હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 125મી વખત પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' થકી દેશની જનતા સમક્ષ પોતાના વિચારો અને અનુભવો વર્ણવશે. આ કાર્યક્રમને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવા ભારતની ભાવનાના વિચારો અને પ્રેરણાદાયી કિસ્સાઓ પર સૂચનો પણ માંગે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પોતાની વિદેશયાત્રાના અનુભવો સહિત આગામી તહેવારો સંબંધિત કાર્યક્રમો વિશે પણ વાત કરી શકે છે.
અગાઉ, 25 ઓગસ્ટના રોજ, પીએમ મોદીએ અમદાવાદમાં ટેરિફ વિવાદ અંગે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે મારા દેશના તમામ નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો અથવા પશુપાલકો માટે, હું તમને વારંવાર વચન આપું છું કે મોદી માટે તમારું હિત સર્વોપરી છે.
મારી સરકાર ક્યારેય નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો અને પશુપાલકોને કોઈ નુકસાન થવા દેશે નહીં. ગમે તેટલું દબાણ આવે, અમે ટકી રહેવાની અમારી શક્તિ વધારતા રહીશું.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, મન કી બાત કાર્યક્રમ 22 ભારતીય ભાષાઓ અને 29 બોલીઓ તેમજ 11 વિદેશી ભાષાઓમાં પ્રસારિત થાય છે. જેમાં ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, ઇન્ડોનેશિયન, તિબેટીયન, બર્મીઝ, બલોચી, અરબી, પશ્તુ, ફારસી, દારી અને સ્વાહિલીનો સમાવેશ થાય છે.
મન કી બાત આકાશવાણીના 500 થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રો પરથી પ્રસારિત થાય છે. પહેલા એપિસોડની સમય મર્યાદા 14 મિનિટ હતી. જૂન 2015માં આ સમય વધારીને 30 મિનિટ કરવામાં આવી.