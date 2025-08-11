જમ્મુ અને કાશ્મીર : શ્રીનગરમાં રવિવારે રાત્રે એક ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ રોડ અકસ્માતમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના બે અધિકારીઓના મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિ ઘાયલ થયા છે. એક અધિકારીએ આ અંગે માહિતી આપી હતી.
શ્રીનગરમાં ગોઝારો અકસ્માત : શ્રી હરિ સિંહ હોસ્પિટલના (SMHS) એક વરિષ્ઠ ડૉક્ટરે પુષ્ટિ આપતા જણાવ્યું કે, શ્રીનગરમાં રવિવારે રાત્રે એક ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો હતો. મોડી રાત્રે ત્રણેયને તેમના શ્રી હરિ સિંહ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં બે વ્યક્તિઓને મૃત હાલતમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ત્રીજા વ્યક્તિની સ્થિતિ સ્થિર હતી."
બે પોલીસ અધિકારીના મોત : મૃતકોમાં પંથા ચોક શ્રીનગર ખાતે તૈનાત 23 બટાલિયનના સચિન વર્મા અને અવંતીપોરા ખાતે તૈનાત 21 બટાલિયનના શુભમ સૈતનો સમાવેશ થાય છે. ઘાયલ અધિકારીની ઓળખ રેલ્વે સ્ટેશન અવંતીપોરા ખાતે તૈનાત 23 બટાલિયનના મસ્તાન સિંહ તરીકે થઈ છે.
અમરનાથ યાત્રામાં ફરજ પર હતા અધિકારી : પ્રારંભિક વિગતો અનુસાર ત્રણ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એક ખાનગી વાહનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે તેઓ શ્રીનગરના નૌગામની બહાર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 44 પર રોડ ડિવાઇડર સાથે અથડાયા હતા. આ ત્રણેય કાશ્મીરના હિમાલય પર્વતમાં 38 દિવસ લાંબી અમરનાથ યાત્રા પર ફરજ બજાવતા હતા.
ઘટના બની ત્યારે જમ્મુ જઈ રહ્યા હતા. યાત્રા ગયા અઠવાડિયે પૂર્ણ થઈ હતી. ડોક્ટરના જણાવ્યા મુજબ, મૃતકોના મૃતદેહને તબીબી કાનૂની ઔપચારિકતાઓ માટે પોલીસ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ પોલીસે આ ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.
