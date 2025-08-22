ETV Bharat / bharat

રખડતા શ્વાનો પર 'સુપ્રીમ' નિર્ણય: નસબંધી એકમાત્ર ઉપાઈ, આક્રમક શ્વાનો આશ્રયસ્થાનોમાં રહેશે, યોગ્ય સ્થળોએ આપવો ખોરાક - SUPREME COURT VERDICT ON STRAY DOGS

અગાઉ, કોર્ટના નિર્ણયથી સમગ્ર દેશના ડોગ લવરમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો. લોકોએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો.

રખડતા શ્વાનો પર 'સુપ્રીમ' નિર્ણય
રખડતા શ્વાનો પર 'સુપ્રીમ' નિર્ણય (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 11:09 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:29 PM IST

નવી દિલ્હી: નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે આજે શુક્રવારે રખડતા શ્વાનોને લઈને મોટો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. આ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, બેન્ચે આ મામલે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને નોટિસ મોકલી છે. કોર્ટે કહ્યું કે શેલ્ટર હોમમાં મોકલવામાં આવેલા બધા શ્વાનોને છોડી દેવામાં આવશે, માત્ર તેવા શ્વાનોને જ છોડવામાં નહીં આવે જે બીમાર અને આક્રમક છે.

ત્રણ ન્યાયાધીશોની ખાસ બેન્ચે કહ્યું કે, જાહેર સ્થળોએ શ્વાનોને ખવડાવવા પર પ્રતિબંધ અમલમાં રહેશે. તેમના માટે એક નિયુક્ત સ્થળ પસંદ કરવું જોઈએ. જો બીજે ક્યાંક ખોરાક આપવામાં આવે છે, તો યોગ્ય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. આ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, ખાસ બેન્ચે એમ પણ કહ્યું કે કૂતરાઓને નસબંધી પછી તરત જ છોડી દેવા જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું છે કે આ પ્રકારના ખોરાકને કારણે ઘણી ઘટનાઓ બની છે. આ આદેશ પછી, દેશભરના પ્રાણી પ્રેમીઓમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે 11 ઓગસ્ટના પોતાના આદેશમાં સુધારો કરીને કહ્યું કે, રખડતા શ્વાઓને નસબંધી અને રસીકરણ પછી તે જ વિસ્તારમાં પાછા છોડી દેવામાં આવશે, સિવાય કે જે શ્વાનો હડકવાથી સંક્રમિત હોય અથવા આક્રમક વર્તન કરતા હોય. કોર્ટે કહ્યું કે આ નિયમ સમગ્ર દેશમાં લાગુ પડશે. ત્રણ ન્યાયાધીશોની વિશેષ બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે શેલ્ટર હોમમાં મોકલવામાં આવેલા તમામ કૂતરાઓને તાત્કાલિક મુક્ત કરવામાં આવે.

મેનકા ગાંધીએ સુપ્રીમના નિર્ણય પર વ્યક્ત કરી ખુશી

દિલ્હી એનસીઆરમાં રખડતા શ્વાનો પર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર પ્રાણી અધિકાર કાર્યકર્તા અને ભાજપ નેતા મેનકા ગાંધીએ કહ્યું, "હું આ નિર્ણયથી ખૂબ જ ખુશ છું. શ્વાન કરડવા પાછળનું એકમાત્ર કારણ સ્થળાંતર અને ડર છે... હડકવાથી સંક્રમિત કૂતરાઓને છોડી દેવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. જ્યાં સુધી આક્રમક શ્વાનનો સવાલ છે, તે હજુ પણ એક ગ્રે એરિયા છે કારણ કે કોર્ટે આક્રમક શ્વાન શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કર્યું નથી... તેને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે..."

આપને જણાવી દઈએ કે, સુપ્રીમ કોર્ટે રાજધાની દિલ્હીને અડીને આવેલા દિલ્હી-એનસીઆરની શેરીઓમાંથી રખડતા કૂતરાઓને દૂર કરવા અને તેમને કાયમી આશ્રય ગૃહોમાં રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ કેસની સુનાવણી ત્રણ ન્યાયાધીશોની વિશેષ બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ, ન્યાયાધીશ સંદીપ મહેતા અને ન્યાયાધીશ એનવી અંજારિયાનો સમાવેશ થાય છે.

કોર્ટે ગત 11 ઓગસ્ટના રોજ એક આદેશ આપ્યો હતો, જેની સામે અનેક અરજીઓ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, આ ખાસ બેન્ચે 14 ઓગસ્ટના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, બેન્ચે દિલ્હી-એનસીઆરમાં રખડતા કૂતરાઓની વધતી સમસ્યા માટે સ્થાનિક સંસ્થાઓની બેદરકારીને જવાબદાર ઠેરવી હતી. કોર્ટે કહ્યું કે આ વિસ્તારોમાં રખડતા શ્વાોની સમસ્યા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બેદરકારીને કારણે, કૂતરાઓના નસબંધી અને રસીકરણના નિયમોનો યોગ્ય રીતે અમલ થઈ રહ્યો નથી.

અગાઉ, કોર્ટે 11 ઓગસ્ટના રોજ એક આદેશ આપ્યો હતો, જેની સામે અનેક અરજીઓ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, આ ખાસ બેન્ચે 14 ઓગસ્ટના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, બેન્ચે દિલ્હી-એનસીઆરમાં રખડતા શ્વાનોની વધતી સમસ્યા માટે સ્થાનિક સંસ્થાઓની બેદરકારીને જવાબદાર ઠેરવી હતી. કોર્ટે કહ્યું કે આ વિસ્તારોમાં રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બેદરકારીને કારણે, કૂતરાઓના નસબંધી અને રસીકરણના નિયમોનો યોગ્ય રીતે અમલ થઈ રહ્યો નથી.

આ દરમિયાન સોલિસિટર તુષાર મહેતાએ સુનાવણી દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષે 2024માં, દેશભરમાં કુલ 31 લાખથી વધુ શ્વાનો કરડવાના કેસ નોંધાયા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે દરરોજ લગભગ 10,000 કેસ પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના એક અહેવાલ મુજબ, વર્ષ 2023માં, કૂતરા કરડવાથી 300 થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.

જાહેર સલામતી અને હડકવાના વધતા ખતરા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ દર્શાવતા, કોર્ટે કહ્યું કે રસ્તાઓ પર બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની જરૂર છે. નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ (NDMC), દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) અને નોઈડા, ગુડગાંવ અને ગાઝિયાબાદની નાગરિક એજન્સીઓને રખડતા કૂતરાઓને રસ્તાઓથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપતા, સુપ્રીમ કોર્ટની બે જજોની બેન્ચે કડક ચેતવણી આપી હતી કે તેમના દૂર કરવામાં અવરોધ ઊભો કરનાર કોઈપણ સંગઠન અથવા જૂથ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

કોર્ટના આ નિર્ણયથી સમાજના ઘણા વર્ગોમાં રોષ ફેલાયો હતો. દેશભરના પ્રાણી પ્રેમીઓએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર મૌન રહેવા બદલ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ત્યાર બાદ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈએ ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચની રચના કરી હતી.

  1. અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો, 4 મહિનામાં 20 હજાર કેસો નોંધાયા
  2. મહાનગરપાલિકાએ શ્વાન ખસિકરણમાં 2 કરોડ ખર્ચ્યા, કેટલા લોકોને શ્વાને પોતાનો શિકાર બનાવ્યા જાણો
