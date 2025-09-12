ETV Bharat / bharat

કંડલા એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા બાદ સ્પાઇસજેટના વિમાનનું વ્હીલ તૂટ્યુ, મુંબઈ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ

ગુજરાતથી મુંબઈ જઈ રહેલા સ્પાઈસજેટના વિમાનનું એક પૈડું તૂટી ગયું અને તે પડી ગયું.

સ્પાઇસજેટના વિમાનનું વ્હીલ તૂટ્યુ
સ્પાઇસજેટના વિમાનનું વ્હીલ તૂટ્યુ (ફાઈલ ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 6:59 PM IST

મુંબઈ : શુક્રવારે ગુજરાતના કંડલા એરપોર્ટથી 75 મુસાફરો સાથે મુંબઈ જવા રવાના થવાના થોડા સમય પહેલા જ સ્પાઈસજેટ બોમ્બાર્ડિયર Q400 વિમાનમાં ખામી સર્જાઈ ગઈ હતી. વિમાનનું એક પૈડું તૂટી ગયું હતું. વિમાનમાં 75 મુસાફરો સવાર હતા.

ઉડાનની શરૂઆતમાં બનેલી આ ઘટના છતાં, વિમાને પોતાની મુસાફરી ચાલુ રાખી અને સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. તમને જણાવી દઈએ કે કંડલાથી મુંબઈ જઈ રહેલા સ્પાઈસજેટ Q400 વિમાનનું વ્હીલ પાછળથી રનવે પર મળી આવ્યું હતું.

મુંબઈ એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ કટોકટી

મળતી માહિતી મુજબ, સરળ ઉતરાણ પછી, વિમાન પોતાની શક્તિથી ટર્મિનલ પર પહોંચ્યું, અને બધા મુસાફરો સામાન્ય રીતે નીચે ઉતરી ગયા. આ સમસ્યાની માહિતી મળ્યા પછી, મુંબઈ એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી.

વિમાનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ

આ સંદર્ભમાં, CSMIAના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ટેકનિકલ સમસ્યાનો અહેવાલ મળ્યા બાદ 12 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 3 વાગ્યે કંડલાથી આવેલા એક વિમાને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક (CSMIA) પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું હતું. સાવચેતી તરીકે સંપૂર્ણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. વિમાન રનવે 27 પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું અને બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સુરક્ષિત છે. થોડા સમય પછી સામાન્ય કામગીરી ફરી શરૂ થઈ ગઈ.

સ્પાઇસજેટનું નિવેદન

સ્પાઇસજેટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "12 સપ્ટેમ્બરના રોજ, કંડલાથી મુંબઈ જઈ રહેલા સ્પાઇસજેટ Q400 વિમાનનું બહારનું વ્હીલ ટેકઓફ પછી રનવે પર પડી ગયું હતું. વિમાને મુંબઈની સફર ચાલુ રાખી અને સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. સરળ ઉતરાણ પછી, વિમાન પોતાની શક્તિથી ટર્મિનલ પર પહોંચ્યું અને બધા મુસાફરો સામાન્ય રીતે ઉતરી ગયા."

