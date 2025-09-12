ETV Bharat / bharat

ગોગોઈના પાકિસ્તાની કનેક્શન પર SIT રિપોર્ટ ટૂંક સમયમાં આવશે, CM શર્માએ કહ્યું "70% કોંગ્રેસીઓ શંકાસ્પદ નાગરિક છે"

આસામના મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંતા બિસ્વા સરમાએ કહ્યું, BTC ચૂંટણી પછી ગોગોઈના પાકિસ્તાન કનેક્શન પર SIT રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.

આસામ મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંતા બિસ્વા સરમા
આસામ મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંતા બિસ્વા સરમા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 5:04 PM IST

ગુવાહાટી: આસામના મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંતા બિસ્વા સરમાએ ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના નેતાઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈનું સીધું નામ લીધા વિના, તેમણે મીડિયાના એક વર્ગ પર પક્ષપાત અને પસંદગીયુક્ત રિપોર્ટિંગનો આરોપ લગાવ્યો છે.

ગુવાહાટીના બશિષ્ઠમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં ભાજપ કાર્યક્રમ બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા મુખ્યમંત્રી શર્માએ કહ્યું, "મારે ગૌરવને હીરો બનાવવાની જરૂર નથી, જેમ કે તેઓ દાવો કરી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રીનો પુત્ર પહેલેથી જ હીરો છે. પરંતુ જો મારા પરિવારના કોઈ સભ્યએ ગૌરવ જેવું કર્યું હોય, તો શું તમે તેને આટલી સરળતાથી છોડી દેશો?"

આ ટિપ્પણી SIT રિપોર્ટ અને ગોગોઈના વિદેશી લિંક્સના આરોપો પર ચાલી રહેલા વિવાદનો સંદર્ભ હોય તેવું લાગે છે. પોતાના હુમલાને વધુ તીવ્ર બનાવતા, સરમાએ દાવો કર્યો, "૭૦% કોંગ્રેસીઓ શંકાસ્પદ નાગરિકો છે. જો મારા કાર્યકાળ દરમિયાન NRC થયું હોત, તો મેં બધાને તેમનું સ્થાન બતાવી દીધું હોત." તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે તાજેતરની કોંગ્રેસ બેઠકમાં હાજર મોટાભાગના લોકો "શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ" હતા.

વ્યક્તિગત ટિપ્પણી કરતા, સરમાએ કહ્યું, "હું પાતળું દૂધ પીને જન્મ્યો નથી. હું મારી માતાનું સાચું દૂધ પીને જન્મ્યો છું." અને તેમના અને કોંગ્રેસના નેતાઓની પૃષ્ઠભૂમિ અને પ્રમાણિકતામાં તફાવત તરફ ધ્યાન દોર્યું.

SIT રિપોર્ટ અને કોંગ્રેસના સાંસદના પરિવાર સામેના આરોપો પર: આસામમાં રાજકીય તોફાન મચાવનાર SIT રિપોર્ટ પર, મુખ્યમંત્રી સરમાએ સ્પષ્ટતા કરી કે કેબિનેટમાં યોગ્ય ચર્ચા પછી રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.

તેમણે કહ્યું, "BTC ચૂંટણીઓ અને કેબિનેટમાં ચર્ચા પછી, બધી માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે. બધું પહેલેથી જ સ્પષ્ટ છે. સાંસદની પત્નીની તેમાં ભૂમિકા છે." અમે SITના તારણોના આધારે કાર્ય કરીશું. અમને નાટકમાં રસ નથી; સરકાર ગંભીરતાથી કામ કરશે."

"96 પાનાનો રિપોર્ટ ફક્ત બનતો નથી. તેમાં કંઈક તો નોંધપાત્ર હોવું જોઈએ. તપાસ દરમિયાન કોને બોલાવવા જોઈએ અને કોને ન બોલાવવા જોઈએ તે અંગે, કોંગ્રેસને SITને તેનું કામ કેવી રીતે કરવું તે શીખવવાનો કોઈ અધિકાર નથી."

"બોડી ડબલ" ટિપ્પણી પર પ્રતિક્રિયા: દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી શર્મા પણ તેમના અગાઉના દાવા પર અડગ રહ્યા કે રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન "બોડી ડબલ" નો ઉપયોગ કર્યો હતો. "મેં પહેલાથી જ તેને ખોટું સાબિત કરી દીધું છે. મેં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નામ, સરનામાં અને વિગતો જાહેર કરી છે. તમે પોતે જ તેને ઢાંકી દીધું છે. તેને ફરીથી ઉઠાવવાનું કોઈ કારણ નથી," સરમાએ કહ્યું.

સરમાએ ભાજપનો ટેકો ગુમાવવાના દાવાઓને પણ પડકારતા કહ્યું, "ચાલો જોઈએ કે કોણ વધુ પક્ષપલટો કરે છે. ભાજપ કે કોંગ્રેસ? અમે બિહુ દરમિયાન તેનું પ્રદર્શન કરીશું. અમારી પાસે 10,000 નર્તકો એકસાથે પ્રદર્શન કરશે. કોંગ્રેસના નકલી બિહુ ઉજવણીઓ જેવું નહીં."

વધુ ગંભીરતાથી, તેમણે વડા પ્રધાનની માતા વિશે કોંગ્રેસની કથિત ટિપ્પણીઓની નિંદા કરી અને તેમને "અત્યંત અયોગ્ય અને નિંદનીય" ગણાવ્યા.

BTC અને કોંગ્રેસની રાજકીય સુસંગતતા પર: BTC (બોડોલેન્ડ ટેરિટોરિયલ કાઉન્સિલ) ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારો ઉભા રાખવા અંગે, સરમાએ પાર્ટીના પ્રદર્શનની મજાક ઉડાવી: "માત્ર BTCમાં જ નહીં, કોંગ્રેસ દરેક ચૂંટણીમાં નિષ્ફળ ગઈ છે. CPI અને VPI નામની પાર્ટી પણ ઉમેદવારો ઉભા રાખવામાં સફળ રહી. જો કોંગ્રેસને લાગે છે કે આ એક મોટી વાત છે, તો તેઓ હવે VIP પાર્ટીના સ્તરે ઉતરી ગયા છે."

