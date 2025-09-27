ETV Bharat / bharat

સોનમ વાંગચુકનું પાકિસ્તાન સાથે કનેક્શન! લદ્દાખના DGPએ કહ્યું, "અમારી પાસે આના રેકોર્ડ છે"

લદ્દાખના ડીજીપીએ સોનમ વાંગચુક પર હિંસા ભડકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે પાકિસ્તાની કનેક્શનની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

સોનમ વાંગચુક
સોનમ વાંગચુક (File/ ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 4:25 PM IST

લેહ: લદ્દાખના ડીજીપી એસડી સિંહ જામવાલે પર્યાવરણવાદી સોનમ વાંગચુક પર પાકિસ્તાન સાથે જોડાણ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે પડોશી દેશોની તેમની યાત્રાઓ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. પોલીસે શુક્રવારે લદ્દાખમાં હિંસા ભડકાવવાના આરોપમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા (NSA) હેઠળ તેમની ધરપકડ કરી હતી.

વાંગચુકની ધરપકડ બાદ શનિવારે લેહમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, ડીજીપી જામવાલે કહ્યું કે પોલીસે એક પાકિસ્તાની પીઆઈઓની ધરપકડ કરી છે જે વાંગચુકના સંપર્કમાં હતો. તેમણે ઉમેર્યું, "અમારી પાસે આના રેકોર્ડ છે. સોનમ વાંગચુકે પાકિસ્તાનમાં ડોનના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે બાંગ્લાદેશની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેથી, તેમના પર એક મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે... તપાસ ચાલી રહી છે."

ડીજીપીએ 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેહમાં હિંસા ભડકાવવાનો આરોપ વાંગચુક પર લગાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "સોનમ વાંગચુકનો લોકોને ઉશ્કેરવાનો ઇતિહાસ છે. તેમણે આરબ સ્પ્રિંગ, નેપાળ અને બાંગ્લાદેશનો ઉલ્લેખ કર્યો. FCRA ઉલ્લંઘન માટે તેમના ભંડોળની તપાસ ચાલી રહી છે."

લેહ હિંસામાં કોઈ વિદેશી સંડોવણી વિશે પૂછવામાં આવતા, ડીજીપી જામવાલે કહ્યું, "તપાસ દરમિયાન, વધુ બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હું કહી શકતો નથી કે તેઓ કોઈ ષડયંત્રનો ભાગ છે કે નહીં. આ સ્થળે મજૂર તરીકે કામ કરતા નેપાળીઓનો ઇતિહાસ છે, તેથી અમારે તપાસ કરવી પડશે."

ડીજીપી જામવાલે કહ્યું કે "કહેવાતા પર્યાવરણીય કાર્યકરો" દ્વારા ભડકાઉ ભાષણો આપવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખમાં હિંસા થઈ હતી. ડીજીપીએ પર્યાવરણીય કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક પર કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીત પાટા પરથી ઉતારવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "24 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના બની. ચાર લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, પોલીસ અધિકારીઓ અને અર્ધલશ્કરી કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા. આ ચાલુ પ્રક્રિયાઓ (કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીત) ને તોડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા."

ડીજીપી જામવાલે કહ્યું, "કેટલાક કહેવાતા પર્યાવરણીય કાર્યકરો સંડોવાયેલા હતા; તેમની વિશ્વસનીયતા પણ શંકાસ્પદ છે. તેઓએ પ્લેટફોર્મને હાઇજેક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને આમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ સોનમ વાંગચુક છે, જેમણે ભૂતકાળમાં આવા જ નિવેદનો આપ્યા છે અને આ પ્રક્રિયાને પાટા પરથી ઉતારવાનું કામ કર્યું છે."

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સોનમ વાંગચુકને NSA ની જોગવાઈઓ હેઠળ અટકાયતમાં લીધા બાદ રાજસ્થાનની જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. શુક્રવારે લદ્દાખમાં તેમની ધરપકડ બાદ તેમને રાતોરાત જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

24 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેહમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા, જે દરમિયાન વિરોધીઓએ ત્યાં ભાજપ કાર્યાલયમાં આગ લગાવી દીધી હતી. હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ચાર લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. બે દિવસ પછી, વાંગચુકને NSA ની જોગવાઈઓ હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે તેઓ ભૂખ હડતાળ પર હતા, જે હિંસા ફાટી નીકળ્યા પછી તરત જ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.

