Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

'માત્ર એર ઈન્ડિયાને જ શા માટે ટાર્ગેટ કરવી', સુપ્રીમ કોર્ટે સુરક્ષા ઓડિટ માટેની અરજી ફગાવી - INDEPENDENT SAFETY AUDIR

સુપ્રીમ કોર્ટમાં એર ઇન્ડિયાના સમગ્ર કાફલાના વ્યાપક સલામતી ઓડિટની માંગ કરતી અરજીના સંદર્ભમાં આ કહ્યું હતું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે એર ઇન્ડિયાની સલામતી પ્રક્ટિસ અને જાળવણી પ્રક્રિયાઓના સ્વતંત્ર ઓડિટની માંગ કરતી અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે, એક કમનસીબ ઘટનાનો અર્થ ફક્ત એક જ એરલાઇન પાછળ પડવું ન હોઈ શકે.

આ મામલો ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેન્ચે અરજદાર નરેન્દ્ર કુમાર ગોસ્વામીને રૂબરૂમાં તેમની પીઆઈએલ પાછી ખેંચવા કહ્યું હતું અને ફરિયાદના કિસ્સામાં યોગ્ય ફોરમમાં જવા કહ્યું હતું.

અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશની દેખરેખ હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠન (ICAO) દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયન સલામતી એજન્સી દ્વારા એર ઇન્ડિયાના સમગ્ર કાફલાનું વ્યાપક સલામતી ઓડિટ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, જો અરજદાર મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉત્સુક હોય, તો અરજીનો અવકાશ ફક્ત એક એરલાઇન સુધી મર્યાદિત ન હોઈ શકે. "ફક્ત એર ઇન્ડિયાને જ કેમ નિશાન બનાવવી, જેણે તાજેતરમાં એક કમનસીબ દુર્ઘટના જોઈ છે? જો તમે કોઈ નિયમનકારી પદ્ધતિ ઇચ્છતા હો, તો તમે તમારી અરજીમાં અન્ય એરલાઇન્સને પક્ષ કેમ ન બનાવી? ફક્ત એર ઇન્ડિયાને જ કેમ?" બેન્ચે વકીલ ગોસ્વામીને પૂછ્યું.

બેન્ચે કહ્યું કે, એક કમનસીબ ઘટનાનો અર્થ એ નથી કે તમે ફક્ત એક જ એરલાઇન પાછળ જાઓ. બેન્ચે કહ્યું કે, "એક ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ દુર્ઘટના બની હતી, પરંતુ તે એરલાઇનને નુકસાન પહોંચાડવાની તક ન બનવી જોઈએ. અમે પણ ઘણી વાર મુસાફરી કરીએ છીએ."

બેન્ચે કહ્યું કે, અરજદારે પહેલા સંબંધિત અધિકારીઓ પાસે પ્રેરક સૂચનો સાથે જવું જોઈએ અને ઉમેર્યું, "અમને ખાતરી છે કે તેઓ ધ્યાન આપશે...".

અરજદારે દલીલ કરી હતી કે એર ઇન્ડિયા સાથે તેનો "અપવાદરૂપે ખરાબ અનુભવ" રહ્યો છે. બેન્ચે કહ્યું કે, ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા હેઠળ વ્યક્તિગત ફરિયાદો ચલાવી શકાય છે અને એક ઓપરેટરને લક્ષ્ય બનાવતી અરજી દાખલ કરવા પર પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

બેન્ચે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી કે, "જો તમે ફક્ત એક જ એરલાઇન પસંદ કરવા જઈ રહ્યા છો, તો તે એવી છાપ પણ આપી શકે છે કે તમને કોઈ સ્પર્ધક દ્વારા ઉભા કરવામાં આવ્યા છે."

સુપ્રીમ કોર્ટે તેના આદેશમાં નોંધ્યું હતું કે, અરજદારે તેના સૂચનો સાથે પહેલા યોગ્ય અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવા માટે પીઆઈએલ પાછી ખેંચવાની માંગ કરી હતી. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અરજદાર પહેલા યોગ્ય અધિકારીઓ સમક્ષ યોગ્ય ઉપાયો મેળવવા માટે અરજી પાછી ખેંચવા માંગે છે."

12 જૂનના રોજ અમદાવાદથી ગેટવિક જતી બોઇંગ 787 ડ્રીમલાઇનર ફ્લાઇટ એઆઈ 171, ટેકઓફની થોડી મિનિટોમાં જ ક્રેશ થયા બાદ અરજદારે સર્વોચ્ચ અદાલતમાં અરજી કરી હતી, જેમાં 242 લોકોમાંથી 241 લોકોના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં 181 ભારતીય નાગરિકો અને 52 યુકેના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. અરજીમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ને એરલાઇનની કાર્યકારી સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે "મજબૂત પદ્ધતિ" સ્થાપિત કરવા માટે નિર્દેશ આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતી મહિલાએ પોતાનો દુપટ્ટો ફાડીને ઉત્તરાખંડના CM ધામીને રાખડી બાંધી, રાહત કાર્યની પ્રશંસા કરી
  2. 'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે એર ઇન્ડિયાની સલામતી પ્રક્ટિસ અને જાળવણી પ્રક્રિયાઓના સ્વતંત્ર ઓડિટની માંગ કરતી અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે, એક કમનસીબ ઘટનાનો અર્થ ફક્ત એક જ એરલાઇન પાછળ પડવું ન હોઈ શકે.

