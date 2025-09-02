નવી દિલ્હી: પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની શક્યતા છે. અદ્યતન સુવિધાઓથી સજ્જ આ અત્યાધુનિક ટ્રેન લાંબા અંતરની મુસાફરીને આરામદાયક અને સરળ બનાવશે. રેલ્વે મંત્રાલયે અગાઉ કહ્યું હતું કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં મુંબઈ-અમદાવાદ સેક્શનમાં 540 કિમીના અંતર માટે રિસર્ચ ડિઝાઇન એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (RDSO) દ્વારા સેમી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.
રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, ચેન્નાઈ સ્થિત ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરી (ICF) એ ગયા વર્ષે 17 ડિસેમ્બરના રોજ ભારતની પ્રથમ વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન સેટનું ઉત્પાદન પૂર્ણ કર્યું હતું. આ ટ્રેનમાં મુસાફરો માટે ત્રણ શ્રેણીઓ - AC ફર્સ્ટ, AC સેકન્ડ અને AC થર્ડ ક્લાસ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ હશે, જેમાં 1128 મુસાફરોની ક્ષમતા હશે. તેમાં ક્રેશ બફર, ડિફોર્મેશન ટ્યુબ, ફાયર બેરિયર વોલ, ઓટોમેટિક દરવાજા, પેડેડ બર્થ અને ઓનબોર્ડ વાઇ-ફાઇ જેવી સુવિધાઓ પણ હશે.
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે, "લાંબા અને મધ્યમ અંતરની મુસાફરી માટે વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય રેલવે દ્વારા બનાવવામાં આવનારી ટ્રેનોની ડિઝાઇનને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે." રેલવે મંત્રીએ કહ્યું હતું કે વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં - સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થઈ શકે છે.
50 વંદે ભારત સ્લીપર રેકનું ઉત્પાદન શરૂ થયું
હાલમાં 10 વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. ICF દ્વારા 50 વંદે ભારત સ્લીપર રેકના વધારાના ઉત્પાદનનું કામ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, 200 વંદે ભારત સ્લીપર રેકના ઉત્પાદનનો કોન્ટ્રાક્ટ પણ ટેકનોલોજી ભાગીદારોને આપવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી 16 કોચવાળી 120 ટ્રેનો સપ્લાય કરવામાં આવશે.
સરકારના મતે, વંદે ભારત સહિત કોચની ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન ભારતીય રેલ્વેમાં એક સતત પ્રક્રિયા છે અને તે ઓપરેશનલ અને ટ્રાફિક જરૂરિયાતોના આધારે કરવામાં આવે છે.
દરમિયાન, રેલ્વે મંત્રાલયે મુસાફરોની સંખ્યા વધારે હોય તેવા રૂટ પર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનોના કોચની સંખ્યા વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આધુનિક ટેકનોલોજી, આરામદાયક મુસાફરી અને સમયપાલનને કારણે દેશભરમાં લોકપ્રિય બનેલી વંદે ભારત હવે વધુ ક્ષમતા સાથે મુસાફરોને સેવા આપશે.
રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ની સમીક્ષા અને મુસાફરીના ભાર (ઓક્યુપન્સી) ના ડેટાના આધારે લેવામાં આવેલા નિર્ણય મુજબ, 16 કોચવાળી ત્રણ વંદે ભારત ટ્રેનોને 20 કોચમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. આ સાથે, 8 કોચવાળી 4 વંદે ભારત ટ્રેનોને 16 કોચમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. આ ફેરફાર પછી, કુલ ત્રણ 20 કોચવાળી વંદે ભારત ટ્રેનો ઉપલબ્ધ થશે.
આ પણ વાંચો: