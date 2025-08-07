નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ યશવંત વર્માની અરજી ફગાવી દીધી છે. જેમાં તેમણે આંતરિક તપાસ સમિતિના અહેવાલને પડકાર્યો હતો. આ અહેવાલમાં, તેમને રોકડ વસૂલાત કેસમાં ગેરવર્તણૂકનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
કોર્ટે કહ્યું - આચરણ વિશ્વાસ પેદા કરતું નથી : ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને ન્યાયાધીશ એ. જી. મસીહની બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે, અરજદારનું આચરણ એવું નથી કે તે ન્યાયતંત્ર અને જનતાનો વિશ્વાસ જાળવી શકે. આ આધારે, કોર્ટે કહ્યું કે આ રિટ અરજી પર વિચાર કરવાનું કોઈ વાજબી કારણ નથી.
કપિલ સિબ્બલ દ્વારા દલીલોના આધારે બંધારણીય પ્રશ્નો : વર્માનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલની દલીલોના આધારે, કોર્ટે 6 મુખ્ય બંધારણીય પ્રશ્નો ઘડ્યા. આ પ્રશ્નોમાં તપાસ પ્રક્રિયા કાયદેસર રીતે માન્ય હતી કે નહીં, શું રિપોર્ટ ન્યાયાધીશના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે કે નહીં, અને શું રિપોર્ટ રાષ્ટ્રપતિ અને વડા પ્રધાનને મોકલવો ગેરબંધારણીય હતો કે નહીં તે શામેલ હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે બધા પ્રશ્નોના જવાબ નકારાત્મકમાં આપ્યા.
Supreme Court declines the plea of Justice Yashwant Varma of Allahabad High Court challenging the in-house three-judge inquiry committee's report and former CJI Sanjiv Khanna's recommendation to initiate impeachment proceedings against him.
કોર્ટે કહ્યું કે તપાસ પ્રક્રિયા : બંધારણના અનુચ્છેદ 124, 217અને 218 અનુસાર હતી, અને તેમાં કોઈ પ્રક્રિયાગત ભૂલો જોવા મળી નથી. સમિતિ દ્વારા રિપોર્ટ તૈયાર કરવો, વિડીયો ફૂટેજ અને ફોટોગ્રાફ્સની સમીક્ષા કરવી અને તેને સંબંધિત બંધારણીય અધિકારીઓને મોકલવો તે નિયમો અનુસાર હતું.
'સાંભળવાની તક મળી નથી' - આ કોઈ ફરજ નથી : વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ દલીલ કરી હતી કે અરજદારને પોતાનો કેસ રજૂ કરવાની તક મળી નથી, પરંતુ કોર્ટે કહ્યું કે આ પ્રક્રિયાની આવશ્યકતા નથી. જો મુખ્ય ન્યાયાધીશ તક આપવા માંગતા હોત, તો તેને વધારાની સુવિધા ગણવામાં આવી હોત, કાનૂની અધિકાર નહીં.
બેન્ચે રિટ પિટિશનને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી : તમામ તથ્યો અને પ્રક્રિયાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, બેન્ચે જસ્ટિસ યશવંત વર્માની રિટ પિટિશનને ફગાવી દીધી. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો મુખ્ય ન્યાયાધીશે સમિતિ દ્વારા રજૂ કરાયેલા અહેવાલના આધારે તેને વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિને મોકલી હોય, તો તે બંધારણીય રીતે યોગ્ય છે.