આ મામલો ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેન્ચે અરજદાર નરેન્દ્ર કુમાર ગોસ્વામીને રૂબરૂમાં તેમની પીઆઈએલ પાછી ખેંચવા કહ્યું હતું અને ફરિયાદના કિસ્સામાં યોગ્ય ફોરમમાં જવા કહ્યું હતું.

અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશની દેખરેખ હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠન (ICAO) દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયન સલામતી એજન્સી દ્વારા એર ઇન્ડિયાના સમગ્ર કાફલાનું વ્યાપક સલામતી ઓડિટ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, જો અરજદાર મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉત્સુક હોય, તો અરજીનો અવકાશ ફક્ત એક એરલાઇન સુધી મર્યાદિત ન હોઈ શકે. "ફક્ત એર ઇન્ડિયાને જ કેમ નિશાન બનાવવી, જેણે તાજેતરમાં એક કમનસીબ દુર્ઘટના જોઈ છે? જો તમે કોઈ નિયમનકારી પદ્ધતિ ઇચ્છતા હો, તો તમે તમારી અરજીમાં અન્ય એરલાઇન્સને પક્ષ કેમ ન બનાવી? ફક્ત એર ઇન્ડિયાને જ કેમ?" બેન્ચે વકીલ ગોસ્વામીને પૂછ્યું.

બેન્ચે કહ્યું કે, એક કમનસીબ ઘટનાનો અર્થ એ નથી કે તમે ફક્ત એક જ એરલાઇન પાછળ જાઓ. બેન્ચે કહ્યું કે, "એક ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ દુર્ઘટના બની હતી, પરંતુ તે એરલાઇનને નુકસાન પહોંચાડવાની તક ન બનવી જોઈએ. અમે પણ ઘણી વાર મુસાફરી કરીએ છીએ."

બેન્ચે કહ્યું કે, અરજદારે પહેલા સંબંધિત અધિકારીઓ પાસે પ્રેરક સૂચનો સાથે જવું જોઈએ અને ઉમેર્યું, "અમને ખાતરી છે કે તેઓ ધ્યાન આપશે...".

અરજદારે દલીલ કરી હતી કે એર ઇન્ડિયા સાથે તેનો "અપવાદરૂપે ખરાબ અનુભવ" રહ્યો છે. બેન્ચે કહ્યું કે, ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા હેઠળ વ્યક્તિગત ફરિયાદો ચલાવી શકાય છે અને એક ઓપરેટરને લક્ષ્ય બનાવતી અરજી દાખલ કરવા પર પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

બેન્ચે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી કે, "જો તમે ફક્ત એક જ એરલાઇન પસંદ કરવા જઈ રહ્યા છો, તો તે એવી છાપ પણ આપી શકે છે કે તમને કોઈ સ્પર્ધક દ્વારા ઉભા કરવામાં આવ્યા છે."

સુપ્રીમ કોર્ટે તેના આદેશમાં નોંધ્યું હતું કે, અરજદારે તેના સૂચનો સાથે પહેલા યોગ્ય અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવા માટે પીઆઈએલ પાછી ખેંચવાની માંગ કરી હતી. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અરજદાર પહેલા યોગ્ય અધિકારીઓ સમક્ષ યોગ્ય ઉપાયો મેળવવા માટે અરજી પાછી ખેંચવા માંગે છે."

12 જૂનના રોજ અમદાવાદથી ગેટવિક જતી બોઇંગ 787 ડ્રીમલાઇનર ફ્લાઇટ એઆઈ 171, ટેકઓફની થોડી મિનિટોમાં જ ક્રેશ થયા બાદ અરજદારે સર્વોચ્ચ અદાલતમાં અરજી કરી હતી, જેમાં 242 લોકોમાંથી 241 લોકોના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં 181 ભારતીય નાગરિકો અને 52 યુકેના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. અરજીમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ને એરલાઇનની કાર્યકારી સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે "મજબૂત પદ્ધતિ" સ્થાપિત કરવા માટે નિર્દેશ આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતી મહિલાએ પોતાનો દુપટ્ટો ફાડીને ઉત્તરાખંડના CM ધામીને રાખડી બાંધી, રાહત કાર્યની પ્રશંસા કરી
  2. 'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENT SAFETY AUDIRAIR INDIA SAFETY AUDITAIR INDIASUPREME COURTINDEPENDENT SAFETY AUDIR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.