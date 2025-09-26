લેહમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનના બે દિવસ બાદ સોનમ વાંગચુકની ધરપકડ
લેહમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનના બે દિવસ બાદ પોલીસે ક્લાઇમેટ એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકની ધરપકડ કરી છે.
Published : September 26, 2025 at 4:21 PM IST
લેહ: લદ્દાખને છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવાની માંગ સાથે લેહમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન હિંસક બન્યાના બે દિવસ બાદ, ક્લાઇમેટ એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકની શુક્રવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વાંગચુક શુક્રવારે બપોરે 2:30 વાગ્યે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના હતા, પરંતુ તેઓ મીડિયા સાથે વાત કરે તે પહેલાં જ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સોનમ વાંગચુકની ધરપકડ બાદ, લેહમાં ઇન્ટરનેટ સેવાઓ પણ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. તેમની ધરપકડ અંગે, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ક્લાઇમેટ એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકની ડીજીપી એસડી સિંહ જામવાલના નેતૃત્વ હેઠળની લદ્દાખ પોલીસ ટીમ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Climate activist Sonam Wangchuk arrested by Ladakh police team led by DGP S D Singh Jamwal: Officials. pic.twitter.com/muxsxhSa5U— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
લદ્દાખ માટે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માંગ
ક્લાઇમેટ એક્ટિવિસ્ટ અને ઇનોવેટર લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો અને આદિવાસી અધિકારોના રક્ષણ માટે છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે માન્યતા આપવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા. બુધવારે, વિરોધ હિંસક બન્યો, જેમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. સરકારે લેહમાં ફાટી નીકળેલી હિંસા માટે સોનમ વાંગચુકને દોષી ઠેરવ્યા.
સોનમ વાંગચુક સામે કડક કાર્યવાહી
આ પહેલાં, ગુરુવારે, ગૃહ મંત્રાલયે આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક સામે કડક કાર્યવાહી કરી હતી, જેમાં તેમણે સ્થાપિત સંસ્થા, સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશનલ એન્ડ કલ્ચરલ મૂવમેન્ટ ઓફ લદ્દાખનું FCRA લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, ગૃહ મંત્રાલયે તેમના સંગઠનની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં અનિયમિતતાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. એવો આરોપ છે કે તેમની સંસ્થાએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને સ્વીડનથી ભંડોળ મેળવ્યું હતું. મંત્રાલયે આને રાષ્ટ્રીય હિતની વિરુદ્ધ ગણાવ્યું હતું.
