સોનમ વાંગચુકની પત્ની ગીતાંજલી આંગ્મોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરી અરજી, ધરપકડને પડકારી
લદ્દાખના ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે સોનમ વાંગચુકના પાકિસ્તાન કનેક્શનના રેકોર્ડ છે. વધુ વાંચો.
Published : October 3, 2025 at 4:02 PM IST
નવી દિલ્હી: લદ્દાખમાં વિરોધ પ્રદર્શન માટે જવાબદાર ગણાતા સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકની પત્ની ગીતાંજલી આંગ્મોએ તેમની મુક્તિ માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. વાંગચુકને 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ કડક રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
બે દિવસ પહેલા જ, લદ્દાખને રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠ્ઠી અનુસૂચિનો દરજ્જો આપવાની માંગણી સાથે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા અને 90 લોકો ઘાયલ થયા હતા. તેઓ હાલમાં રાજસ્થાનની જોધપુર જેલમાં બંધ છે. વકીલ સર્વમ રિતમ ખરે દ્વારા દાખલ કરાયેલી પોતાની અરજીમાં, આંગ્મોએ વાંગચુકની અટકાયતને પડકાર ફેંક્યો છે અને તેમની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી છે. અરજીમાં વાંગચુક પર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો (NSA) લાદવાના નિર્ણય પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
આંગ્મોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને હજુ સુધી અટકાયતના આદેશની નકલ મળી નથી, જે નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. વધુમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમનો વાંગચુક સાથે હજુ સુધી કોઈ સંપર્ક થયો નથી. તાજેતરમાં, લદ્દાખ વહીવટીતંત્રે વાંગચુક સામે "જાસૂસી" ના દાવાઓને ફગાવી દીધા હતા.
અગાઉ, સોનમ વાંગચુકની પત્નીએ પણ પોલીસ કાર્યવાહીની ટીકા કરી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે સોનમ વાંગચુકને બલિનો બકરો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ એક બનાવટી કાવતરું હતું. તેમણે સુરક્ષા દળોની ભૂમિકા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, અને પૂછ્યું હતું કે સીઆરપીએફને ગોળીબાર કરવાનો આદેશ કોણે આપ્યો હતો. પોતાના લોકો પર કોણ ગોળીબાર કરશે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારમાં જ્યાં આજ સુધી કોઈ વિરોધ પ્રદર્શન થયું નથી?
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સોનમ વાંગચુકે ફક્ત શાંતિપૂર્ણ વિરોધમાં ભાગ લીધો હતો અને કોઈને ઉશ્કેરી શક્યો ન હતો. તેમને આ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી.
