નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે શિક્ષક દિવસ પર તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે, તેમણે વિદ્યાર્થીઓના મનને ઉછેરવા પ્રત્યેના તેમના સમર્પણની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે શિક્ષકો મજબૂત અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો છે. અગાઉ, તેમણે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી હતી.
સોશિયલ મીડિયા 'X' પર પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે દરેકને, ખાસ કરીને બધા મહેનતુ શિક્ષકોને શિક્ષક દિવસની શુભકામનાઓ! મનને પોષવા માટે શિક્ષકોનું સમર્પણ એક મજબૂત અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો છે. તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને કરુણા નોંધપાત્ર છે. પ્રધાનમંત્રીએ પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું કે આપણે એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન અને શિક્ષક, ડૉ. એસ. રાધાકૃષ્ણનના જીવન અને વિચારોને તેમની જન્મજયંતિ પર યાદ કરીએ છીએ.
Wishing everyone, particularly all hardworking teachers, a very happy #TeachersDay! The dedication of teachers to nurturing minds is the foundation of a stronger and brighter future. Their commitment and compassion are noteworthy. We also remember the life and thoughts of Dr. S.…— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2025
આપને જણાવી દઈએ કે, દેશના બીજા રાષ્ટ્રપતિ, પ્રખ્યાત દાર્શનિક અને શિક્ષણવિદ, ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દર વર્ષે શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ સમાજમાં શિક્ષકોના યોગદાનને ઓળખવા અને પ્રશંસા કરવાનો દિવસ છે.
A wonderful tribute to teachers by Shri @sudarsansand.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 5, 2025
On Teachers’ Day, I salute all the gurus who are helping students realise their full potential. Their hard work and dedication is fostering excellence, illuminating lives and contributing to national development. #Puri… pic.twitter.com/p9dGEmnNY2
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને વિદ્યાર્થીઓને તેમના સપના સાકાર કરવામાં મદદ કરનારા તમામ શિક્ષકોને સલામ કરી. દેશના બીજા રાષ્ટ્રપતિને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા, તેમણે પ્રખ્યાત રેતી કલાકાર સુદર્શન દ્વારા બનાવેલી સુંદર રેતી કલાકૃતિની તસવીર શેર કરી. સોશિયલ મીડિયા 'X' પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "શ્રી સુદર્શનજી દ્વારા શિક્ષકોને એક અદ્ભુત શ્રદ્ધાંજલિ. શિક્ષક દિવસ પર, હું તે બધા ગુરુઓને સલામ કરું છું, જે વિદ્યાર્થીઓને તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો અનુભવ કરાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. તેમની સખત મહેનત અને સમર્પણ શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે, જીવનને પ્રકાશિત કરી રહ્યું છે અને રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં યોગદાન આપી રહ્યું છે."
Warm greetings to all teachers on #TeachersDay. They are the guiding light who shape young minds, instill values and nurture future leaders. On this day, I also pay tribute to former President, Dr. S. Radhakrishnan, whose vision & wisdom remain an inspiration for generations.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 5, 2025
સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે તમામ શિક્ષકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, બધા શિક્ષકોને શિક્ષક દિવસની શુભકામનાઓ. તેઓ એવા માર્ગદર્શક દીવા છે જે યુવા મનને આકાર આપે છે, મૂલ્યોનું નિર્માણ કરે છે અને ભવિષ્યના નેતાઓનું પોષણ કરે છે. આ દિવસે, હું ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. એસ. રાધાકૃષ્ણનને પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું, જેમની દૂરદર્શિતા અને જ્ઞાન પેઢીઓ માટે પ્રેરણારૂપ રહેશે.
આજનો ‘શિક્ષક દિવસ’ મારા માટે (અને ગુજરાત માટે પણ) ખાસ બની રહેવાનો છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 5, 2025
ગુજરાતના જુદા-જુદા અંતરિયાળ તાલુકાઓની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણનો ઉજાસ પાથરી રહેલા 37 જેટલા શિક્ષકોને આજે મારા ગાંધીનગરના નિવાસસ્થાને આમંત્રિત કરીને તેમના અનુભવો જાણવાનો મને અવસર મળશે.
જેમાં મેઘરજ અને નસવાડી…
'મને આજે ગાંધીનગર સ્થિત મારા નિવાસસ્થાને ગુજરાતના વિવિધ દૂરના તાલુકાઓની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણનો પ્રકાશ ફેલાવતા લગભગ 37 શિક્ષકોને આમંત્રિત કરવાની અને તેમના અનુભવો જાણવાની તક મળશે.
તેમાં મેઘરાજ અને નસવાડી જેવા આદિવાસી વિસ્તારોના શિક્ષકોથી લઈને કચ્છના રણમાં અબડાસા અને રાપર જેવા તાલુકાના શિક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાકે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જિજ્ઞાસા જગાવી છે, જ્યારે અન્યોએ શાળામાં 100% હાજરી સુનિશ્ચિત કરી છે અને વ્યસનમુક્ત શાળાની સ્થાપના કરી છે.
અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ અને સંઘર્ષોને પાર કરીને, આ ગુરુઓએ શિક્ષણનો યજ્ઞ અખંડ રાખ્યો છે. સારસ્વતો સાથેનો આ સંવાદ ખરેખર પ્રેરણાદાયક સંવાદ બનશે. આ શિક્ષકોના અનુભવો ગુજરાતની શૈક્ષણિક યાત્રાને નવી ઉર્જા આપવામાં પણ ખૂબ ઉપયોગી થશે.
આવનારા દિવસોમાં પણ, મને આવા કર્મયોગીઓ સાથે ‘પ્રેરણા સંવાદ’ કાર્યક્રમ હાથ ધરવાની ભાવના છે જેઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છે.'