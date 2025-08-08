નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ આજે શુક્રવારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરનો રાજ્ય દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરશે. મળતી માહિતી અનુસાર, વરિષ્ઠ વકીલ ગોપાલ શંકરનારાયણે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈ સમક્ષ અરજીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જેના પર તેમણે પુષ્ટિ આપી હતી કે, આ કેસની સુનાવણી 8 ઓગસ્ટ (શુક્રવાર) ના રોજ થશે. તમને જણાવી દઈએ કે, મુખ્ય ન્યાયાધીશની બેન્ચમાં જસ્ટિસ કે. વિનોદ ચંદ્રન પણ સામેલ છે.
ઝહૂર અહમદ ભટ અને કાર્યકર્તા ખુર્શીદ અહમદ મલિક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં સતત વિલંબ થતાં તે "જમ્મુ અને કાશ્મીરના નાગરિકોના અધિકારોને ગંભીર અસર કરી રહ્યો છે અને સંઘવાદના વિચારનું પણ ઉલ્લંઘન કરી રહ્યો છે." બંને અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે, સમયમર્યાદામાં રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળતા એ સંઘવાદનું ઉલ્લંઘન છે, જે બંધારણના મૂળભૂત માળખાનો એક ભાગ છે.
બંધારણની કલમ 370 અંગેના પોતાના ચુકાદામાં તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચુડની આગેવાની હેઠળની 5 ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાના નિવેદન પર આધાર રાખ્યો હતો કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
જોકે, તેમણે ભારતના ચૂંટણી પંચને 30 સપ્ટેમ્બર, 2024 સુધીમાં પુનર્ગઠન કાયદાની કલમ 14 હેઠળ રચાયેલી જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજવા માટે પગલાં લેવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, 'શક્ય તેટલી વહેલી તકે રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે'.
છેલ્લી સુનાવણી દરમિયાન સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને કહ્યું હતું કે, 'કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય ચોક્કસ સમયમર્યાદા આપી શકતું નથી અને રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં થોડો સમય લાગશે. મે 2024 માં સુપ્રીમ કોર્ટે તેના નિર્ણયને પડકારતી સમીક્ષા અરજીઓને ફગાવી દીધી હતી, એમ કહીને કે 'રેકોર્ડના ચહેરા પર કોઈ ભૂલ સ્પષ્ટ નથી' અને આ મામલાને ખુલ્લી અદાલતમાં સૂચિબદ્ધ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
