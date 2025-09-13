વક્ફ (સુધારા) અધિનિયમ 2025 પર વચગાળાનો સ્ટે મૂકવા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ સોમવારે આદેશ આપશે
આ આદેશ એક બેન્ચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે જેણે કાયદાની જોગવાઈઓ પર સ્ટે મૂકવાની અરજીઓ પર 22 મેના રોજ પોતાનો આદેશ અનામત રાખ્યો હતો.
Published : September 13, 2025 at 8:38 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ સોમવારે વક્ફ (સુધારા) અધિનિયમ, 2025 ની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી અરજીઓના સમૂહ પર વચગાળાની રાહતના મુદ્દા પર પોતાનો આદેશ જાહેર કરશે.
આ આદેશ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે, જેણે કાયદાની જોગવાઈઓ પર સ્ટે મૂકવાની અરજીઓ પર 22 મેના રોજ પોતાનો આદેશ અનામત રાખ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલ કારણ યાદી અનુસાર, સીજેઆઈ 'In Re: Waqf Amendment Act, 2025' તરીકે નોંધાયેલા કેસમાં 15 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ સવારે 10.30 વાગ્યે આદેશ જાહેર કરશે.
22 મેના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે વકફ (સુધારા) અધિનિયમ, 2025 ની માન્યતાને પડકારતી અરજીઓની સુનાવણી બાદ, "waqf by court, waqf-by-user અથવા waqf by deed" તરીકે જાહેર કરાયેલી મિલકતોને ડી-નોટિફાઇ કરવાની સત્તા સહિત ત્રણ મુદ્દાઓ પર પોતાનો વચગાળાનો આદેશ અનામત રાખ્યો હતો.
સર્વોચ્ચ અદાલતે ત્રણ દિવસ સુધી દલીલ સાંભળી જેમાં કેન્દ્રએ દલીલ કરી હતી કે સંસદ દ્વારા યોગ્ય રીતે ઘડવામાં આવેલા કાયદાના અમલને રોકવા માટે ફક્ત કાનૂની દરખાસ્તો અથવા કાલ્પનિક દલીલો અપૂરતી છે.
કેન્દ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, વકફ એક ઇસ્લામિક ખ્યાલ છે પરંતુ તે ઇસ્લામનો આવશ્યક ભાગ નથી, અને ભાર મૂક્યો હતો કે વકફ ઇસ્લામમાં ફક્ત દાન સિવાય બીજું કંઈ નથી.
મહેતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દાન દરેક ધર્મમાં માન્ય છે, અને તેને કોઈપણ ધર્મનો આવશ્યક સિદ્ધાંત ગણી શકાય નહીં. મહેતાએ દલીલ કરી હતી કે, ચુકાદાઓ દર્શાવે છે કે દાન દરેક ધર્મનો ભાગ છે: હિન્દુઓમાં દાન પ્રણાલી છે, શીખોમાં પણ દાન પ્રણાલી છે અને તે ખ્રિસ્તી ધર્મ માટે પણ છે.
કેન્દ્રએ અગાઉ ખાતરી આપી હતી કે, કોઈપણ વક્ફ મિલકત, જેમાં વપરાશકર્તા દ્વારા સ્થાપિત મિલકતોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેને ડી-નોટિફાઇ કરવામાં આવશે નહીં.
કેન્દ્ર સરકારે એમ પણ કહ્યું હતું કે, 2025ના કાયદા હેઠળ કેન્દ્રીય વકફ કાઉન્સિલ અથવા રાજ્ય વકફ બોર્ડમાં બિન-મુસ્લિમોની નિમણૂક કરવામાં આવશે નહીં.
કેન્દ્રએ કહ્યું હતું કે, વપરાશકર્તા દ્વારા વક્ફ - એ મૂળભૂત અધિકાર નથી, અને તેને કાયદા દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી હતી - ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જો અધિકાર કાયદાકીય નીતિ તરીકે આપવામાં આવે છે, તો તે અધિકાર હંમેશા છીનવી શકાય છે. વક્ફ (સુધારા) અધિનિયમ, 2025નો બચાવ કરતા, કેન્દ્રએ કહ્યું કે, વકફ તેના સ્વભાવથી એક "ધર્મનિરપેક્ષ ખ્યાલ" છે અને તેના પક્ષમાં "બંધારણીયતાની ધારણા"ને કારણે તેને રોકી શકાતો નથી.
સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું હતું કે, આ મામલે ફક્ત પાંચ અરજીઓને મુખ્ય અરજી તરીકે ગણવામાં આવશે, અને અન્ય રિટ અરજીઓને હસ્તક્ષેપ અરજીઓ તરીકે ગણવામાં આવશે. 2025ના કાયદા વિરુદ્ધ 100 થી વધુ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: