નેપાળથી ભાગી ગયેલા ચાર કેદીઓની ઉત્તરાખંડના ઝુલાઘાટ વિસ્તારમાંથી ધરપકડ, આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર SSBએ દબોચ્યા
નેપાળમાં Gen Z આંદોલનનો ફાયદો ઉઠાવીને જેલમાંથી ભાગી ગયેલા ચાર કેદીઓ ભારતીય સરહદમાં ઘૂસણખોરી કરતી વખતે ઝડપાઈ ગયા હતા, SSBએ તેમની પિથોરાગઢમાં ધરપકડ કરી છે.
Published : September 14, 2025 at 7:55 AM IST
પિથોરાગઢ: નેપાળની જેલમાંથી ભાગી ગયેલા ચાર કેદીઓને ભારતીય સરહદમાં ઘૂસણખોરી કરતી વખતે SSB એટલે કે સશસ્ત્ર સીમા બાલના જવાનોએ ઝડપી પાડ્યા છે. નેપાળ ઝેન-જી આંદોલન દરમિયાન હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોનો ફાયદા ઉઠાવીને આ ચાર કેદીઓ જેલમાંથી ભાગી ગયા હતા. ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢ જિલ્લાના ઝુલાઘાટ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય સરહદમાં પ્રવેશ કરતી વખતે આ ચાર કેદીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતાં.
રબર ટ્યુબની મદદથી કાલી નદી પાર કરી: SSBના જણાવ્યા અનુસાર, ચાર નેપાળી નાગરિકો રબર ટ્યુબની મદદથી કાલી નદી પાર કરીને દેવતાલ થઈને ભારતીય સરહદમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. સરહદ પર સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહેલી સશસ્ત્ર સીમા બળની પેટ્રોલિંગ ટીમે તેમને જોયા ત્યારે તેમનો પ્રયાસ નિષ્ફળ થઈ ગયો. ત્યારબાદ, તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને, ચારેયને પકડી લેવામાં આવ્યા.
નેપાળમાં ઝેન-જી ચળવળ વચ્ચે જેલમાંથી ભાગ્યા કેદીઓ: પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચારેય કેદીઓ નેપાળની વિવિધ જેલમાંથી ભાગી ગયા હતા, જેઓ તાજેતરમાં નેપાળમાં ચાલી રહેલા ઝેન-જી આંદોલનની અરાજકતાનો લાભ લઈને જેલમાંથી ભાગવામાં સફળ થયા હતા. કેદીઓને પકડ્યા પછી, SSBએ નેપાળ પોલીસ સાથે માહિતી શેર કરી. ઉપરાંત, તેમની ઓળખ ગુનેગારોની યાદી સાથે મેચ કરવામાં આવી હતી.
તેઓ ભારતમાં પ્રવેશ કરીને અન્ય સ્થળોએ ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા: પૂછપરછ દરમિયાન, એવું પણ બહાર આવ્યું કે આ બધા કેદીઓ ભારત થઈને અન્ય સ્થળોએ ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. SSB એ તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી. ત્યારબાદ, તેમની હાજરીમાં, સઘન પૂછપરછ શરૂ થઈ. SSB જવાનોએ ઝુલાઘાટથી 38 કિમી દૂર ભારતીય સરહદમાં દેવતાલ મંદિર નજીક કેદીઓને પકડી લીધા છે.
બળાત્કાર અને હત્યા જેવા કેસોમાં દોષિત: આ 4 કેદીઓમાંથી 3 કેદીઓ બળાત્કાર જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં દોષિત ઠર્યા છે. જ્યારે, ચોથો કેદી (કાર્તવ્ય જ્ઞાન) હત્યાના કેસમાં આરોપી છે. તે બધાને નેપાળની અદાલતોએ દોષિત ઠેરવ્યા હતા. જેમને લાંબી કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
ભારત અને નેપાળ વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો રહ્યા છે. જેને રોટી-બેટી પણ કહેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, આ ઘટનામાં બંને દેશોની પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે સહકારની ભાવના પણ જોવા મળી. નેપાળ પોલીસે ગુનેગારોની યાદી પણ શેર કરી. જેના પર SSB એ તાત્કાલિક મેચ કરી અને તેમની ઓળખ સુનિશ્ચિત કરી.
ભારતમાં તેમના સંભવિત છુપાયેલા સ્થળો વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે: હાલમાં, ચારેય કેદીઓ સશસ્ત્ર સીમા બાલની કસ્ટડીમાં છે અને સ્થાનિક પોલીસની હાજરીમાં તેમની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પૂછપરછ દરમિયાન, ભારતમાં તેમના સંભવિત છુપાયેલા સ્થળો અને ભવિષ્યની યોજનાઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
આ સાથે, નેપાળ સરકારને આ ઘટના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. બધી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, ચારેયને નેપાળ પોલીસને સોંપવામાં આવશે. આ ચાર કેદીઓને પિથોરાગઢ જિલ્લાના ઝુલાઘાટથી સશસ્ત્ર સીમા બળની 55મી બટાલિયનના સૈનિકોએ પકડ્યા હતા. આ વિસ્તાર ભારત-નેપાળ સરહદ પર આવેલો છે. જ્યાં કાલી નદી સરહદનું વિભાજન કરે છે.
સશસ્ત્ર સીમા બળની સતર્કતા અને કાર્યક્ષમતાને કારણે આ કેદીઓને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સરહદી વિસ્તારોમાં સતત દેખરેખ અને પેટ્રોલિંગને કારણે, આ ગુનેગારો સમયસર પકડાઈ ગયા હતા, જેના કારણે સંભવિત સુરક્ષા ખતરો ટળી ગયો હતો.
"હાલમાં, પકડાયેલા ચાર કેદીઓ સશસ્ત્ર સીમા બળની કસ્ટડીમાં છે. સ્થાનિક પોલીસની હાજરીમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે તેમજ અન્ય માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. નેપાળ સરકારને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી છે. બધી કાર્યવાહી કર્યા પછી, તેમને નેપાળ પોલીસને સોંપવામાં આવશે. SSB સતત સરહદ પર નજર રાખી રહ્યું છે. આવતા-જતા દરેક વ્યક્તિની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે." - આશિષ કુમાર, કમાન્ડન્ટ, 55મી બટાલિયન, SSB