સુપ્રીમ કોર્ટે 'ધર્માંતરણ વિરોધી કાયદા'વાળી રાજ્ય સરકારોને નોટિસ ફટકારી, જાણો શું છે મામલો

આ કાયદાઓનો હેતુ બળજબરીથી ધર્માંતરણ અટકાવવાનો છે, પરંતુ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેની ટીકા થઈ રહી છે.

Published : September 16, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 3:38 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે ધર્માંતરણ વિરોધી કાયદા ઘડનારા રાજ્યોને તેની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી વિવિધ અરજીઓ પર તેમના જવાબો દાખલ કરવા કહ્યું. મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની આગેવાની હેઠળની અને ન્યાયાધીશ કે વિનોદ ચંદ્રનની બનેલી બેન્ચે ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, છત્તીસગઢ, ગુજરાત, હરિયાણા અને અન્ય રાજ્ય સરકારોને તેમના જવાબો દાખલ કરવા માટે ચાર અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો.

સુનાવણી દરમિયાન, સિટીઝન્સ ફોર જસ્ટિસ એન્ડ પીસના વરિષ્ઠ વકીલ ચંદર ઉદય સિંહે બેન્ચને આ મામલાની તાત્કાલિક સુનાવણી કરવા વિનંતી કરી. અરજદાર તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ ઇન્દિરા જયસિંહે દલીલ કરી કે મધ્યપ્રદેશમાં સ્થાનિક સાંસદ કાયદાની કલમ 10 પર વચગાળાનો સ્ટે છે અને તેઓ ઇચ્છે છે કે આ આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટ આ મામલાની સુનાવણી કરે ત્યાં સુધી ચાલુ રહે.

સિંહે કહ્યું કે ગુજરાત કાયદાની એક જોગવાઈ અને મધ્યપ્રદેશ કાયદાની એક જોગવાઈ પર સ્ટે આપવામાં આવ્યો છે અને તે અરજીઓ અહીં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે, તેથી સ્ટે ચાલુ રહે છે અને સ્ટે તે કાયદાઓ સુધી મર્યાદિત છે. તેમણે કહ્યું કે 2024ના કાયદાને પડકારવા માટે ઉત્તર પ્રદેશમાં હસ્તક્ષેપ અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમણે તેના પર પણ નોટિસ જારી કરવાની માંગ કરી.

સિંહે દલીલ કરી કે 2024ના સુધારામાં ઘણા ફેરફારો છે અને તૃતીય પક્ષો ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે, પીડિત વ્યક્તિ નહીં. આ બધા નિયંત્રણો અને પ્રતિબંધો તાત્કાલિક અમલમાં આવે છે. સિંહે દલીલ કરી, "પરિણામે, આંતર-ધાર્મિક લગ્નો, સામાન્ય ચર્ચ વિધિઓ અને તહેવારો દરમિયાન લોકોને ભારે ઉત્પીડનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ટોળું આવીને તેમને ઉપાડી જાય છે."

વકીલે દલીલ કરી કે આ કાયદાઓને 'ધર્મ સ્વતંત્રતા અધિનિયમ' કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તે લઘુમતીઓની ધાર્મિક સ્વતંત્રતા પર કાપ મૂકી રહ્યા છે અને આંતર-ધાર્મિક લગ્નોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. વકીલે બેન્ચને સુધારા અરજી સ્વીકારવા વિનંતી કરી કારણ કે તે ફક્ત કાયદાની સુધારેલી જોગવાઈને પડકારે છે.

કાયદાનો વિરોધ કરતા એક પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ સંજય હેગડેએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ક્લાયન્ટ મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટમાં અરજદારોમાંના એક હતા અને મને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યો નથી. "મધ્યપ્રદેશ સરકાર વચગાળાના આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવી હતી અને માનનીય ન્યાયાધીશે નોટિસ જારી કરી છે... હું તેમાં મારી જાતને દોષિત ઠેરવવા માંગુ છું," હેગડેએ કહ્યું.

રજૂઆતો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ કે એમ નટરાજને કાયદામાં સુધારા પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી અરજીઓ પર રાજ્ય સરકારોનો જવાબ દાખલ કરવા કહ્યું. બેન્ચે વકીલ અશ્વિની ઉપાધ્યાય દ્વારા બળજબરીથી અને કપટપૂર્ણ ધાર્મિક ધર્માંતરણ સામે સમગ્ર ભારતમાં કાયદો બનાવવાની માંગ કરતી અરજીને પણ ડિ-ટેગ કરી.

2020 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે ધાર્મિક ધર્માંતરણ સંબંધિત કાયદાઓ સામે સિટીઝન્સ ફોર જસ્ટિસ એન્ડ પીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર નોટિસ જારી કરી હતી. પછી જમિયત ઉલેમા-એ-હિંદે વિવિધ રાજ્યો દ્વારા ઘડવામાં આવેલા ધર્માંતરણ સંબંધિત કાયદાઓ સામે છ હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ અનેક કેસોને ટ્રાન્સફર કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ ટ્રાન્સફર અરજી દાખલ કરી હતી.

જે કાયદાઓને પડકારવામાં આવી રહ્યા છે તેમાં હિમાચલ પ્રદેશ ધર્મ સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 2019, મધ્ય પ્રદેશ ધર્મ સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 2020, ઉત્તર પ્રદેશ ગેરકાયદેસર ધર્મ પરિવર્તન પ્રતિબંધ અધિનિયમ 2020, અને ઉત્તરાખંડમાં સમાન કાયદો શામેલ છે. આ કાયદાઓનો હેતુ બળજબરીથી અથવા કપટપૂર્ણ ધાર્મિક પરિવર્તનને રોકવાનો છે, પરંતુ કથિત દુરુપયોગ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના ઉલ્લંઘન માટે ટીકા કરવામાં આવી છે.

