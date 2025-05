ETV Bharat / bharat

પ્રોફેસર અલી ખાનને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી વચગાળાના જામીન મળ્યા, 24 કલાકમાં એસઆઇટીની રચના કરવાનો આદેશ - PROFESSOR ALI KHAN RELEASED

Published : May 21, 2025 at 1:49 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 1:58 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે હરિયાણાના અશોકા વિદ્યાલયમાં એસોસિએટ પ્રોફેસર અલી ખાન મહમૂદાબાદને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઓપરેશન સિંદૂર મુદ્દે સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટ કરવાને મુદ્દે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પ્રોફેસર અલી ખાનને મળ્યા વચગાળાના જામીન સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રોફેસર અલી ખાનને સીજેએમ, સોનિપત સમક્ષ જામીન બોન્ડ ભરવાની શરતે વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે કે તેઓની બંને પોસ્ટ સંબંધિત તેઓ કોઈ પણ લેખ નહીં લખે અને કોઈ પણ ઑનલાઈન ભાષણ નહીં આપે, જે તપાસનો વિષય છે.

