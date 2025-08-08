Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

CJI ગવઈના પત્ર પછી SC એ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમારને ગુનાહિત રોસ્ટરમાંથી દૂર કરવાના નિર્દેશને રદ કર્યો - SUPREME COURT

"જ્યારે કાયદાના શાસનને અસર કરતી સંસ્થાકીય ચિંતાઓ ઉભી થાય છે, ત્યારે કોર્ટને દખલ કરવાની ફરજ પડી શકે છે...", બેન્ચે કહ્યું

સુપ્રીમ કોર્ટનો ફાઇલ ફોટો
સુપ્રીમ કોર્ટનો ફાઇલ ફોટો (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 8, 2025 at 1:15 PM IST

4 Min Read

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે 4 ઓગસ્ટના આદેશમાં નિર્દેશને રદ કર્યો. જેમાં અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના જજ, ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમારના રોસ્ટરમાંથી ગુનાહિત બાબતોને "તેઓ પદ છોડે ત્યાં સુધી" દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈએ ન્યાયાધીશ જે. બી. પારડીવાલાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચને ન્યાયાધીશ સામેના કઠોર અવલોકનો પર પુનર્વિચાર કરવા માટે પત્ર લખ્યો હતો.

આ મામલે આદેશ આપતા જસ્ટિસ પારડીવાલાએ કહ્યું:

“હાઇકોર્ટ એ અલગ ટાપુઓ નથી કે જેને આ સંસ્થાથી અલગ કરી શકાય અને અમે પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ કે અમે અમારા આદેશમાં (૪ ઓગસ્ટના રોજ) જે કંઈ કહ્યું હતું તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે હતું કે સમગ્ર ન્યાયતંત્રની ગરીમા અને સત્તા આ દેશના લોકોના મનમાં ઉચ્ચ સ્તરે જળવાઈ રહે કારણ કે તે વિશ્વાસને મજબૂત બનાવવામાં ખૂબ મદદ કરશે...”.

જસ્ટિસ આર. મહાદેવનનો પણ સમાવેશ કરતા બેન્ચે કહ્યું કે તે કાનૂની મુદ્દાઓ અથવા તથ્યોની પ્રશંસા કરવામાં સંબંધિત ન્યાયાધીશ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલ કે ભૂલનો મામલો નથી. "અમે ન્યાયના હિતમાં અને સંસ્થાના સન્માન અને ગરીમાના રક્ષણના દૃષ્ટિકોણથી જારી કરવામાં આવતા યોગ્ય નિર્દેશ અંગે ચિંતિત હતા", બેન્ચે કહ્યું.

બેન્ચે કહ્યું કે આ દેશમાં અરજદારો ન્યાય મેળવવા માટે વિવિધ કાયદાકીય અદાલતોનો સંપર્ક કરે છે. "આ દેશમાં 90% અરજદારો માટે, ઉચ્ચ અદાલત ન્યાયની અંતિમ અદાલત છે. બાકીના 10% અરજદારો સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે. કોર્ટમાં આવતા અરજદારો અપેક્ષા રાખે છે કે ન્યાય વિતરણ પ્રણાલી કાયદા અનુસાર કાર્ય કરશે અને વાહિયાત કે અતાર્કિક આદેશો મેળવશે નહીં", તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

ન્યાયાધીશ પારડીવાલાએ કહ્યું ,"કારણ કે આ વિનંતી CJI ગવઈ દ્વારા લેખિતમાં કરવામાં આવી છે અને તેથી તેના માટે યોગ્ય આદર આપવામાં આવ્યો છે, અમે અહીં અનુક્રમે ફકરા 25 અને 26 (4 ઓગસ્ટના આદેશમાંથી) કાઢી નાખીએ છીએ".

બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભલે તે ફકરા કાઢી રહી છે પરંતુ "અમે હવે આ મામલાની તપાસ કરવાનું કામ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પર છોડીએ છીએ. અમે સંપૂર્ણપણે સ્વીકારીએ છીએ કે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રોસ્ટરના માસ્ટર છે. ઉપર નોંધ્યા મુજબ અમારા નિર્દેશો હાઈકોર્ટની વહીવટી શક્તિમાં દખલ કરતા નહોતા.

"જ્યારે કાયદાના શાસનને અસર કરતી સંસ્થાકીય ચિંતાઓ ઉભી થાય છે, ત્યારે કોર્ટને દખલ કરવાની ફરજ પડી શકે છે...", બેન્ચે કહ્યું.

બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે તેને આશા છે કે ભવિષ્યમાં તેને કોઈપણ હાઈકોર્ટ તરફથી આવા વિકૃત અને અન્યાયી આદેશો મેળવવા પડશે નહીં. "હાઈકોર્ટનો પ્રયાસ કાયદાના શાસનને અપલોડ કરવાનો અને સંસ્થાકીય વિશ્વસનીયતા જાળવવાનો હોવો જોઈએ." "જો કોર્ટમાં જ કાયદાનું શાસન જાળવવામાં નહીં આવે કે તેનું રક્ષણ કરવામાં નહીં આવે, તો તે દેશમાં સમગ્ર ન્યાય વિતરણ પ્રણાલીનો અંત હશે" તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ સ્તરે ન્યાયાધીશો પાસેથી કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરવાની, તેમની ફરજો ખંતથી નિભાવવાની અને હંમેશા બંધારણીય હિતોને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે અને સાથે જ આ મામલો બંધ કરી દેવામાં આવે છે. બેન્ચે તેની રજિસ્ટ્રીને આદેશની નકલ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

૪ ઓગસ્ટના ફકરામાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલા ફકરામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ,"મુખ્ય ન્યાયાધીશ સંબંધિત ન્યાયાધીશને હાઈકોર્ટના અનુભવી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ સાથે ડિવિઝન બેન્ચમાં બેસાડશે. અમે વધુમાં નિર્દેશ આપીએ છીએ કે સંબંધિત ન્યાયાધીશને જ્યાં સુધી તે પદ છોડે નહીં ત્યાં સુધી કોઈપણ ગુનાહિત નિર્ણય સોંપવામાં આવશે નહીં. જો કોઈ સમયે તેમને સિંગલ જજ તરીકે બેસાડવામાં આવે તો તેમને કોઈ ફોજદારી નિર્ણય સોંપવામાં આવશે નહીં”.

હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશે એક કંપની સામે મેજિસ્ટ્રેટના સમન્સ ઓર્ડરને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પર સિવિલ પ્રકૃતિના વ્યવસાયિક વ્યવહારમાં બાકીની રકમ ચૂકવવાનો આરોપ હતો. ન્યાયાધીશે કહ્યું હતું કે ફરિયાદીને રકમ વસૂલવા માટે સિવિલ ઉપાય અપનાવવાનું કહેવું સમય માંગતો હોવાથી ગેરવાજબી હતું.

"અમારા આદેશ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આદર અને નમ્રતા સાથે અમે અવલોકન કરવા માટે મજબૂર છીએ કે વાંધાજનક ઓર્ડર આ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે અમારા સંબંધિત કાર્યકાળમાં અમને મળેલા સૌથી ખરાબ અને સૌથી ભૂલભરેલા આદેશોમાંનો એક છે," સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું.

બેન્ચે કહ્યું કે સંબંધિત ન્યાયાધીશે માત્ર પોતાના માટે દુઃખદ આદેશ જ નથી આપ્યો પરંતુ ન્યાયની મજાક ઉડાવી છે. "અમે અમારી બુદ્ધિમત્તાના છેડે છીએ કે હાઈ કોર્ટના સ્તરે ભારતીય ન્યાયતંત્રમાં શું ખોટું છે", સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું.

એમ/એસ શિખર કેમિકલ્સ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને પડકારતી હાઈ કોર્ટના આદેશની સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ આદેશ આપ્યો હતો કે વાણિજ્યિક વ્યવહારના કેસમાં સમન્સ ઓર્ડર રદ કરવા.

આ કિસ્સામાં ફરિયાદી (લલિતા ટેક્સટાઇલ્સ) એ શિખર કેમિકલ્સને દોરા સ્વરૂપે રૂ. ૫૨.૩૪ લાખનો માલ પહોંચાડ્યો હતો, જેમાંથી રૂ. ૪૭.૭૫ લાખ ચૂકવવાના બાકી હતા, જોકે, બાકીની રકમ આજ સુધી ચૂકવવામાં આવી નથી. ફરિયાદી બાકી રકમની વસૂલાત માટે ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી. ફરિયાદીનું નિવેદન નોંધ્યા પછી મેજિસ્ટ્રેટે અરજદાર સામે સમન્સ જારી કર્યું. કંપનીએ આ આદેશ સામે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી, કારણ કે આ વિવાદ સંપૂર્ણપણે સિવિલ પ્રકૃતિનો હતો. હાઇકોર્ટે અરજદારની અરજી ફગાવી દીધી.

