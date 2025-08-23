નવી દિલ્હી: ગુજરાતની વિવિધ સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં કરાર આધારિત નિયુક્ત સહાયક પ્રોફેસરોને આપવામાં આવતા ઓછા પગાર અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
આ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે જ્યારે શિક્ષકો સાથે આદરપૂર્ણ વર્તન કરવામાં આવતું નથી અથવા તેમને માનનીય મહેનતાણું આપવામાં આવતું નથી, ત્યારે તે દેશમાં જ્ઞાનનું મહત્વ ઘટાડે છે અને બૌદ્ધિક મૂડી નિર્માણની જવાબદારી લેનારાઓની પ્રેરણાને નબળી પાડે છે. કોર્ટે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર માટે તેમના કામના આધારે સહાયક પ્રોફેસરોના પગારને તર્કસંગત બનાવવાનો આ યોગ્ય સમય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કરાર આધારિત નિયુક્ત સહાયક પ્રોફેસરોને હાલમાં 30,000 રૂપિયા માસિક પગાર મળી રહ્યો છે. તે જ સમયે, એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોને લગભગ રૂ. 1,16,000 અને નિયમિત આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોને લગભગ રૂ. 1,36,000 માસિક પગાર મળી રહ્યો છે, જ્યારે તે બધા એક જ કામ કરી રહ્યા છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જાહેર સમારંભોમાં "ગુરુબ્રહ્મ ગુરુરવિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરઃ" નો જાપ કરવો પૂરતો નથી. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું કે જો આપણે આવા જાપમાં માનીએ છીએ, તો તેને રાષ્ટ્ર તેના શિક્ષકો સાથે કેવી રીતે વર્તે છે તેના પરથી પણ જોવું જોઈએ.
જસ્ટિસ પીએસ નરસિંહા અને જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે ગુજરાતની વિવિધ સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં કરારના આધારે નિયુક્ત આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોને આપવામાં આવતા ઓછા પગાર પર અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. બેન્ચે ૨૨ ઓગસ્ટના રોજ આપેલા પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું હતું કે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોને 30,000 રૂપિયા માસિક પગાર મળી રહ્યો છે તે ચિંતાજનક છે. "રાજ્ય આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લે અને તેમના કાર્યના આધારે પગાર માળખાને તર્કસંગત બનાવે તેવો સમય છે."
બેન્ચે કહ્યું કે શિક્ષણવિદો, વ્યાખ્યાતાઓ અને પ્રોફેસરો કોઈપણ રાષ્ટ્રના બૌદ્ધિક કરોડરજ્જુ છે કારણ કે તેઓ ભાવિ પેઢીઓના મન અને ચારિત્ર્યને આકાર આપવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરે છે. બેન્ચે એમ પણ કહ્યું કે તેમનું કાર્ય શિક્ષણ આપવાથી આગળ વધે છે. તેમાં માર્ગદર્શન, સંશોધનનું માર્ગદર્શન, વિવેચનાત્મક વિચારસરણીનું પોષણ અને સમાજની પ્રગતિમાં ફાળો આપતા મૂલ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
"જ્યારે શિક્ષકો સાથે આદરપૂર્વક વર્તન કરવામાં આવતું નથી અથવા તેમને માનનીય મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવતું નથી, ત્યારે તે રાષ્ટ્રના જ્ઞાન માટેના મૂલ્યને ઓછું કરે છે અને જેમને તેની બૌદ્ધિક મૂડી બનાવવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેમની પ્રેરણાને નબળી પાડે છે," બેન્ચે કહ્યું.
બેન્ચે કહ્યું કે વાજબી મહેનતાણું અને આદરપૂર્ણ વર્તન સુનિશ્ચિત કરીને, "અમે તેમની ભૂમિકાના મહત્વને પુનઃપુષ્ટિ કરીએ છીએ અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, નવીનતા અને તેના યુવાનો માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય પ્રત્યે રાષ્ટ્રની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત કરીએ છીએ." સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટ સામે દાખલ કરાયેલી અરજી સહિત અનેક અપીલોની સુનાવણી કરતી વખતે આ અવલોકનો કર્યા. કોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચ દ્વારા આપવામાં આવેલા બે ચુકાદાઓમાંથી આ મુદ્દાઓ ઉદ્ભવ્યા.
