PM મોદી આજે રેડિયો પર કરશે 'મન કી બાત' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 7:20 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 11:04 AM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 125મી વખત પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' થકી દેશની જનતા સમક્ષ પોતાના વિચારો અને અનુભવો વર્ણવશે. આ કાર્યક્રમને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવા ભારતની ભાવનાના વિચારો અને પ્રેરણાદાયી કિસ્સાઓ પર સૂચનો પણ માંગે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પોતાની વિદેશયાત્રાના અનુભવો સહિત આગામી તહેવારો સંબંધિત કાર્યક્રમો વિશે પણ વાત કરી શકે છે.

અગાઉ, 25 ઓગસ્ટના રોજ, પીએમ મોદીએ અમદાવાદમાં ટેરિફ વિવાદ અંગે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે મારા દેશના તમામ નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો અથવા પશુપાલકો માટે, હું તમને વારંવાર વચન આપું છું કે મોદી માટે તમારું હિત સર્વોપરી છે.

મારી સરકાર ક્યારેય નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો અને પશુપાલકોને કોઈ નુકસાન થવા દેશે નહીં. ગમે તેટલું દબાણ આવે, અમે ટકી રહેવાની અમારી શક્તિ વધારતા રહીશું.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, મન કી બાત કાર્યક્રમ 22 ભારતીય ભાષાઓ અને 29 બોલીઓ તેમજ 11 વિદેશી ભાષાઓમાં પ્રસારિત થાય છે. જેમાં ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, ઇન્ડોનેશિયન, તિબેટીયન, બર્મીઝ, બલોચી, અરબી, પશ્તુ, ફારસી, દારી અને સ્વાહિલીનો સમાવેશ થાય છે.

મન કી બાત આકાશવાણીના 500 થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રો પરથી પ્રસારિત થાય છે. પહેલા એપિસોડની સમય મર્યાદા 14 મિનિટ હતી. જૂન 2015માં આ સમય વધારીને 30 મિનિટ કરવામાં આવી.

  1. PM મોદી 7 વર્ષ બાદ ચીન પહોંચ્યા, રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગ સાથે થશે દ્વિપક્ષીય બેઠક, જાણો ક્યારે-ક્યારે મળ્યા બંને મોટા નેતાઓ
  2. આજે 122મા 'મન કી બાત' એપિસોડમાં PM એ કહ્યું, 'ઓપરેશન સિંદૂર બદલાતા ભારતનું ચિત્ર છે'

હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 125મી વખત પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' થકી દેશની જનતા સમક્ષ પોતાના વિચારો અને અનુભવો વર્ણવશે. આ કાર્યક્રમને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવા ભારતની ભાવનાના વિચારો અને પ્રેરણાદાયી કિસ્સાઓ પર સૂચનો પણ માંગે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પોતાની વિદેશયાત્રાના અનુભવો સહિત આગામી તહેવારો સંબંધિત કાર્યક્રમો વિશે પણ વાત કરી શકે છે.

અગાઉ, 25 ઓગસ્ટના રોજ, પીએમ મોદીએ અમદાવાદમાં ટેરિફ વિવાદ અંગે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે મારા દેશના તમામ નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો અથવા પશુપાલકો માટે, હું તમને વારંવાર વચન આપું છું કે મોદી માટે તમારું હિત સર્વોપરી છે.

મારી સરકાર ક્યારેય નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો અને પશુપાલકોને કોઈ નુકસાન થવા દેશે નહીં. ગમે તેટલું દબાણ આવે, અમે ટકી રહેવાની અમારી શક્તિ વધારતા રહીશું.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, મન કી બાત કાર્યક્રમ 22 ભારતીય ભાષાઓ અને 29 બોલીઓ તેમજ 11 વિદેશી ભાષાઓમાં પ્રસારિત થાય છે. જેમાં ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, ઇન્ડોનેશિયન, તિબેટીયન, બર્મીઝ, બલોચી, અરબી, પશ્તુ, ફારસી, દારી અને સ્વાહિલીનો સમાવેશ થાય છે.

મન કી બાત આકાશવાણીના 500 થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રો પરથી પ્રસારિત થાય છે. પહેલા એપિસોડની સમય મર્યાદા 14 મિનિટ હતી. જૂન 2015માં આ સમય વધારીને 30 મિનિટ કરવામાં આવી.

  1. PM મોદી 7 વર્ષ બાદ ચીન પહોંચ્યા, રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગ સાથે થશે દ્વિપક્ષીય બેઠક, જાણો ક્યારે-ક્યારે મળ્યા બંને મોટા નેતાઓ
  2. આજે 122મા 'મન કી બાત' એપિસોડમાં PM એ કહ્યું, 'ઓપરેશન સિંદૂર બદલાતા ભારતનું ચિત્ર છે'
Last Updated : August 31, 2025 at 11:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MANN KI BAAT 2025MANN KI BAAT LIVEMANN KI BAAT AUGSUT 2025PM MODI MANN KI BAATMANN KI BAAT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.