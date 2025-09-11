સોનમ વાંગચુકે 35 દિવસના અનશન પર ઉતર્યા, જાણો શું છે માંગણી
લદ્દાખ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે 35 દિવસના ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે.
Published : September 11, 2025 at 7:38 AM IST
શ્રીનગર : રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ વિજેતા અને આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે બુધવારથી 35 દિવસની ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી છે. બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં લદ્દાખનો સમાવેશ કરવા અને પ્રદેશને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની તેમની માંગણી છે. સોનમ વાંગચુકે લેહ એપેક્સ બોડી (LAB) સાથે મળીને ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે.
35 દિવસ ચાલશે અનશન : લેહમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે, ભૂખ હડતાળ 2 ઓક્ટોબર, ગાંધી જયંતિ સુધી ચાલુ રહેશે. જેને તેમણે તેમના આંદોલન માટે ઐતિહાસિક દિવસ ગણાવ્યો. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે છેલ્લા બે મહિનામાં લદ્દાખી પ્રતિનિધિઓ સાથે કોઈ બેઠક ન યોજ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
સોનમ વાંગચુકની માંગણી : સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીત લગભગ બે મહિના પહેલા બંધ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે મુખ્ય માંગણી પર ચર્ચા શરૂ થવાની હતી, ત્યારે સરકારે બીજી બેઠક બોલાવી ન હતી. નવી દિલ્હીના મૌનથી તેમને લાંબા ઉપવાસ દ્વારા તેમના વિરોધને વધુ તીવ્ર બનાવવા મજબૂર કર્યા. લદ્દાખ માટે છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ રાજ્યનો દરજ્જો અને સુરક્ષા મેળવવા માટે તેમની પાસે આંદોલનને વધુ તીવ્ર બનાવવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી.
કેન્દ્ર સરકારે કર્યો હતો વાયદો : કાર્યકર્તાએ શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ને લેહમાં છેલ્લી હિલ કાઉન્સિલની ચૂંટણી દરમિયાન હિમાલય ક્ષેત્ર માટે છઠ્ઠી અનુસૂચિની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાના તેમના વચનની યાદ અપાવી. કાઉન્સિલની ચૂંટણીનો આગામી રાઉન્ડ નજીક આવતાં, વાંગચુકે સરકારને તે પ્રતિબદ્ધતા પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી.
તેમણે કહ્યું કે આગામી ચૂંટણી પહેલાં આ વચન પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે. ઉપવાસની શરૂઆતને ચિહ્નિત કરવા માટે, LAB એ તેમની માંગણીના શાંતિપૂર્ણ અને બંધારણીય સ્વભાવને પ્રકાશિત કરવા માટે એક સર્વધર્મ પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કર્યું. વાંગચુકે ભાર મૂક્યો કે તેમનો વિરોધ અહિંસક છે અને તેમની માંગણી ભારતીય બંધારણના દાયરામાં છે.
LAB અને KDA સંયુક્ત આંદોલન : લગભગ બે મહિના પહેલા, વાંગચુકે જાહેરાત કરી હતી કે જો કેન્દ્ર સરકાર લદ્દાખના રાજકીય ભવિષ્ય પર LAB અને કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (KDA) સાથે વાતચીત નહીં કરે તો તેઓ 15 જુલાઈથી ભૂખ હડતાળ પર બેસશે. ગૃહ મંત્રાલયે 28 જુલાઈએ બેઠકનું વચન આપ્યું હતું, જે પછીથી 20 જુલાઈ સુધી લંબાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ LAB ના પ્રતિનિધિઓનો દાવો છે કે ત્યારથી કોઈ પ્રગતિ થઈ નથી.
LAB અને KDA બંને સંયુક્ત રીતે છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ રાજ્યનો દરજ્જો અને રક્ષણની માંગણી સાથે આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, જે લદ્દાખને તેના આદિવાસી સમુદાયો, જમીન અને સંસાધનો માટે વિશેષ બંધારણીય સુરક્ષા આપશે.
