'વનતારામાં બધુ નિયમોના અનુરૂપ', સુપ્રીમ કોર્ટની SITનો રિપોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્તી ચેલમેશ્વરની આગેવાની હેઠળની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) વનતારાના કેસોની તપાસ કરી રહી હતી.
નવી દિલ્હી: ગુજરાતના જામનગર સ્થિત પશુ બચાવ અને પુનર્વસન કેન્દ્ર વનતારાએ નિયમોનું પાલન કરીને જ પ્રાણીઓ મેળવ્યા છે. વનતારામાં બધું નિયમો મુજબ છે અને ઠીક-ઠાક છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કહ્યું કે તેના દ્વારા રચાયેલી SIT એ અહેવાલ આપ્યો છે કે "અધિકારીઓએ પાલન અને નિયમનકારી પગલાંના મુદ્દાઓ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે." સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, રિપોર્ટનો અભ્યાસ કર્યા પછી, તે વિગતવાર આદેશ પસાર કરશે.
SITની તપાસ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહ્યું?
સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્તી ચેલમેશ્વરની આગેવાની હેઠળની વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) વનતારાના કેસોની તપાસ કરી રહી હતી. આ મામલો ન્યાયાધીશ પંકજ મિથલ અને ન્યાયાધીશ પીબી વરાલેની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, તે કેસ બંધ કરી રહી છે અને કહ્યું, "અમે અહેવાલ સ્વીકારી રહ્યા છીએ...અમે સમિતિના અહેવાલથી સંતુષ્ટ છીએ."
વનતારાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ હરીશ સાલ્વેએ કહ્યું કે, જ્યારે સમિતિ આવી ત્યારે વનતારાનો સમગ્ર સ્ટાફ ઉપલબ્ધ હતો. બધું જ બતાવવામાં આવ્યું હતું. સાલ્વેએ કહ્યું, "તેને વિકસાવવા માટે નિષ્ણાતો સાથે મોટી રકમ ખર્ચવામાં આવી છે. તેમાં કેટલીક હદ સુધી વ્યવસાયિક ગુપ્તતા પણ છે."
વનતારા સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી થઈ હતી
તમને જણાવી દઈએ કે ઓગસ્ટ 2025 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે વનતારાના કેસોની વ્યાપક તપાસ કરવા માટે તેના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ જસ્તી ચેલમેશ્વરની આગેવાની હેઠળ એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી હતી. ન્યાયાધીશ પંકજ મિથલ અને ન્યાયાધીશ પ્રસન્ના બી. વરાલેની બેન્ચે એડવોકેટ સીઆર જયા સુકિનની અરજી પર આ આદેશ આપ્યો હતો.
બેન્ચને ઘણા મુદ્દાઓની તપાસ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આમાં પ્રાણીઓનું સંપાદન, કાનૂની પાલન, પ્રાણી કલ્યાણ, આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ, વન્યજીવન વેપાર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. બેન્ચે કહ્યું હતું કે, બંધારણની કલમ 32 હેઠળ જાહેર હિતમાં દાખલ કરવામાં આવેલી બે રિટ અરજીઓ સંપૂર્ણપણે અખબારો, સોશિયલ મીડિયામાં પ્રકાશિત સમાચારો અને NGO અને વન્યજીવન સંગઠનોની વિવિધ ફરિયાદો પર આધારિત છે. બેન્ચે કહ્યું હતું કે, અરજીમાં વ્યાપક આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે.
