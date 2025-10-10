અંડરટ્રાયલ કેદીઓને મતદાનનો અધિકાર આપવાની માંગ, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને ચૂંટણી પંચને મોકલી નોટિસ
'જે કેદીઓ ચૂંટણી ગુનાઓ કે ભ્રષ્ટાચારમાં દોષિત ઠર્યા નથી તેમને મતદાન કરવાના લોકશાહી અધિકારથી વંચિત ન રાખવા જોઈએ.'
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે દેશભરની જેલોમાં બંધ આશરે 4.5 લાખ અંડરટ્રાયલ કેદીઓ માટે મતદાનનો અધિકાર માંગતી અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતના ચૂંટણી પંચને નોટિસ ફટકારી છે. આ મામલાની સુનાવણી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈની અધ્યક્ષતાવાળી અને ન્યાયાધીશ કે. વિનોદ ચંદ્રનની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ થઈ હતી.
એડવોકેટ પ્રશાંત ભૂષણે અરજદારનો કેસ બેન્ચ સમક્ષ રજૂ કર્યો. ભૂષણે થોડી મિનિટો માટે દલીલ કરી, ત્યારબાદ બેન્ચે અરજી પર નોટિસ ફટકારવાનો નિર્ણય લીધો. ભૂષણે દલીલ કરી કે જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 62(5) હેઠળ લાદવામાં આવેલ વર્તમાન પ્રતિબંધ બંધારણીય ગેરંટીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય લોકશાહી ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આ અરજી પંજાબના પટિયાલાની રહેવાસી સુનિતા શર્મા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજદારે કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચને આ કેસમાં પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપ્યું છે. અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે હાલમાં જેલમાં બંધ 4.5 લાખથી વધુ લોકો પ્રી-ટ્રાયલ, અંડરટ્રાયલ અથવા બિન-સજા પામેલા કેદીઓ છે.
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે કલમ 62(5) હેઠળ હાલનો સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, જે ભ્રષ્ટાચાર અથવા ચૂંટણી પ્રથાઓ સંબંધિત ગુનાઓ માટે જેલમાં બંધ લોકોને બાકાત રાખે છે, તે મોટી વસ્તીને મતાધિકારથી વંચિત રાખે છે જે કાયદા હેઠળ નિર્દોષતાના અનુમાનનો લાભ ઉઠાવતી આવી છે. લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 62(5), જેલમાં રહેલા વ્યક્તિઓ માટે મતદાન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદે છે, પછી ભલે તેઓ દોષિત હોય કે ફક્ત ટ્રાયલની રાહ જોઈ રહ્યા હોય.
અરજીમાં ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરવામાં આવી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જે કેદીઓને ચૂંટણીના ગુનાઓ અથવા ભ્રષ્ટાચાર માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા નથી તેમને મનસ્વી રીતે મતદાન કરવાનો લોકશાહી અધિકાર નકારવામાં ન આવે.
