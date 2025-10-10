કફ સીરપથી બાળકોના મોત: સુપ્રીમ કોર્ટે CBI તપાસની માંગણી કરતી અરજી ફગાવી
સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં કફ સિરપથી બાળકોના મૃત્યુની સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરતી પીઆઈએલ ફગાવી દીધી.
Published : October 10, 2025 at 1:46 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રમાં કથિત ઝેરી કફ સિરપના કારણે બાળકોના મૃત્યુની સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરતી જાહેર હિતની અરજી (PIL) ફગાવી દીધી. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJP) બી.આર. ગવઈની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો.
અરજદાર, એડવોકેટ વિશાલ તિવારીએ, દલીલ કરી હતી કે આવી ભેળસેળયુક્ત દવાનો આ પહેલો કેસ નથી, અને રાજ્યો એકબીજા પર દોષારોપણ કરી રહ્યા છે; તેથી, એક જ એજન્સી તપાસ જરૂરી છે.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ, બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે, તમિલનાડુ અને મધ્યપ્રદેશ જેવી રાજ્ય સરકારો આ સંદર્ભમાં કાર્યવાહી કરશે. મહેતાએ કહ્યું, "આપણે રાજ્યો પર આધાર રાખી શકતા નથી. અલબત્ત, તેઓ કાર્યવાહી કરશે."
તિવારીએ કહ્યું કે, ઘણા બાળકો મૃત્યુ પામ્યા છે, અને કોઈ યોગ્ય પ્રયોગશાળા કે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યા નથી.
મહેતાએ તિવારીની પીઆઈએલ સામે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું કે, જ્યારે પણ કંઈક થાય છે, બધી સંસ્થાઓની હાજરી હોવા છતાં, તેઓ અખબારો વાંચે છે અને અહીં આવે છે.
ત્યારબાદ મુખ્ય ન્યાયાધીશે વકીલને પૂછ્યું કે, તેમણે કેટલી જાહેર હિતની અરજીઓ દાખલ કરી છે. તિવારીએ જવાબ આપ્યો કે તેમણે આઠથી દસ અરજીઓ દાખલ કરી છે. ત્યારબાદ બેન્ચે તેમની અરજી ફગાવી દીધી.
જાહેર હિતની અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળ રાષ્ટ્રીય ન્યાયિક કમિશન અથવા નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. જે દૂષિત કફ સિરપના ઉત્પાદન, નિયમન, પરીક્ષણ અને વિતરણની વ્યાપક તપાસ કરે અને પ્રણાલીગત દવા સલામતી સુધારાઓની ભલામણ કરે. વધુમાં, અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશની દેખરેખ હેઠળ વિવિધ રાજ્યોમાં બાળકોના મૃત્યુની સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) તપાસ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ઓછામાં ઓછા 14 બાળકોના મૃત્યુ થયા છે, જેમાં મોટાભાગના કેસ મહારાષ્ટ્રના નાગપુર અને મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં નોંધાયા છે. અરજીમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા પ્રયોગશાળા પરીક્ષણોએ તમિલનાડુના શ્રીસન ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ઉત્પાદિત 'કોલ્ડ્રિફ કફ સિરપ'માં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ (DEG) ની હાજરીની પુષ્ટિ કરી છે, જે ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં ઉપયોગ માટે પ્રતિબંધિત ઝેરી ઔદ્યોગિક દ્રાવક છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "આઘાતજનક તારણો છતાં, કેન્દ્ર સરકાર અને સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CDSCO) કથિત રીતે દેશભરમાં કફ સિરપને તાત્કાલિક પાછી ખેંચવામાં અથવા પ્રતિબંધિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, જેના કારણે આ ઝેરી દવા રાજ્યોમાં ફરતી રહી."
અરજદારે ગામ્બિયા અને ઉઝબેકિસ્તાનમાં એવી ઘટનાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો જ્યાં DEG-દૂષિત ભારતીય કફ સિરપ વિદેશમાં 90 થી વધુ બાળકોના મૃત્યુ સાથે જોડાયેલી હતી. PILમાં જણાવાયું કે, "આ કોઈ તકની દુર્ઘટના નથી, પરંતુ બેદરકારી, ઉદાસીનતા અને નિયમનકારી નિષ્ફળતા છે - જે નકલી અને ભેળસેળયુક્ત દવાઓને જાહેર બજારમાં અનિયંત્રિત રીતે પ્રવેશવાની મંજૂરી આપે છે."
આ પણ વાંચો: