'સ્કૂટર પર ફરતા કેટલાક લોકો કહે છે હું પત્રકાર છું', મહેશ લાંગાની જામીન અરજી પર SCએ ગુજરાત સરકાર-ED પાસે જવાબ માગ્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે પત્રકારની જામીન અરજી પર ગુજરાત સરકાર અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે.
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2025 at 4:27 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 4:50 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે મૌખિક રીતે કહ્યું કે, કેટલાક સાચા પત્રકારો છે, પરંતુ કેટલાક લોકો એવા પણ છે જે સ્કૂટર પર બેસીને પોતાને પત્રકાર કહે છે. પત્રકાર મહેશ લાંગાની જામીન અરજી પર કોર્ટે ગુજરાત સરકાર અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પાસેથી જવાબ માંગ્યો.
પત્રકારે કથિત નાણાકીય છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જામીન માંગ્યા છે. આ મામલો ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો.
મહેશ લાંગાના જામીનને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારાયા હતા
ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જામીન આપવાના ઇનકારને પડકારતી લાંગાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે કર્યું.
સુપ્રીમ કોર્ટની સુનાવણીમાં શું થયું?
સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે મૌખિક રીતે પૂછ્યું કે તે કેવા પ્રકારના પત્રકાર છે. બેન્ચે સિબ્બલને પૂછ્યું, "તે કેવા પ્રકારના પત્રકાર છે?"
બેન્ચે મૌખિક રીતે કહ્યું, "સંપૂર્ણ સન્માન સાથે, હું કહેવા માંગુ છું કે કેટલાક ખૂબ જ સાચા પત્રકારો છે. પરંતુ એવા લોકો પણ છે જે સ્કૂટર પર બેસીને કહે છે કે આપણે પત્રકાર છીએ અને તેઓ ખરેખર શું કરે છે, તે બધા જાણે છે...". સિબ્બલે બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે, આ બધા આરોપો તેમના ક્લાયન્ટ વિરુદ્ધ છે.
સિબ્બલે દલીલ કરી હતી કે તેમના ક્લાયન્ટને એક FIRમાં આગોતરા જામીન મળ્યા હતા, પછી બીજી FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી અને ફરીથી આગોતરા જામીન મળ્યા હતા, પરંતુ હવે આવકવેરા ચોરીના આરોપસર તેમની સામે ત્રીજી FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. સિબ્બલે વધુમાં કહ્યું કે, આ મામલાની પૃષ્ઠભૂમિ પણ છે.
દલીલો સાંભળ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે લાંગાની અરજી પર નોટિસ જારી કરવાનો નિર્ણય લીધો અને અધિકારીઓ પાસેથી જવાબ માંગ્યો. આ વર્ષે જુલાઈમાં, હાઈકોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં લાંગાની જામીન અરજીને આ આધાર પર ફગાવી દીધી હતી કે જો તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો ફરિયાદ પક્ષના કેસ પર પ્રતિકૂળ અસર થશે.
મહેશ લાંગા પર શું છે આરોપ?
EDએ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં કહ્યું હતું કે, તેણે કથિત નાણાકીય છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં લાંગાની ધરપકડ કરી હતી. તેમની પહેલી વાર ઓક્ટોબર 2024માં GST છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પત્રકાર વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ અમદાવાદમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ પોલીસે દાખલ કરેલી FIRમાંથી ઉદ્ભવે છે. આ કેસ છેતરપિંડી, ગુનાહિત ઉચાપત, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, છેતરપિંડી અને અમુક વ્યક્તિઓને લાખો રૂપિયાનું ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપ હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
