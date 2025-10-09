પંજાબમાં આતંક મચાવવાનું કાવતરું નિષ્ફળ, IED અને RDX સાથે બે આતંકવાદીઓની ધરપકડ
Published : October 9, 2025 at 5:58 PM IST
જલંધર: પંજાબ પોલીસ રાજ્યમાં પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI દ્વારા સમર્થિત આતંકવાદી નેટવર્ક્સ સામે સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, ગુરુવારે, જલંધર કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સે પ્રતિબંધિત સંગઠન બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના એક આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો અને બે આરોપીઓ, ગુરજિંદર સિંહ અને દિવાન સિંહની ધરપકડ કરી. આરોપીઓ પાસેથી વિસ્ફોટકો અને શસ્ત્રો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોડ્યુલમાંથી એક IED (ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ)/RDX અને રિમોટ કંટ્રોલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે IED નો ઉપયોગ કરીને આતંકવાદી હુમલાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. UAPA અને વિસ્ફોટક પદાર્થો અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ અમૃતસરના SSOC પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે. આ મોડ્યુલ યુકે સ્થિત હેન્ડલર્સ નિશાન જોરિયન અને આદેશ જામરાય દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું, જેઓ બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલ ગ્રુપના નેતા હરવિંદર સિંહ રિંડાના નિર્દેશ પર આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા.
In a major breakthrough against #Pakistan’s ISI-backed terror network, Counter Intelligence #Jalandhar busts a Babbar Khalsa International (#BKI) terror module operated by #UK-based handlers Nishan Jaurian and Adesh Jamarai on the directions of BKI mastermind Harwinder Singh… pic.twitter.com/GqYsqRPYPH— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 9, 2025
આ ઓપરેશન અંગે, ડીજીપી ગૌરવ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "પંજાબ પોલીસ પાકિસ્તાનના આઈએસઆઈ દ્વારા પ્રાયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નેટવર્કને નાબૂદ કરવા અને પંજાબમાં શાંતિ અને સુમેળ જાળવવાના તેના મિશન માટે પ્રતિબદ્ધ છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આઈઈડીનો ઉપયોગ લક્ષિત આતંકવાદી હુમલા માટે કરવાનો હતો. યુએપીએ અને વિસ્ફોટકો કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ અમૃતસરના એસએસઓસી પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે."
ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે તરનતારનના રહેવાસી ગુર્જિંદર સિંહ અને દીવાન સિંહ નામના બે કાર્યકરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ પાસેથી 2.5 કિલો આઈઈડી અને આરડીએક્સ, પાંચ આધુનિક પિસ્તોલ અને મેગેઝિન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જપ્ત કરાયેલા શસ્ત્રો "પંજાબમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગેંગસ્ટરો અને ગુનેગારોને સપ્લાય કરવાના હતા."
પંજાબ પોલીસ મિશન
ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે IEDનો હેતુ આતંકવાદી હુમલો કરવાનો હતો. પંજાબ પોલીસ પાકિસ્તાનની ISI દ્વારા પ્રાયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નેટવર્કને તોડી પાડવા અને પંજાબમાં શાંતિ અને સુમેળ જાળવવાના તેના મિશનમાં અડગ રહે છે.
