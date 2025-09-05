ETV Bharat / bharat

શિક્ષક દિવસ પર પીએમ મોદી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રીઓએ શિક્ષકોને પાઠવી શુભેચ્છા, CM ભુપેન્દ્ર સહિત આ નેતાઓએ પણ શુભકામના આપી - TEACHERS DAY 2025

દર વર્ષે 5મી સપ્ટેમ્બરે શિક્ષક દિવસ મનાવવામાં આવે છે, આ દિવસે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પ્રસંશનીય પ્રવૃતિ કરનાર શિક્ષકોને રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે શિક્ષક દિવસ પર તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે, તેમણે વિદ્યાર્થીઓના મનને ઉછેરવા પ્રત્યેના તેમના સમર્પણની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે શિક્ષકો મજબૂત અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો છે. અગાઉ, તેમણે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી હતી.

સોશિયલ મીડિયા 'X' પર પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે દરેકને, ખાસ કરીને બધા મહેનતુ શિક્ષકોને શિક્ષક દિવસની શુભકામનાઓ! મનને પોષવા માટે શિક્ષકોનું સમર્પણ એક મજબૂત અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો છે. તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને કરુણા નોંધપાત્ર છે. પ્રધાનમંત્રીએ પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું કે આપણે એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન અને શિક્ષક, ડૉ. એસ. રાધાકૃષ્ણનના જીવન અને વિચારોને તેમની જન્મજયંતિ પર યાદ કરીએ છીએ.

આપને જણાવી દઈએ કે, દેશના બીજા રાષ્ટ્રપતિ, પ્રખ્યાત દાર્શનિક અને શિક્ષણવિદ, ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દર વર્ષે શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ સમાજમાં શિક્ષકોના યોગદાનને ઓળખવા અને પ્રશંસા કરવાનો દિવસ છે.

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને વિદ્યાર્થીઓને તેમના સપના સાકાર કરવામાં મદદ કરનારા તમામ શિક્ષકોને સલામ કરી. દેશના બીજા રાષ્ટ્રપતિને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા, તેમણે પ્રખ્યાત રેતી કલાકાર સુદર્શન દ્વારા બનાવેલી સુંદર રેતી કલાકૃતિની તસવીર શેર કરી. સોશિયલ મીડિયા 'X' પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "શ્રી સુદર્શનજી દ્વારા શિક્ષકોને એક અદ્ભુત શ્રદ્ધાંજલિ. શિક્ષક દિવસ પર, હું તે બધા ગુરુઓને સલામ કરું છું, જે વિદ્યાર્થીઓને તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો અનુભવ કરાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. તેમની સખત મહેનત અને સમર્પણ શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે, જીવનને પ્રકાશિત કરી રહ્યું છે અને રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં યોગદાન આપી રહ્યું છે."

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે તમામ શિક્ષકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, બધા શિક્ષકોને શિક્ષક દિવસની શુભકામનાઓ. તેઓ એવા માર્ગદર્શક દીવા છે જે યુવા મનને આકાર આપે છે, મૂલ્યોનું નિર્માણ કરે છે અને ભવિષ્યના નેતાઓનું પોષણ કરે છે. આ દિવસે, હું ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. એસ. રાધાકૃષ્ણનને પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું, જેમની દૂરદર્શિતા અને જ્ઞાન પેઢીઓ માટે પ્રેરણારૂપ રહેશે.

આજનો ‘શિક્ષક દિવસ’ મારા માટે (અને ગુજરાત માટે પણ) ખાસ રહેશે: ભુપેન્દ્ર પટેલ

'મને આજે ગાંધીનગર સ્થિત મારા નિવાસસ્થાને ગુજરાતના વિવિધ દૂરના તાલુકાઓની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણનો પ્રકાશ ફેલાવતા લગભગ 37 શિક્ષકોને આમંત્રિત કરવાની અને તેમના અનુભવો જાણવાની તક મળશે.

તેમાં મેઘરાજ અને નસવાડી જેવા આદિવાસી વિસ્તારોના શિક્ષકોથી લઈને કચ્છના રણમાં અબડાસા અને રાપર જેવા તાલુકાના શિક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાકે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જિજ્ઞાસા જગાવી છે, જ્યારે અન્યોએ શાળામાં 100% હાજરી સુનિશ્ચિત કરી છે અને વ્યસનમુક્ત શાળાની સ્થાપના કરી છે.

અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ અને સંઘર્ષોને પાર કરીને, આ ગુરુઓએ શિક્ષણનો યજ્ઞ અખંડ રાખ્યો છે. સારસ્વતો સાથેનો આ સંવાદ ખરેખર પ્રેરણાદાયક સંવાદ બનશે. આ શિક્ષકોના અનુભવો ગુજરાતની શૈક્ષણિક યાત્રાને નવી ઉર્જા આપવામાં પણ ખૂબ ઉપયોગી થશે.

આવનારા દિવસોમાં પણ, મને આવા કર્મયોગીઓ સાથે ‘પ્રેરણા સંવાદ’ કાર્યક્રમ હાથ ધરવાની ભાવના છે જેઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છે.'

  1. નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન
  2. જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ, વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો

