"દિવ્યાંગ લોકો સામેના પ્રતિકૂળ ભેદભાવમાં તાત્કાલિક સુધારાની જરૂર" : સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટનો આ નિર્ણય દિવ્યાંગ લોકો સામે આવતા પ્રણાલીગત અવરોધોને દૂર કરવા સંબંધિત અરજી પર આવ્યો છે.
Published : September 13, 2025 at 9:08 AM IST
નવી દિલ્હી : એક અરજી પર સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે," દિવ્યાંગ લોકો સામેના ગંભીર ભેદભાવને દૂર કરવો જરૂરી છે. દિવ્યાંગો એવા છે જેમને ભગવાન દ્વારા વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય લોકો સામાજિક વ્યવસ્થાને કારણે ભેદભાવનો સામનો કરે છે. કોર્ટે રોજગારમાં આવા વ્યક્તિઓ દ્વારા થતા પ્રતિકૂળ ભેદભાવ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું. બેન્ચે કેન્દ્રને 14 ઓક્ટોબર સુધીમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપવા કહ્યું છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે દિવ્યાંગોના અધિકાર કાયદા હેઠળ સુરક્ષિત દિવ્યાંગ લોકો, જેઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તા હોવા છતાં ઉપર જવાથી વંચિત છે, તેમને ઉપર જવાની તક આપવામાં આવતી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને કહ્યું કે જો આવા મેરિટોરિયસ ઉમેદવારોએ બિનઅનામત શ્રેણી માટે કટ-ઓફ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હોય તો તેમને ઉપર જવાની તક પૂરી પાડવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં વિશે તેમને માહિતગાર કરે.
65 પાનાના ચુકાદામાં ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, વિકલાંગ વ્યક્તિઓની બાદની શ્રેણી બંધારણની કલમ 16(4) હેઠળ સામાજિક અનામત માટે હકદાર છે, જે અનામત શ્રેણીમાંથી વ્યક્તિને અપગ્રેડ પ્રમોશન પ્રદાન કરે છે. જો તે મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયામાં સારું પ્રદર્શન કરે અને બિનઅનામત શ્રેણીના કટ-ઓફથી ઉપર મેરીટ મેળવે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે,"આવા મેરિટોરીયસ ઉમેદવાર આપમેળે બિનઅનામત શ્રેણીમાં જશે, જેનાથી અનામત બેઠક ખાલી રહેશે અને અનામત બેઠક મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયામાં ઓછા ગુણ મેળવનાર અનામત શ્રેણીના ઉમેદવાર દ્વારા ભરવામાં આવશે. અમને જાણ કરવામાં આવી છે અને અમે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છીએ કે વિકલાંગ વ્યક્તિઓના અધિકારો અધિનિયમ (RPwD) હેઠળ સુરક્ષિત વિકલાંગ વ્યક્તિઓ સાથે સમાન વર્તન કરવામાં આવતું નથી, જેઓ મેરિટમાં ઉચ્ચ હોવા છતાં આવી પ્રગતિથી વંચિત છે."
બેન્ચે 'પ્રોજેક્ટ એબિલિટી એમ્પાવરમેન્ટ' હેઠળ જ્ઞાનાત્મક વિકલાંગ વ્યક્તિઓને રહેતી તમામ સરકારી સંભાળ સંસ્થાઓનું રાષ્ટ્રવ્યાપી નિરીક્ષણ આઠ રાષ્ટ્રીય કાયદા યુનિવર્સિટીઓ (NLUs) દ્વારા હાથ ધરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. આમાં નેશનલ લો સ્કૂલ ઓફ ઈન્ડિયા યુનિવર્સિટી, બેંગ્લોર અને NLU દિલ્હીનો સમાવેશ થાય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટનો આ નિર્ણય અપંગ લોકો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પ્રણાલીગત અવરોધોને દૂર કરવા અને કાયદાકીય સુરક્ષાના અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરતી અરજીઓ પર આવ્યો હતો.
બેન્ચે કહ્યું, "અપંગ લોકોની શ્રેણી હેઠળ અરજી કરતા મેરિટોરીયસ ઉમેદવારને ઉપર તરફ પ્રમોશન ન આપવાનું સીધું પરિણામ એ આવશે કે જો અપંગ ઉમેદવાર બિનઅનામત શ્રેણીના કટ-ઓફ કરતાં વધુ ગુણ મેળવે છે, તો પણ આવા ઉમેદવાર અનામત બેઠક પર કબજો કરશે, જેનાથી ઓછા ગુણ ધરાવતા અપંગ ઉમેદવાર બેઠક અથવા પદનો દાવો કરવાથી વંચિત રહેશે."
બેન્ચે કહ્યું, "કાયદાની કલમ 34 હેઠળ અનામતનું સકારાત્મક અર્થઘટન કરવું ફરજિયાત છે. ભારત સરકારને પૂછવું યોગ્ય લાગે છે કે જો આવા ઉમેદવારે બિનઅનામત શ્રેણી માટે નિર્ધારિત કટ-ઓફ કરતાં વધુ સ્કોર મેળવ્યો હોય, તો અપંગ વ્યક્તિ માટે અનામત પદો માટે અરજી કરતા મેરિટોરિયલ ઉમેદવારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવ્યા છે કે કેમ."
અપંગ વ્યક્તિના અધિકારો અને સુલભતા પર ભારતીય માળખું
બેન્ચે કહ્યું કે, અપંગ વ્યક્તિના અધિકાર પ્રત્યે ભારતનો અભિગમ ચેરિટી-આધારિત અને તબીબી મોડેલથી અધિકારો-આધારિત માળખામાં નોંધપાત્ર રીતે વિકસિત થયો છે, અને ન્યાયતંત્રે તેનું અર્થઘટન કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે, બંધારણના કલમ 14, 19 અને 21 હેઠળ સતત બંધારણીય ગેરંટીનો ઉપયોગ કર્યો છે. ન્યાયતંત્રે અપંગતાને માત્ર તબીબી સ્થિતિ તરીકે જ નહીં પરંતુ એક પ્રકારની માળખાકીય ગેરલાભ તરીકે ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી છે, જેને બંધારણીય માળખામાં સક્રિય નિવારણ, રક્ષણ અને સમાવેશની જરૂર છે.
બેન્ચે કહ્યું, "અપંગતાને સુધારાની જરૂર છે". માનવ વિકાસમાં અવરોધ ન હોય તેવી ખામી તરીકે જોવાને બદલે, કાયદાએ તેને એક એવા લેન્સ તરીકે ઓળખવું જોઈએ જે કાનૂની, સામાજિક અને સંસ્થાકીય માળખાના સાચા સ્વભાવને ઉજાગર કરે છે, સ્પષ્ટ કરે છે કે શું તેઓ માનવ વિવિધતાને સ્વીકારે છે અથવા એવા અવરોધો બનાવે છે જે સમાજના ચોક્કસ સભ્યોને બાકાત રાખે છે, એટલે કે જેમની સાથે ભગવાન દ્વારા ભેદભાવ કરવામાં આવ્યો છે અથવા જેમણે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન અપંગતાનો ભોગ બન્યા છે.
