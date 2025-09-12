કંડલા એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા બાદ સ્પાઇસજેટના વિમાનનું વ્હીલ તૂટ્યુ, મુંબઈ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
ગુજરાતથી મુંબઈ જઈ રહેલા સ્પાઈસજેટના વિમાનનું એક પૈડું તૂટી ગયું અને તે પડી ગયું.
Published : September 12, 2025 at 6:59 PM IST
મુંબઈ : શુક્રવારે ગુજરાતના કંડલા એરપોર્ટથી 75 મુસાફરો સાથે મુંબઈ જવા રવાના થવાના થોડા સમય પહેલા જ સ્પાઈસજેટ બોમ્બાર્ડિયર Q400 વિમાનમાં ખામી સર્જાઈ ગઈ હતી. વિમાનનું એક પૈડું તૂટી ગયું હતું. વિમાનમાં 75 મુસાફરો સવાર હતા.
ઉડાનની શરૂઆતમાં બનેલી આ ઘટના છતાં, વિમાને પોતાની મુસાફરી ચાલુ રાખી અને સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. તમને જણાવી દઈએ કે કંડલાથી મુંબઈ જઈ રહેલા સ્પાઈસજેટ Q400 વિમાનનું વ્હીલ પાછળથી રનવે પર મળી આવ્યું હતું.
SpiceJet's Q400 plane's wheel falls off after take-off from Kandla airport; aircraft makes emergency landing at Mumbai airport: Sources— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
મુંબઈ એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ કટોકટી
મળતી માહિતી મુજબ, સરળ ઉતરાણ પછી, વિમાન પોતાની શક્તિથી ટર્મિનલ પર પહોંચ્યું, અને બધા મુસાફરો સામાન્ય રીતે નીચે ઉતરી ગયા. આ સમસ્યાની માહિતી મળ્યા પછી, મુંબઈ એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી.
વિમાનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
આ સંદર્ભમાં, CSMIAના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ટેકનિકલ સમસ્યાનો અહેવાલ મળ્યા બાદ 12 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 3 વાગ્યે કંડલાથી આવેલા એક વિમાને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક (CSMIA) પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું હતું. સાવચેતી તરીકે સંપૂર્ણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. વિમાન રનવે 27 પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું અને બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સુરક્ષિત છે. થોડા સમય પછી સામાન્ય કામગીરી ફરી શરૂ થઈ ગઈ.
On September 12, an outer wheel of a SpiceJet Q400 aircraft operating from Kandla to Mumbai was found at the runway after take-off. The aircraft continued its journey to Mumbai and landed safely. Following a smooth landing, the aircraft taxied to the terminal under its own power,…— ANI (@ANI) September 12, 2025
સ્પાઇસજેટનું નિવેદન
સ્પાઇસજેટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "12 સપ્ટેમ્બરના રોજ, કંડલાથી મુંબઈ જઈ રહેલા સ્પાઇસજેટ Q400 વિમાનનું બહારનું વ્હીલ ટેકઓફ પછી રનવે પર પડી ગયું હતું. વિમાને મુંબઈની સફર ચાલુ રાખી અને સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. સરળ ઉતરાણ પછી, વિમાન પોતાની શક્તિથી ટર્મિનલ પર પહોંચ્યું અને બધા મુસાફરો સામાન્ય રીતે ઉતરી ગયા."
