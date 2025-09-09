ETV Bharat / bharat

કુલ્લુમાં ભારે ભૂસ્ખલન: એક વ્યક્તિનું મોત, 4 લાપતા-3 ઘાયલ

કુલ્લુ જિલ્લાના એક ગામમાં મોટું ભૂસ્ખલન થયું છે, જેના કારણે એક ઘર જમીનદોસ્ત થઈ ગયું છે. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે.

કુલ્લુમાં ભારે ભૂસ્ખલન
કુલ્લુમાં ભારે ભૂસ્ખલન (ETV Bharat)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 10:22 AM IST

હિમાચલ પ્રદેશ : ચોમાસાથી શરૂઆતથી હિમાચલ પ્રદેશમાં વિનાશ શરુ થયો છે, જે તબક્કો હજુ અટક્યો નથી. કુલ્લુ જિલ્લામાં ફરી એક વાર ભારે ભૂસ્ખલન થયું છે. જિલ્લાના સબ-ડિવિઝન નિરમંડ ગ્રામ પંચાયત ઘાટુના શમારની ગામમાં આજે સવારે ભારે ભૂસ્ખલન થયું.

કુલ્લુમાં થયું ભારે ભૂસ્ખલન : કુલ્લુના શમારની ગામમાં ભૂસ્ખલનને કારણે એક ઘર જમીનદોસ્ત થઈ ગયું છે. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે. આ ઉપરાંત 3 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમની સારવાર હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. જ્યારે આ ઘટનામાં 4 લોકો ગુમ થયા છે, જેમની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

કાટમાળ નીચે 8 લોકો દટાયા : નિરમંડના SDM મનમોહન સિંહે જણાવ્યું હતું કે, આ ભૂસ્ખલન અકસ્માતમાં એક પરિવારના 5 સભ્યો સહિત 8 લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા છે. જેમાંથી એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ત્રણ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જે ઘાયલ છે.

"આજે સવારે શમરણી ગામમાં ભૂસ્ખલનની જાણ થઈ હતી. ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. કાટમાળમાંથી એક મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. ત્રણ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ચાર લોકો હજુ પણ ગુમ છે. તેમની શોધખોળ ચાલી રહી છે." -- મનમોહન સિંહ (SDM નિરમંડ)

એક વ્યક્તિનું મોત, 4 લોકો લાપતા : ઈજાગ્રસ્તોને કાટમાળમાંથી બહાર કાઢીને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ 4 લોકો હજુ પણ કાટમાળ નીચે દટાયેલા છે, તેમની શોધખોળ ચાલી રહી છે. નિરમંડ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની ગઈ છે. વહીવટીતંત્રે લોકોને સલામત સ્થળોએ આશ્રય લેવા અને સતર્ક રહેવાની અપીલ કરી છે.

ગામમાં ગભરાટનો માહોલ : ગંભીર ભૂસ્ખલનની આ ઘટના બાદ ગામમાં ગભરાટનો માહોલ છે. લોકો સંપૂર્ણપણે ડરી ગયા છે. લોકોએ ભૂસ્ખલન વિશે સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને જાણ કરી હતી. ભૂસ્ખલન પછી પોતે રાહત અને બચાવ કાર્યમાં રોકાયેલા છે. બીજી તરફ ઘટનાની માહિતી મળતાની સાથે જ વહીવટીતંત્રની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.

