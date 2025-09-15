વક્ફ (સુધારા) કાયદાને પડકારતી અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટ આજે સંભળાવશે ચુકાદો, દેશભરની નજર કોર્ટના આદેશ પર

ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલી યાદી અનુસાર, મુખ્ય ન્યાયાધીશ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ વક્ફ સુધારા અધિનિયમ 2025 કેસમાં નિર્ણય સંભળાવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 7:06 AM IST

નવી દિલ્હી: વક્ફ સુધારા અધિનિયમ, 2025ની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી અરજીઓ પર વચગાળાની રાહતના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટ આજે સોમવાર, 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોતાનો ચુકાદો સંભળાવશે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર .ગવઈની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ આ આદેશ જાહેર કરશે. કાયદાની જોગવાઈઓ પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી અરજીઓ પર બેન્ચે 22મેના રોજ પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલી કારણ યાદી અનુસાર, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સોમવાર, 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 10.30 વાગ્યે 'વક્ફ સુધારા અધિનિયમ, 2025ના સંબંધમાં' નોંધાયેલા કેસમાં આદેશ જાહેર કરશે.

22 મેના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે વક્ફ સુધારા અધિનિયમ, 2025ની માન્યતાને પડકારતી અરજીઓની સુનાવણી કર્યા પછી ત્રણ મુદ્દાઓ પર પોતાનો વચગાળાનો આદેશ અનામત રાખ્યો હતો, જેમાં 'કોર્ટ દ્વારા વકફ, ​​વપરાશકર્તા દ્વારા વકફ અથવા દસ્તાવેજ દ્વારા વકફ' તરીકે જાહેર કરાયેલી મિલકતોને ડિનોટિફાઇ કરવાની સત્તાનો સમાવેશ થાય છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે ત્રણ દિવસ સુધી આ મામલાની સુનાવણી કરી, જેમાં કેન્દ્રએ દલીલ કરી કે સંસદ દ્વારા યોગ્ય રીતે પસાર કરાયેલા કાયદાના અમલને રોકવા માટે ફક્ત કાનૂની દરખાસ્તો અથવા કાલ્પનિક દલીલો અપૂરતી છે.

કેન્દ્ર સરકારનો શું દલીલ હતી

કેન્દ્ર સરકાર વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, વક્ફ એક ઇસ્લામિક ખ્યાલ છે, પરંતુ તે ઇસ્લામનો આવશ્યક ભાગ નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વક્ફ ઇસ્લામમાં દાન સિવાય બીજું કંઈ નથી. મહેતાએ કહ્યું કે દાન દરેક ધર્મમાં માન્ય છે અને તેને કોઈપણ ધર્મનો આવશ્યક સિદ્ધાંત ગણી શકાય નહીં. મહેતાએ દલીલ કરી હતી કે નિર્ણયો દર્શાવે છે કે દાન દરેક ધર્મનો એક ભાગ છે: હિન્દુઓમાં દાન પ્રણાલી છે, શીખોમાં છે અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ છે.

કેન્દ્ર સરકારે અગાઉ ખાતરી આપી હતી કે વપરાશકર્તા દ્વારા સ્થાપિત મિલકતો સહિત કોઈપણ વક્ફ મિલકતને ડિનોટિફાઇડ કરવામાં આવશે નહીં. કેન્દ્ર સરકારે એમ પણ કહ્યું હતું કે, 2025ના કાયદા હેઠળ બિન-મુસ્લિમોને કેન્દ્રીય વક્ફ કાઉન્સિલ અથવા રાજ્ય વક્ફ બોર્ડમાં નિયુક્ત કરવામાં આવશે નહીં.

કેન્દ્રએ કહ્યું હતું કે, વક્ફ-બાય-યુઝર એ મૂળભૂત અધિકાર નથી અને કાયદા દ્વારા માન્ય છે. ચુકાદામાં જણાવાયું છે કે જો આ અધિકાર કાયદાકીય નીતિ તરીકે આપવામાં આવે છે, તો તે અધિકાર ગમે ત્યારે છીનવી શકાય છે. વકફ (સુધારા) અધિનિયમ, 2025નો બચાવ કરતા, કેન્દ્રએ કહ્યું કે વક્ફ તેના સ્વભાવથી 'ધર્મનિરપેક્ષ ખ્યાલ' છે અને તેના પક્ષમાં 'બંધારણીયતાની ધારણા'ને ધ્યાનમાં રાખીને તેને રોકી શકાતો નથી.

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે, આ કેસમાં ફક્ત પાંચ અરજીઓને મુખ્ય અરજી તરીકે ગણવામાં આવશે, અને અન્ય રિટ અરજીઓને હસ્તક્ષેપ અરજીઓ તરીકે ગણવામાં આવશે. વક્ફ સુધારા કાયદા વિરુદ્ધ 100થી વધુ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