પહેલા ચુકાદામાં, ગુજરાત રાજ્ય અને ઓઆરએસ વિરુદ્ધ ગોહેલ વિશાલ છગનભાઈ અને ઓઆરએસ, કરાર આધારિત સહાયક પ્રોફેસર તરીકે નિયુક્ત પ્રતિવાદીઓને સહાયક પ્રોફેસરોના લઘુત્તમ પગાર ધોરણો આપવાના સિંગલ જજના આદેશો સામે રાજ્યની લેટર્સ પેટન્ટ અપીલ (LPA) ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
રાજ્યએ સિવિલ અપીલના પ્રથમ સેટમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. સિવિલ અપીલનો બીજો સેટ પાછળથી નિયુક્ત કરાયેલા કેટલાક કરાર આધારિત સહાયક પ્રોફેસરોને લગતો હતો, જેમની રિટ અરજીઓને સિંગલ જજે મંજૂર કરી હતી અને તેમને સમાન પદ પર નિયુક્ત કરાયેલા સહાયક પ્રોફેસરોની સંપૂર્ણ સમાનતા આપી હતી. "
રાજ્યના LPAમાં, ડિવિઝન બેન્ચ અપીલોને મંજૂરી આપવાની અને રિટ અરજીઓને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દેવાની બીજી હદ સુધી ગઈ. આમ, કરાર આધારિત નિયુક્ત સહાયક પ્રોફેસરો અમારી સમક્ષ છે," બેન્ચે જણાવ્યું હતું.
સમાન કામ માટે સમાન પગારના સિદ્ધાંતો લાગુ કરીને અને સહાયક પ્રોફેસરોને લઘુત્તમ પગાર ધોરણ ચૂકવવા માટે પ્રતિવાદીઓને બેન્ચના નિર્દેશોને સમર્થન આપતા, "અમે રાજ્યની અપીલોને ફગાવીએ છીએ", "સમાન સિદ્ધાંતો લાગુ કરીને, અમે સમાન પોસ્ટ્સ પર કરાર પર નિયુક્ત સહાયક પ્રોફેસરો દ્વારા દાખલ કરાયેલ સિવિલ અપીલોને મંજૂરી આપી છે અને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેમને સહાયક પ્રોફેસરોને ચૂકવવાપાત્ર પગાર ધોરણ જેટલું ઓછામાં ઓછું ચૂકવવામાં આવે," બેન્ચે કહ્યું.
આંશિક રીતે અપીલોને મંજૂરી આપતા, અમે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે કરાર પર નિયુક્ત સહાયક પ્રોફેસરો સહાયક પ્રોફેસરોને ચૂકવવાપાત્ર લઘુત્તમ પગાર ધોરણ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે, બેન્ચે કહ્યું. "રિટ પિટિશન દાખલ થયાની તારીખથી ત્રણ વર્ષ પહેલાં 8 ટકાના દરે ગણતરી કરાયેલ બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવશે. આ નિર્દેશો સાથે અપીલોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે," બેન્ચે કહ્યું.
બેન્ચે કહ્યું કે અપીલકર્તાઓ પગારમાં સમાનતા માંગી રહ્યા હતા અને નિયમિતકરણ માટેની તેમની પ્રાર્થના, જોકે અગાઉના મુકદ્દમાના તબક્કામાં કરવામાં આવી હતી, ક્યારેય સ્વીકારવામાં આવી ન હતી. "આ કેસના તથ્યો અત્યંત ગંભીર છે. 2011 થી ૨૦૨૫ દરમિયાન કરાર આધારિત નિયુક્ત આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરો છેલ્લા બે દાયકાથી ખૂબ જ ઓછા માસિક પગાર પર કામ કરી રહ્યા છે. જોકે તેમના દ્વારા કરવામાં આવતી ફરજો અને કાર્યો અને નિયમિત અથવા એડહોક ધોરણે નિયુક્ત તેમના સાથીદારો વચ્ચે તફાવત કરવા માટે કોઈ પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી, તેમ છતાં તેઓ હજુ પણ 30,000 રૂપિયા માસિક પગાર મેળવી રહ્યા છે," સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું.
2025 માં, એડહોક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરનો કુલ પગાર દર મહિને લગભગ 1.16 લાખ રૂપિયા અને નિયમિત આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરનો પગાર દર મહિને લગભગ 1.36 લાખ રૂપિયા છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટે કેસની યોગ્યતાઓ ધ્યાનમાં લીધી છે અને એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે કરાર આધારિત નિયુક્ત આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરો નિયમિત કર્મચારીઓ સાથે પગારમાં સમાનતા માંગી શકતા નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, "અમે અપીલને મંજૂરી આપીએ છીએ અને 20 ડિસેમ્બર, 2023 ના રોજ ડિવિઝન બેન્ચ દ્વારા પસાર કરાયેલા હાઇકોર્ટના ચુકાદા અને આદેશને રદ કરીએ છીએ, અમે 5 જુલાઈ, 2023 ના રોજ સિંગલ જજ દ્વારા આર/સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશનમાં પસાર કરાયેલા આદેશને પણ રદ કરીએ છીએ."
