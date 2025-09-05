ETV Bharat / bharat

શિક્ષક દિવસ: 1 બાળકથી શરૂ થયેલી મફત શિક્ષણની સફર, હવે 6000 બાળકો 'ફૂટપાથ શાળા'માં ભણે છે - EDUCATION FOR POOR CHILDREN

દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનું સ્વપ્ન હતું કે દેશના દરેક બાળક શિક્ષિત હોય.

દિલ્હીમાં ગરીબ બાળકો માટે શિક્ષણ
દિલ્હીમાં ગરીબ બાળકો માટે શિક્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 7:01 AM IST

શશિકલા સિંહનો રિપોર્ટ

નવી દિલ્હી: શિક્ષક દિવસ દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. દેશના બીજા રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનું સ્વપ્ન હતું કે દેશના દરેક બાળકને શિક્ષિત કરવામાં આવે. રાજધાનીમાં રહેતો એક યુવાન પોતાના સ્વપ્નને એક નવી ઓળખ આપી રહ્યો છે. તે ગરીબ અને મજૂર વર્ગના બાળકોને મફતમાં ભણાવે છે.

એક બાળકથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા હવે 6000 ના આંકડા સુધી પહોંચી ગઈ છે. હાલમાં, તેમની ટીમના લોકો 6 રાજ્યોમાં બાળકોને મફત શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. તેમના દ્વારા ભણાવાયેલા બાળકો ગ્રેજ્યુએશન, માસ્ટર્સ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે. તેમનું નામ બાબુલાલ સિંહ છે. તેઓ 2004 માં દિલ્હીમાં અભ્યાસ કરવા અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવા આવ્યા હતા. પરંતુ તેમણે અહીં કેટલાક એવા દ્રશ્યો જોયા, જેનાથી તેમનું હૃદય બદલાઈ ગયું અને તેમણે બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. ચાલો જાણીએ બાબુલાલની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીની આ અનોખી યાત્રાની આખી વાર્તા.

આ રીતે યાત્રા શરૂ થઈ: બાબુલાલ જણાવે છે કે 2014 માં એક દિવસ, તેઓ બપોરના સમયે શિવાજી સ્ટેડિયમ પાસે ઉભા હતા. તે સમયે એક વૃદ્ધ ભિખારી ત્યાં આવ્યો અને કચરામાંથી ઉઠાવીને બ્રેડ ખાવા લાગ્યો. તેને જોઈને મને લાગ્યું કે મારે આ લોકો માટે કંઈક કરવું જોઈએ અને મારા ભૂતકાળના અનુભવનો લાભ લેવો જોઈએ. આ પછી, મેં એવા વિસ્તારોમાં જવાનું શરૂ કર્યું જ્યાં ગરીબ વર્ગના લોકો રહે છે. ત્યાં જોઈને મને લાગ્યું કે તેમના બાળકોમાં શિક્ષણનો અભાવ છે. છેવટે, શિક્ષણ એ દેશમાં જન્મેલા દરેક બાળકનો મૂળભૂત અધિકાર છે. સૌ પ્રથમ, મેં મારી પુત્રીને શિક્ષિત કરવાનું શરૂ કર્યું. હવે તે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી બીએ બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહી છે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યો હતો: મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના બાંદા જિલ્લાના બાબુલાલ 2004 માં દિલ્હી આવ્યા હતા. અહીં તેમણે એમ.એ અને બી.એડ કર્યું. અભ્યાસ કર્યો અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી. થોડા વર્ષો સુધી તૈયારી કર્યા પછી, તેમણે શાળામાં બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. આ સમય દરમિયાન, તેમનું મન બદલાયું અને તેમણે મફતમાં બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. હાલમાં, તેઓ દેશના 6 રાજ્યોના ગરીબ અને મજૂર વર્ગના બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. આમાં દિલ્હી, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને બિહારનો સમાવેશ થાય છે. તેમની ટીમના લોકો અહીં બાળકોને ભણાવે છે. હાલમાં, તેમની પાસે 40 લોકોની ટીમ છે, જેમાંથી 30 બાળકો એવા છે જેમને બાબુલાલે પોતે ભણાવ્યા છે અને હવે તે બાળકો તેમની સાથે નાના બાળકોને ભણાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. તેમના કેન્દ્રમાં 3 થી 16 વર્ષના બાળકોને મફતમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

શાળામાં પ્રવેશ મળે છે: બાબુલાલ કહે છે કે અમે ઝૂંપડપટ્ટીમાં, ફ્લાયઓવર નીચે, કચરો ઉપાડનારાઓ અને દૈનિક મજૂરોમાં રહેતા દરેક બાળકને શિક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. બાળકોને શાળામાં દાખલ કરવા જોઈએ. પરંતુ આ બાળકો જે વાતાવરણમાં રહે છે તે શિક્ષણને પ્રાથમિકતા આપતા નથી. તેથી, ઘણા બાળકો થોડા દિવસો માટે શાળાએ ગયા પછી શાળાએ જવાનું બંધ કરી દે છે. પરંતુ અમારી ટીમના લોકો સતત બાળકો પર નજર રાખે છે અને તેમના માતાપિતાને પણ સમજાવે છે કે બાળકોને નિયમિતપણે શાળાએ મોકલતા રહો.

