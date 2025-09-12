ભારતના વધતા વિકાસ અને પ્રગતિના ડરથી ટેરિફ લાદવામાં આવી રહ્યા છે: મોહન ભાગવત
આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે કોઈનું નામ લીધા વિના અમેરિકા દ્વારા ભારત પર ટેરિફ લાદવા પર ટિપ્પણી કરી છે.
Published : September 12, 2025 at 3:18 PM IST
નાગપુર: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આરએસએસ) ના વડા મોહન ભાગવતે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે જેમ જેમ ભારત પ્રગતિ કરે છે તેમ તેમ ટેરિફનો મુદ્દો સામે આવે છે. અમેરિકાનું નામ લીધા વિના તેમણે કહ્યું, "જો બીજા લોકો વિચારે છે કે જો ભારત વિકાસ કરશે અને પ્રગતિ કરશે તો આપણું શું થશે... તો ટેરિફનો મુદ્દો ઉભો થાય છે."
ભાગવતે બ્રહ્માકુમારી વિશ્વ શાંતિ સરોવરના સાતમા સ્થાપના દિવસના સમારોહમાં ઉપરોક્ત વાત કહી. તેમણે કહ્યું, "વિશ્વના લોકો ડરે છે કે જો ભારત પ્રગતિ કરશે તો તેમની જગ્યા ઓછી થઈ જશે, તેથી તેઓ ટેરિફ લાદે છે. અમે કંઈ કર્યું નથી, પરંતુ ટેરિફ લાદનારાઓ તેમને લલચાવી રહ્યા છે, એવું વિચારીને કે જો તેઓ તેમની સાથે રહેશે તો ભારત પર દબાણ આવશે... આજે વિશ્વને સમાધાનની જરૂર છે."
VIDEO | Nagpur: RSS chief Mohan Bhagwat, while addressing a gathering, speaks on US tariffs. He says, “In the world, people fear that if India grows, their place will be diminished, so they impose tariffs. We did nothing, but they are luring the one who did it, thinking that if… pic.twitter.com/pBykPnJsy6— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
ભાગવતે કહ્યું કે જ્યાં સુધી માનવ અને રાષ્ટ્રો તેમના સાચા સ્વભાવને સમજશે નહીં, ત્યાં સુધી તેઓ સમસ્યાઓનો સામનો કરતા રહેશે. તેમણે કહ્યું કે બ્રહ્માકુમારીઓની જેમ, આરએસએસ પણ આંતરિક ચેતનાને જાગૃત કરવાનું કામ કરે છે.
RSS વડાએ કહ્યું, "જ્યાં સુધી માનવ અને રાષ્ટ્રો તેમના સાચા સ્વભાવને સમજશે નહીં, ત્યાં સુધી તેઓ સમસ્યાઓનો સામનો કરતા રહેશે. જો આપણે કરુણા બતાવીશું અને ભયને દૂર કરીશું, તો આપણો કોઈ દુશ્મન નહીં હોય."
સંઘ વડાએ કહ્યું કે ભારત મહાન છે અને ભારતીયોએ પણ મહાન બનવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ભારત મોટું છે અને તે વધુ મોટું બનવા માંગે છે. RSS વડાએ કહ્યું કે જો માનવીઓ "હું" થી "આપણે" માં પોતાનો અભિગમ બદલી નાખે, તો બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી જશે. તેમણે કહ્યું, "દુનિયા ઉકેલો શોધી રહી છે."
