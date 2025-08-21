ETV Bharat / bharat

CM રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર પોલીસ રિમાન્ડ પર, અડધી રાત્રે કોર્ટમાં રજૂ કર્યો - CM REKHA GUPTA ATTACKED

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરવાના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી રાજેશ ખીમજીને કોર્ટે પાંચ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે.

CM રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર પાંચ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર
CM રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર પાંચ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 9:28 AM IST

નવી દિલ્હી: બુધવારે દિલ્હીમાં યોજાયેલી જાહેર સુનાવણી દરમિયાન મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરવાના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી રાજેશ ખીમજીને કોર્ટે પાંચ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલ્યા છે. દિલ્હી પોલીસે મધ્યરાત્રિએ રાજેશ ખીમજીને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો, જ્યાંથી તેમને રિમાન્ડ પર મોકલવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

જાહેર સુનાવણી દરમિયાન સીએમ રેખા ગુપ્તા પર હુમલો: તમને જણાવી દઈએ કે, મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા દર બુધવારે તેમના નિવાસસ્થાને 'જનતા સુનવાઈ'નું આયોજન કરે છે, જ્યાં તેઓ લોકોને સીધા મળે છે અને તેમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે છે. ગઈકાલે જાહેર સુનાવણી કાર્યક્રમમાં ભારે ભીડ હતી. મુખ્યમંત્રી એક પછી એક લોકોને મળી રહ્યા હતા, ત્યારે સવારે લગભગ 8:30 વાગ્યે, એક વ્યક્તિએ તેમની નજીક આવવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે કેટલાક કાગળો ફેંક્યા અને તેમને થપ્પડ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો.

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય પહોંચેલા પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તે વ્યક્તિએ અચાનક મુખ્યમંત્રી તરફ કેટલાક કાગળો ફેંક્યા અને તેમને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે મુખ્યમંત્રીના સુરક્ષા કર્મચારીઓ તરત જ એક્શનમાં આવ્યા અને તેમને બચાવી લીધા. આ ઘટનાએ ત્યાં અરાજકતા મચાવી દીધી.

સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક આરોપીને પકડી લીધો: સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક હુમલાખોરને પકડી લીધો. તે લગભગ 41 વર્ષનો છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે દાવો કર્યો હતો કે, તે મુખ્યમંત્રી પર એક વ્યક્તિગત સમસ્યાને લઈને ગુસ્સે હતો જેનો ઉકેલ આવી રહ્યો ન હતો. પોલીસે તાત્કાલિક તેને કસ્ટડીમાં લીધો અને વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.

આ હુમલા પછી, મુખ્યમંત્રીને તાત્કાલિક તેમના ખાનગી ચેમ્બરમાં લઈ જવામાં આવ્યા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી સુરક્ષિત છે અને તેમને કોઈ ઈજા થઈ નથી. જોકે ડૉકટરોની એક ટીમે તેમની તપાસ કરી અને તેમને થોડો સમય આરામ કરવાની સલાહ આપી.

તપાસ માટે ખાસ ટીમની રચના: દિલ્હી પોલીસે પણ ઘટનાની તપાસ માટે એક ખાસ ટીમની રચના કરી છે. પોલીસ કમિશનરે કહ્યું કે, સુરક્ષામાં ખામીના કારણોની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ પોતે એક નિવેદન જારી કરીને લોકોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે.

રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું કે, 'હુમલાખોરોને તેમનો હેતુ પૂર્ણ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. જનતાની સેવા કરવાનો મારો સંકલ્પ મક્કમ છે.'

જાહેર હસ્તીઓની સુરક્ષા પર મોટા પ્રશ્નો ઉભા થયા: આ હુમલો દિલ્હીમાં જાહેર હસ્તીઓની સુરક્ષા પર મોટો પ્રશ્ન ઉભા કરે છે. ખાસ કરીને જ્યારે જાહેર સુનાવણી જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જ્યાં સામાન્ય લોકોનો નેતાઓ સાથે સીધો સંપર્ક હોય છે. આ ઘટના ભવિષ્યમાં આવા કાર્યક્રમો માટે સુરક્ષા પ્રોટોકોલને વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત દર્શાવે છે. પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ હવે આ હુમલા પાછળ કોઈ મોટું કાવતરું હતું કે કેમ તેની પણ તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે જાહેર જીવનમાં સુરક્ષા એક ગંભીર પડકાર છે.