સુપ્રીમ કોર્ટે આ મુદ્દા પર હાઇકોર્ટના નિર્ણયને "આઘાતજનક" ગણાવ્યો અને ઉમેર્યું, "આ બધા માટે વાંધાજનક આદેશના ફકરા 12 માં સમાવિષ્ટ અવલોકનો વાંચવાનો દિવસ અત્યંત દુઃખદ છે."

આ પણ વાંચો:

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે 4 ઓગસ્ટના આદેશમાં નિર્દેશને રદ કર્યો. જેમાં અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના જજ, ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમારના રોસ્ટરમાંથી ગુનાહિત બાબતોને "તેઓ પદ છોડે ત્યાં સુધી" દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈએ ન્યાયાધીશ જે. બી. પારડીવાલાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચને ન્યાયાધીશ સામેના કઠોર અવલોકનો પર પુનર્વિચાર કરવા માટે પત્ર લખ્યો હતો.

આ મામલે આદેશ આપતા જસ્ટિસ પારડીવાલાએ કહ્યું:

“હાઇકોર્ટ એ અલગ ટાપુઓ નથી કે જેને આ સંસ્થાથી અલગ કરી શકાય અને અમે પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ કે અમે અમારા આદેશમાં (૪ ઓગસ્ટના રોજ) જે કંઈ કહ્યું હતું તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે હતું કે સમગ્ર ન્યાયતંત્રની ગરીમા અને સત્તા આ દેશના લોકોના મનમાં ઉચ્ચ સ્તરે જળવાઈ રહે કારણ કે તે વિશ્વાસને મજબૂત બનાવવામાં ખૂબ મદદ કરશે...”.

જસ્ટિસ આર. મહાદેવનનો પણ સમાવેશ કરતા બેન્ચે કહ્યું કે તે કાનૂની મુદ્દાઓ અથવા તથ્યોની પ્રશંસા કરવામાં સંબંધિત ન્યાયાધીશ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલ કે ભૂલનો મામલો નથી. "અમે ન્યાયના હિતમાં અને સંસ્થાના સન્માન અને ગરીમાના રક્ષણના દૃષ્ટિકોણથી જારી કરવામાં આવતા યોગ્ય નિર્દેશ અંગે ચિંતિત હતા", બેન્ચે કહ્યું.

બેન્ચે કહ્યું કે આ દેશમાં અરજદારો ન્યાય મેળવવા માટે વિવિધ કાયદાકીય અદાલતોનો સંપર્ક કરે છે. "આ દેશમાં 90% અરજદારો માટે, ઉચ્ચ અદાલત ન્યાયની અંતિમ અદાલત છે. બાકીના 10% અરજદારો સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે. કોર્ટમાં આવતા અરજદારો અપેક્ષા રાખે છે કે ન્યાય વિતરણ પ્રણાલી કાયદા અનુસાર કાર્ય કરશે અને વાહિયાત કે અતાર્કિક આદેશો મેળવશે નહીં", તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

ન્યાયાધીશ પારડીવાલાએ કહ્યું ,"કારણ કે આ વિનંતી CJI ગવઈ દ્વારા લેખિતમાં કરવામાં આવી છે અને તેથી તેના માટે યોગ્ય આદર આપવામાં આવ્યો છે, અમે અહીં અનુક્રમે ફકરા 25 અને 26 (4 ઓગસ્ટના આદેશમાંથી) કાઢી નાખીએ છીએ".

બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભલે તે ફકરા કાઢી રહી છે પરંતુ "અમે હવે આ મામલાની તપાસ કરવાનું કામ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પર છોડીએ છીએ. અમે સંપૂર્ણપણે સ્વીકારીએ છીએ કે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રોસ્ટરના માસ્ટર છે. ઉપર નોંધ્યા મુજબ અમારા નિર્દેશો હાઈકોર્ટની વહીવટી શક્તિમાં દખલ કરતા નહોતા.

"જ્યારે કાયદાના શાસનને અસર કરતી સંસ્થાકીય ચિંતાઓ ઉભી થાય છે, ત્યારે કોર્ટને દખલ કરવાની ફરજ પડી શકે છે...", બેન્ચે કહ્યું.

બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે તેને આશા છે કે ભવિષ્યમાં તેને કોઈપણ હાઈકોર્ટ તરફથી આવા વિકૃત અને અન્યાયી આદેશો મેળવવા પડશે નહીં. "હાઈકોર્ટનો પ્રયાસ કાયદાના શાસનને અપલોડ કરવાનો અને સંસ્થાકીય વિશ્વસનીયતા જાળવવાનો હોવો જોઈએ." "જો કોર્ટમાં જ કાયદાનું શાસન જાળવવામાં નહીં આવે કે તેનું રક્ષણ કરવામાં નહીં આવે, તો તે દેશમાં સમગ્ર ન્યાય વિતરણ પ્રણાલીનો અંત હશે" તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ સ્તરે ન્યાયાધીશો પાસેથી કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરવાની, તેમની ફરજો ખંતથી નિભાવવાની અને હંમેશા બંધારણીય હિતોને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે અને સાથે જ આ મામલો બંધ કરી દેવામાં આવે છે. બેન્ચે તેની રજિસ્ટ્રીને આદેશની નકલ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

૪ ઓગસ્ટના ફકરામાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલા ફકરામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ,"મુખ્ય ન્યાયાધીશ સંબંધિત ન્યાયાધીશને હાઈકોર્ટના અનુભવી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ સાથે ડિવિઝન બેન્ચમાં બેસાડશે. અમે વધુમાં નિર્દેશ આપીએ છીએ કે સંબંધિત ન્યાયાધીશને જ્યાં સુધી તે પદ છોડે નહીં ત્યાં સુધી કોઈપણ ગુનાહિત નિર્ણય સોંપવામાં આવશે નહીં. જો કોઈ સમયે તેમને સિંગલ જજ તરીકે બેસાડવામાં આવે તો તેમને કોઈ ફોજદારી નિર્ણય સોંપવામાં આવશે નહીં”.

હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશે એક કંપની સામે મેજિસ્ટ્રેટના સમન્સ ઓર્ડરને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પર સિવિલ પ્રકૃતિના વ્યવસાયિક વ્યવહારમાં બાકીની રકમ ચૂકવવાનો આરોપ હતો. ન્યાયાધીશે કહ્યું હતું કે ફરિયાદીને રકમ વસૂલવા માટે સિવિલ ઉપાય અપનાવવાનું કહેવું સમય માંગતો હોવાથી ગેરવાજબી હતું.

"અમારા આદેશ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આદર અને નમ્રતા સાથે અમે અવલોકન કરવા માટે મજબૂર છીએ કે વાંધાજનક ઓર્ડર આ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે અમારા સંબંધિત કાર્યકાળમાં અમને મળેલા સૌથી ખરાબ અને સૌથી ભૂલભરેલા આદેશોમાંનો એક છે," સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું.

બેન્ચે કહ્યું કે સંબંધિત ન્યાયાધીશે માત્ર પોતાના માટે દુઃખદ આદેશ જ નથી આપ્યો પરંતુ ન્યાયની મજાક ઉડાવી છે. "અમે અમારી બુદ્ધિમત્તાના છેડે છીએ કે હાઈ કોર્ટના સ્તરે ભારતીય ન્યાયતંત્રમાં શું ખોટું છે", સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું.

એમ/એસ શિખર કેમિકલ્સ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને પડકારતી હાઈ કોર્ટના આદેશની સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ આદેશ આપ્યો હતો કે વાણિજ્યિક વ્યવહારના કેસમાં સમન્સ ઓર્ડર રદ કરવા.

આ કિસ્સામાં ફરિયાદી (લલિતા ટેક્સટાઇલ્સ) એ શિખર કેમિકલ્સને દોરા સ્વરૂપે રૂ. ૫૨.૩૪ લાખનો માલ પહોંચાડ્યો હતો, જેમાંથી રૂ. ૪૭.૭૫ લાખ ચૂકવવાના બાકી હતા, જોકે, બાકીની રકમ આજ સુધી ચૂકવવામાં આવી નથી. ફરિયાદી બાકી રકમની વસૂલાત માટે ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી. ફરિયાદીનું નિવેદન નોંધ્યા પછી મેજિસ્ટ્રેટે અરજદાર સામે સમન્સ જારી કર્યું. કંપનીએ આ આદેશ સામે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી, કારણ કે આ વિવાદ સંપૂર્ણપણે સિવિલ પ્રકૃતિનો હતો. હાઇકોર્ટે અરજદારની અરજી ફગાવી દીધી.

સુપ્રીમ કોર્ટે આ મુદ્દા પર હાઇકોર્ટના નિર્ણયને "આઘાતજનક" ગણાવ્યો અને ઉમેર્યું, "આ બધા માટે વાંધાજનક આદેશના ફકરા 12 માં સમાવિષ્ટ અવલોકનો વાંચવાનો દિવસ અત્યંત દુઃખદ છે."

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURTJUSTICE PRASHANT KUMAR ISSUEJUSTICE PRASHANT KUMARROSTERSUPREME COURT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.