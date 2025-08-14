નવી દિલ્હી: જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો પાછો મેળવવાની માંગ કરતી અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કહ્યું કે જમીની વાસ્તવિકતાને ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. ઉપરાંત, પહેલગામમાં જે બન્યું છે તેને અવગણી શકાય નહીં.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે કહ્યું, "તમારે જમીની વાસ્તવિકતાને ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. પહેલગામમાં જે બન્યું છે તેને તમે અવગણી શકો નહીં." સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જસ્ટિસ કે. વિનોદ ચંદ્રનની બેન્ચને આઠ અઠવાડિયા પછી આ મામલાની સુનાવણી કરવા વિનંતી કરી. બેન્ચ આઠ અઠવાડિયા પછી આ મામલાની સુનાવણી કરવા સંમત થઈ.
સુનાવણી દરમિયાન, મહેતાએ કહ્યું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો આપવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ દેશના આ ભાગમાં વિચિત્ર પરિસ્થિતિઓ ઉભરી રહી છે. મહેતાએ કહ્યું, "નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં ઘણી બાબતો પર વિચાર કરવામાં આવે છે અને મને નથી લાગતું કે આ સમયે આ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવશે. મને ખબર નથી કે આ મુદ્દો શા માટે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ આઠ અઠવાડિયા પછી તેની સુનાવણી કરવામાં આવશે અને હું સૂચનાઓ લઈશ." મહેતાએ કહ્યું કે આ ચોક્કસ તબક્કો પાણીને કાદવ કરવા માટે યોગ્ય તબક્કો નથી. બંધારણીય બેન્ચ રાષ્ટ્રપતિના સંદર્ભની સુનાવણી પછી મહેતાને સરકારનો જવાબ દાખલ કરવા કહ્યું. એક વકીલે જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો આપવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટને સરકારે આપેલા આશ્વાસન તરફ ધ્યાન દોર્યું.
ડિસેમ્બર 2023 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે સર્વાનુમતે કલમ 370 રદ કરવાના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું, અને સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજવાનો અને તેનો રાજ્યનો દરજ્જો શક્ય તેટલો વહેલો પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો. ગયા વર્ષે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમાં કેન્દ્રને બે મહિનાની અંદર જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ અરજી શિક્ષણવિદ ઝહૂર અહેમદ ભટ અને સામાજિક-રાજકીય કાર્યકર ખુર્શીદ અહેમદ મલિક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં વિલંબ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલી સરકારની ક્ષમતાને ગંભીર રીતે નુકસાન પહોંચાડશે, જેનાથી સંઘવાદના વિચારનું ગંભીર ઉલ્લંઘન થશે, જે ભારતના બંધારણના મૂળભૂત માળખાનો ભાગ છે." અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ અને લોકસભાની ચૂંટણીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાઈ હતી અને હિંસા, અશાંતિ અથવા કોઈપણ પ્રકારની સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાની કોઈ ઘટના નોંધાઈ નથી.
આ પણ વાંચો: