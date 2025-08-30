તિરુપ્પુર : ઉદુમલપેટના એક શિક્ષિકાએ ETV ભારત તમિલનાડુને એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુ આપતા કહ્યું કે, છોકરીઓના વિકાસ માટેના તેમના પ્રયાસોના પુરસ્કાર તરીકે 'નેશનલ ગુડ ટીચર એવોર્ડ'ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના જન્મદિન નિમિત્તે દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરે દેશમાં શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે શિક્ષક દિવસ થોડા દિવસોમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, તેથી કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયે આજે 'રાષ્ટ્રીય સારા શિક્ષક પુરસ્કારો'ની યાદી જાહેર કરી.
રાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર : કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયે દેશભરના 45 શિક્ષકો માટે 'રાષ્ટ્રીય સારા શિક્ષક પુરસ્કાર' ની જાહેરાત કરી છે. તમિલનાડુના બે શિક્ષકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ચેન્નાઈના માયલાપોરમાં બી.એસ. સિનિયર સેકન્ડરી નામની ખાનગી શાળાના શિક્ષિકા રેવતી પરમેશ્વરન અને તિરુપુરમાં ભારતીયાર શતાબ્દી કન્યા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષિકા વિજયલક્ષ્મીને 'રાષ્ટ્રીય સારા શિક્ષક પુરસ્કાર'ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આજે રાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર તરીકે જાહેર કરાયેલા શિક્ષકોને 5 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં યોજાનાર એક કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવશે.
તિરુપુર જિલ્લાના ઉદુમલાઈ મ્યુનિસિપાલિટીમાં આવેલી ભારતીયાર શતાબ્દી સરકારી કન્યા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં કાર્યરત વિજયાલક્ષ્મીને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 'રાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર' એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓએ મીઠાઈઓ ભેટમાં આપી હતી, અને શિક્ષકોએ શિક્ષકને અભિનંદન પાઠવવા માટે સોનાના આભૂષણો ભેટમાં આપ્યા હતા.
શિક્ષિકા વિજયલક્ષ્મીએ જણાવ્યું, "મેં 1998માં વાલપરાઈની મૂડીઝ સ્કૂલમાં શારીરિક શિક્ષણ શિક્ષક તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ, મને 2011માં બઢતી મળી અને હું ઉદુમલાઈની ભારતીયાર શતાબ્દી સરકારી કન્યા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં સ્નાતક ભૂગોળ શિક્ષક તરીકે કામ કરી રહી છું. મારા કાર્યને માન્યતા આપવા માટે, મને 2020માં 'ડૉ. રાધાકૃષ્ણન રાજ્ય ગુડ ટીચર એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવ્યો.
"છોકરીઓના વિકાસ માટેના મારા પ્રયાસોના પરિણામે મને રાષ્ટ્રીય સારા શિક્ષક પુરસ્કાર મળ્યો છે. હું આ પુરસ્કાર જે શાળામાં કામ કરું છું, વિદ્યાર્થીઓ અને માતાપિતાને સમર્પિત કરું છું. હું તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી, શાળા શિક્ષણ મંત્રી, શાળા શિક્ષણ નિયામક, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને અન્ય વિભાગીય અધિકારીઓનો પણ આભાર માનું છું જેમણે મને આ પુરસ્કાર માટે ભલામણ કરી હતી."
