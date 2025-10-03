આતંકવાદીઓએ તિરુપતિને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી, ઈમેલમાં ISI અને LTTE દ્વારા કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો
દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ધમકીભર્યા ઈમેલ પાછળ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI અને LTTEનો હાથ છે.
Published : October 3, 2025 at 4:47 PM IST
તિરુપતિ: આંધ્રપ્રદેશના તિરુપતિમાં આતંકવાદીઓએ બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપી છે. આ સમાચારથી શહેરમાં તણાવ સર્જાયો છે. આતંકવાદી ધમકી બાદ પોલીસે મુખ્ય સ્થળોએ મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તિરુપતિમાં RDX વિસ્ફોટકો મૂકવાની ચેતવણી આપતા બે શંકાસ્પદ ઇમેઇલ મળ્યા છે. એવો આરોપ છે કે પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI અને તમિલનાડુના તિરુવલ્લુર સ્થિત ભૂતપૂર્વ LTTE સાથે જોડાયેલા આતંકવાદીઓ આ ધમકી પાછળ છે. સુરક્ષા દળોએ મંદિર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દેખરેખ અને સુરક્ષા પગલાં કડક બનાવ્યા છે. તપાસ ચાલી રહી છે.
બોમ્બ ધમકી બાદ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ (BD) ટીમોએ સ્નિફર ડોગ્સ સાથે મળીને સ્ટેન્ડ, શ્રીનિવાસમ, વિષ્ણુ નિવાસમ, કપિલા તીર્થમ મંદિર અને ગોવિંદરાજુલા સ્વામી મંદિર સહિતના અનેક વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ મહિનાની 6 તારીખે મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુની તિરુપતિની મુલાકાત પહેલા ન્યાયાધીશોના રહેણાંક સંકુલ, કોર્ટ સંકુલ અને કૃષિ કોલેજના હેલિપેડ પર પણ સુરક્ષા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત, બીડી સ્ક્વોડ દ્વારા સાવચેતીના પગલા તરીકે તિરુચાનુર પદ્મવતી અમ્માવરી મંદિર, તિરુમાલા અને શ્રીકાલહસ્તી મંદિરોમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક બનાવવામાં આવી છે અને તમામ ધમકીઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
