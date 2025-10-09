ETV Bharat / bharat

પંજાબમાં આતંક મચાવવાનું કાવતરું નિષ્ફળ, IED અને RDX સાથે બે આતંકવાદીઓની ધરપકડ

પંજાબમાં આતંક મચાવવાનું કાવતરું નિષ્ફળ, IED અને RDX સાથે બે આતંકવાદીઓની ધરપકડ

પંજાબના ડીજીપી ગૌરવ યાદવ અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ
પંજાબના ડીજીપી ગૌરવ યાદવ અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ (X/ @DGPPunjabPolice)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જલંધર: પંજાબ પોલીસ રાજ્યમાં પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI દ્વારા સમર્થિત આતંકવાદી નેટવર્ક્સ સામે સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, ગુરુવારે, જલંધર કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સે પ્રતિબંધિત સંગઠન બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના એક આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો અને બે આરોપીઓ, ગુરજિંદર સિંહ અને દિવાન સિંહની ધરપકડ કરી. આરોપીઓ પાસેથી વિસ્ફોટકો અને શસ્ત્રો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોડ્યુલમાંથી એક IED (ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ)/RDX અને રિમોટ કંટ્રોલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે IED નો ઉપયોગ કરીને આતંકવાદી હુમલાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. UAPA અને વિસ્ફોટક પદાર્થો અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ અમૃતસરના SSOC પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે. આ મોડ્યુલ યુકે સ્થિત હેન્ડલર્સ નિશાન જોરિયન અને આદેશ જામરાય દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું, જેઓ બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલ ગ્રુપના નેતા હરવિંદર સિંહ રિંડાના નિર્દેશ પર આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા.

આ ઓપરેશન અંગે, ડીજીપી ગૌરવ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "પંજાબ પોલીસ પાકિસ્તાનના આઈએસઆઈ દ્વારા પ્રાયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નેટવર્કને નાબૂદ કરવા અને પંજાબમાં શાંતિ અને સુમેળ જાળવવાના તેના મિશન માટે પ્રતિબદ્ધ છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આઈઈડીનો ઉપયોગ લક્ષિત આતંકવાદી હુમલા માટે કરવાનો હતો. યુએપીએ અને વિસ્ફોટકો કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ અમૃતસરના એસએસઓસી પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે."

ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે તરનતારનના રહેવાસી ગુર્જિંદર સિંહ અને દીવાન સિંહ નામના બે કાર્યકરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ પાસેથી 2.5 કિલો આઈઈડી અને આરડીએક્સ, પાંચ આધુનિક પિસ્તોલ અને મેગેઝિન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જપ્ત કરાયેલા શસ્ત્રો "પંજાબમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગેંગસ્ટરો અને ગુનેગારોને સપ્લાય કરવાના હતા."

પંજાબ પોલીસ મિશન

ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે IEDનો હેતુ આતંકવાદી હુમલો કરવાનો હતો. પંજાબ પોલીસ પાકિસ્તાનની ISI દ્વારા પ્રાયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નેટવર્કને તોડી પાડવા અને પંજાબમાં શાંતિ અને સુમેળ જાળવવાના તેના મિશનમાં અડગ રહે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

TERRORIST ARRESTEDIED AND RDXPUNJAB POLICETERROR PLOT FOILEDTWO OPERATIVES ARRESTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.