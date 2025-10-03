ETV Bharat / bharat

આતંકવાદીઓએ તિરુપતિને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી, ઈમેલમાં ISI અને LTTE દ્વારા કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો

દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ધમકીભર્યા ઈમેલ પાછળ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI અને LTTEનો હાથ છે.

તિરુપતિ મંદિર
તિરુપતિ મંદિર (ફાઇલ ફોટો (ANI))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 4:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તિરુપતિ: આંધ્રપ્રદેશના તિરુપતિમાં આતંકવાદીઓએ બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપી છે. આ સમાચારથી શહેરમાં તણાવ સર્જાયો છે. આતંકવાદી ધમકી બાદ પોલીસે મુખ્ય સ્થળોએ મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તિરુપતિમાં RDX વિસ્ફોટકો મૂકવાની ચેતવણી આપતા બે શંકાસ્પદ ઇમેઇલ મળ્યા છે. એવો આરોપ છે કે પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI અને તમિલનાડુના તિરુવલ્લુર સ્થિત ભૂતપૂર્વ LTTE સાથે જોડાયેલા આતંકવાદીઓ આ ધમકી પાછળ છે. સુરક્ષા દળોએ મંદિર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દેખરેખ અને સુરક્ષા પગલાં કડક બનાવ્યા છે. તપાસ ચાલી રહી છે.

બોમ્બ ધમકી બાદ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ (BD) ટીમોએ સ્નિફર ડોગ્સ સાથે મળીને સ્ટેન્ડ, શ્રીનિવાસમ, વિષ્ણુ નિવાસમ, કપિલા તીર્થમ મંદિર અને ગોવિંદરાજુલા સ્વામી મંદિર સહિતના અનેક વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ મહિનાની 6 તારીખે મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુની તિરુપતિની મુલાકાત પહેલા ન્યાયાધીશોના રહેણાંક સંકુલ, કોર્ટ સંકુલ અને કૃષિ કોલેજના હેલિપેડ પર પણ સુરક્ષા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત, બીડી સ્ક્વોડ દ્વારા સાવચેતીના પગલા તરીકે તિરુચાનુર પદ્મવતી અમ્માવરી મંદિર, તિરુમાલા અને શ્રીકાલહસ્તી મંદિરોમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક બનાવવામાં આવી છે અને તમામ ધમકીઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUPATITHREATEN TO BOMBTERRORISTSISI LTTETIRUPATI BALAJI TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.