બાળકોને કેન્દ્ર સાથે જોડવા ખૂબ જ મુશ્કેલ કાર્ય છે: બાબુલાલ કહે છે કે અમે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા દરેક બાળકને કેન્દ્રમાં લાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. જો કોઈ કેન્દ્ર માટે 50 બાળકોની યાદી બનાવવામાં આવે અને શિક્ષણ શરૂ કરવામાં આવે, તો ત્રણ કે ચાર દિવસ પછી તેમાંથી અડધા કેન્દ્રમાં આવવાનું બંધ કરી દે છે. આવી સ્થિતિમાં, માતાપિતાને સમજાવવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. ટીમના સભ્યો માતાપિતાને સમજાવે છે કે જો તેઓ અભ્યાસ નહીં કરે, તો તેઓ તમારા જેવા જ વાતાવરણમાં રહેશે. તેઓ બાળકોને નિયમિતપણે કેન્દ્રમાં મોકલવાનું શરૂ કરે છે. તે જ સમયે, બાળકોને કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા રાખવા માટે ઘણી પ્રકારની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ સ્પર્ધામાં વિજેતાને ઇનામ પણ આપવામાં આવે છે. શિક્ષણમાં વપરાતી સામગ્રી ઉપરાંત, બાળકોને અઠવાડિયામાં બે વાર વિવિધ પ્રકારની ખાદ્ય ચીજો આપવામાં આવે છે. દર વખતે કંઈક અલગ અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવામાં આવે છે પરંતુ તેનું વિતરણ કરવાનો કોઈ ચોક્કસ દિવસ નથી. આ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે બાળકો દરરોજ અભ્યાસ કરવા આવે.

બાબુ લાલની ટીમ બાળકોને અલગ અલગ જગ્યાએ ભણાવે છે. જેમ કે, મંદિરો, ફૂટપાથ, ફ્લાયઓવર નીચે, ઉદ્યાનો, શિક્ષક ગૃહ, બાળ ગૃહ વગેરે. તેઓ બાળકોને તે જ જગ્યાએ ભણાવવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યાં તેઓ રહે છે. જેથી તેમને આવવા-જવામાં કોઈ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે. બાબુલાલ કહે છે કે,

"આ કામ કરવામાં ઘણી સમસ્યાઓ છે. કારણ કે જે લોકોના બાળકો માટે આ કામ થઈ રહ્યું છે, તેઓ પોતે પણ ટેકો આપતા નથી. પરંતુ એકવાર બાળકો અમારી સાથે જોડાઈ જાય છે, તો કામ સરળ થઈ જાય છે."

પહેલા અભ્યાસ કર્યો, હવે શિક્ષણ: 2019 માં બાબુલાલના કમ્પ્યુટર સેન્ટરમાંથી તાલીમ લેનાર ગૌરવ કહે છે કે શાળામાં પણ કમ્પ્યુટર શીખવવામાં આવતું હતું પરંતુ તે ત્યાં વધુ સમય આપી શકતો ન હતો, તેથી બધા બાળકોએ સાથે મળીને સરને કમ્પ્યુટર સેન્ટર ખોલવાનું કહ્યું. તાલીમ લીધા પછી, તેણે ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યું અને પછી સર સાથે બાળકોને શીખવવાનું શરૂ કર્યું. બાળકોને શીખવવાનું ખૂબ સારું લાગે છે. તે જ સમયે, બાબુલાલની ટીમમાં બાળકોને શીખવતી નીતુ કુમારી કહે છે કે બાળકોને શીખવવામાં ખૂબ મજા આવે છે. એવું કહેવાય છે કે તમે જીવનમાં કંઈક કરો કે ન કરો, બાળકોને શિક્ષિત કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ બાળકોને શિક્ષિત કરીને, મને લાગે છે કે હું જીવનમાં કંઈક સારું કરી રહ્યો છું.

બાળકો અભ્યાસમાં હોશિયાર બન્યા: સેન્ટરથી પોતાના બાળકને ઘરે લઈ જવા આવેલી કોમલ કહે છે કે તેના બે બાળકો અહીં અભ્યાસ કરવા આવે છે. ત્યારથી, બંનેના અભ્યાસમાં ઘણો સુધારો થયો છે. તેમની મદદથી, બાળકને શાળામાં પ્રવેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે. અહીં બાળકોને પેન્સિલ, નકલો, ભેટ અને ખોરાક આપવામાં આવે છે. આ બધું મફત છે. તમને જણાવી દઈએ કે બાબુલાલ સિંહ રેનેસાં કમિટી નામની સંસ્થાના સ્થાપક છે. તેમના શિક્ષણ કેન્દ્રનું નામ બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર છે. આ ઉપરાંત, તેમની સંસ્થા મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે પણ કામ કરી રહી છે. આ માટે, સીવણ તાલીમ કેન્દ્રો, મહેંદી તાલીમ કેન્દ્રો, કમ્પ્યુટર તાલીમ કેન્દ્રો, અંગ્રેજી તાલીમ કેન્દ્રો, પાર્લર તાલીમ કેન્દ્રો અને આરોગ્ય કેન્દ્રો ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

